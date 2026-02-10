BAE Systems je největším evropským zbrojním koncernem a zároveň šestou největší zbrojařskou firmou na světě. Zaměstnává více než 100 tisíc lidí a podílí se mimo jiné na vývoji stíhačky F-35 Lightning II, pomáhá s výstavbou letadlových lodí a vyrábí řadu moderních dělostřeleckých systémů, jako např. Archer. Akcie britské společnosti se po vypuknutí války na Ukrajině obchodovaly za cenu mírně přesahující 6 liber. Jejich cena od té doby vyrostla na 19,35 libry. Investoři tak své jmění za čtyři roky více než ztrojnásobili. Na Ukrajinu byly dodány stovky tažených houfnic M777, které BAE Systems vyrábí i servisuje. Bojují i lehké houfnice L118/M118, samohybné houfnice AS90, nebo americká bojová vozidla pěchoty Bradley, která ale také vyrábí BAE. Firma získala kontrakty na servis těchto a dalších zbraní pro Ukrajinu.
BAE Systems se stala jedním z absolutních vítězů posledních let. Její tržní hodnota dosahuje historických maxim.
Ještě větší radost dělá investorům v Česku poměrně neznámý italský koncern Leonardo, který se specializuje na letecký průmysl a bezpečnost. Před započetím války na Ukrajině stála jedna akcie firmy méně než 7 eur. Dnes stojí 54 eur a v lednu atakovala dokonce hranici 60 eur. Firma během čtyř let takřka osmkrát zvýšila svou tržní hodnotu. Na Ukrajinu dodává především systémy protivzdušné obrany, jako SAMP/T, který je vyráběn konsorciem francouzského Thalesu a MBDA (Airbus, BAE Systems, Leonardo) nebo systémy vzdušné obrany měst Skyguard. Firma modernizuje také houfnice FH70 a dodává extrémně přesnou naváděnou munici Vulcano a zajišťuje technickou podporu pro starší vrtulníky Sikorsky Sea King.
Pokračující diskuse ohledně evropských obranných priorit drží Leonardo v popředí zájmu investorů. Podobně jako francouzský Thales, lídra v oblasti bojové elektroniky, radarových systémů a kybernetické bezpečnosti. Akcie Thalesu se před válkou prodávaly s cenovkou kolem 85 eur. Dnes stojí 255 eur. Firma na Ukrajinu dodává především protivzdušnou obranu jako systémy Crotale a lehké řízené rakety LMM Martlet. Thales poskočil mezi největšími světovými zbrojovkami na 10. místo z loňského 17. místa. Leonardo si polepšilo ze 14. na 13. místo.
Německý Rheinmetall je 18. Firma dodává kanóny pro tanky Leopard 2, vyrábí bojová vozidla pěchoty Marder, Puma a Lynx. Na Ukrajinu dodává i vyprošťovací vozidla Bergepanzer nebo drtič dronů, kanon Skynex, který představuje účinnou obranu proti íránským dronům Šáhed. Hlavní objem dodávek ale představuje munice do děl. Rheinmetall vloni u Hannoveru otevřel novou největší evropskou továrnu na dělostřelecké granáty ráže 155 mm. Až za dva roky továrna dosáhne maximální kapacity, bude schopná vyrábět 350 tisíc kusů munice ročně.
Válka na Ukrajině je válkou dronů a dělostřelců. Rheinmetall je největším evropským výrobcem dělostřelecké munice ráže 155 mm a akcie dříve přehlížené firmy jsou dnes ve středu zájmu investorů. Před začátkem války se obchodovaly okolo 90 až 95 eur za kus, dnes stojí 1650 eur a v posledních měsících prodělaly dokonce několik výletů k cenové hranici 2000 eur. Kdo do Rheinmetallu zainvestoval v době zahájení ruské invaze, ten své peníze zhodnotil 15–19násobně. Lví podíl má na tom „Zeitenwende“ a příslib obřího fondu 100 miliard eur z úst bývalého německého kancléře Olafa Scholze. A výsledky přicházejí. Německý spolkový sněm v prosinci 2025 schválil gigantický balíček zakázek v hodnotě 52 miliard eur.
Vyrostl i švédský SAAB AB, který na Ukrajinu dodává třeba protitankové střely NLAW, protitankové zbraně Carl-Gustav a jednorázové protitankové střely AT4. Ukrajina má také obdržet první dodávky stíhaček JAS 39 Gripen ze švédských zásob. Akcie SAAB před válkou stagnovaly kolem 55 švédských korun, dnes stojí 663 švédských korun. Do výčtu úspěšných firem patří i koncern Czechoslovak Group Michala Strnada, který nedávno úspěšně vstoupil na burzu v Amsterodamu. Po akciích CSG se jen zaprášilo.
„Evropské firmy zbohatly kvůli tomu, že jim legislativa Evropské unie umožňuje téměř dominantní postavení na trhu. Tato legislativa eurosojuzu a jeho politbyra je ve prospěch těch velkých, takže poškozuje drobné firmy, na kterých stojí další rozvoj společnosti,“ řekl pro ParlamentníListy.cz poslanec Miroslav Ševčík (SPD), místopředseda sněmovního rozpočtového výboru. „Byl bych velmi rád, aby to byla naděje pro český zbrojní průmysl, protože ten byl naší i slovenskou výstavní skříní až do doby, než ho Havel zhanil,“ řekl Ševčík o úspěchu Strnadovy CSG. Obává se však, že realizace velké části nových zbrojních zakázek může končit mimo území České republiky. „Byl bych ještě raději, kdybychom bohatli na něčem jiném než na válce, zabíjení a ničení,“ dodal Ševčík.
