„Kacířský výstup na ČT24.“ Covid znovu udeřil. Rvačka ve studiu má dohru

V debatě Události, komentáře týdne se probírala nejen aktuální politická témata, ale také proměna vztahu Čechů ke Slovensku. Zatímco v obecné rovině se stále mluví o Slovácích jako o „bratrech“, v politické debatě se zároveň čím dál častěji objevují výroky typu, že „Česko nechce jít slovenskou cestou“.
Na otázku, zda jsou Slováci pro českou veřejnost stále bratři, reagoval komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser následujícími slovy: „Když před téměř dvěma lety vyhrál Robert Fico už xté volby, tak nastal v české veřejné debatě poprvé od oddělení Česka a Slovenska ten moment, kdy se Slovenskem mohlo operovat jako negativním příkladem. Do té doby, co bylo slovenské, bylo automaticky kladná věc,“ uvedl.
Upozornil, že se v české politice za Fialovy vlády začalo se Slovenskem zacházet jako s automaticky negativním příkladem. Pojmy jako „slovenská cesta“ nebo „slovenský scénář“ se podle něj používají bez hlubší analýzy a slovenská realita se v české debatě často redukuje jen na osobu Roberta Fica a jeho odlišný výklad rusko-ukrajinské války. „Mám podezření, že velká část našich politiků na tom Slovensku nevidí skoro nic jiného než to, že Fico je špatně,“ uvedl Kaiser s tím, že mentorování typu „nechceme dopadnout jako Slováci“ muselo Slováky napříč politickým spektrem dráždit.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Poukázal především na postoje vlády k odborným a vědeckým otázkám. „Ta kritika nesměřuje na Slováky jako takové, ale na tu vládní garnituru. Když se řeší třeba to, že očkování je škodlivé, a dochází tam k vyvracení vědecky dokázaných věcí, tak už to prostě hraničí s nesmyslem,“ uvedl Šteindler.
Následně rozvinul svou kritiku současné slovenské vlády a zdůraznil, že podle něj nejde jen o jednotlivé výroky, ale o celkové směřování. „Hlavně ta jasná orientace východ, na Rusko konkrétně, je u některých činitelů velmi jasná. Já bych neříkal, že není moc jasné, o co tam jde. To se mi nelíbí,“ uvedl.
V tu chvíli se Daniel Kaiser ostře ohradil proti spojování kritiky slovenské vlády s očkováním a zpochybnil argument o „jasných vědeckých důkazech“. „Já koukám, co vy tady mluvíte o jasných vědeckých důkazech z očkování. Co je tam jasně vědecky prokázaný?“ ptal se Kaiser.
Šteindler následně zmínil vládního zmocněnce, který podle něj prosazoval žaloby na firmy dodávající vakcíny kvůli údajné škodlivosti, přičemž připustil, že si detaily nepamatuje přesně. Kaiser ho v debatě doplnil jménem: „To je ten pan Kotlár.“ Zároveň se znovu dotazoval, jaké konkrétní „vědecky vyvratitelné nesmysly“ mají tito lidé podle Šteindlera šířit.
Na tuto otázku však už odpověď nezazněla, jelikož se do debaty následně zapojil politik a diplomat Martin Stropnický, který diskusi posunul zpět k činům slovenské vlády. „Já bych se spíš soustředil na to, co dělají, než na to, co říkají. Dělají to, že pokud se nepletu, tak pan premiér Fico byl čtyřikrát v Moskvě,“ uvedl.
K tématu očkování se v debatě následně vyjádřil také neurochirurg Vladimír Beneš. Slovenského vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za pandemie nemoci covid-19 Petera Kotlára označil za antivaxera a připomněl jeho výroky o škodlivosti očkování. „Tvrdil, že očkování je škodlivé, přitom ať to vezmete z jakéhokoliv pohledu, tak očkování je možná největší objev medicíny,“ uvedl Beneš.
Daniel Kaiser v reakci poznamenal, že Kotlár zřejmě mluvil konkrétně o očkování proti covidu. Beneš se pozastavil nad tím, jaký by v tom měl být rozdíl, na což Kaiser reagoval: „No, je v tom rozdíl. Je to experimentální, málo vyzkoušená vakcína.“ V debatě následně na chvíli zavládlo ticho a Beneš připustil, že se v tomto bodě zřejmě neshodnou.
Kaiser pak otázku otevřel znovu, když se Beneše ptal, zda si skutečně myslí, že covidové vakcíny byly dobře vyzkoušené. Beneš uznal, že nebyly testovány stejným způsobem jako běžné léky, jejichž vývoj trvá deset až patnáct let. Zároveň ale dodal, že na standardní postup nebyl čas a že studie proběhly, i když „ne úplně podle všech přesných regulí“.
Do názorové přestřelky se poté znovu zapojili Milan Šteindler a Matěj Stropnický, kteří s Kaiserovým pohledem nesouhlasili a zdůrazňovali, že vakcíny podle nich mnoha lidem zachránily životy a rozhodně nebyly škodlivé.
Stropnický také argumentoval vlastní zkušeností ze zahraničí. „Jsem přímým svědkem toho, že ne zcela ověřená vakcína zachránila v Izraeli desítky tisíce životů a pak byla ještě další vakcína, která se podávala s vědomím rizika třeba těhotným ženám a měla velmi solidní, nad devadesátiprocentní účinnost taky,“ pronesl v debatě.
„Vrchol nadutosti“, zaznělo na síti X
Kaiserovy výroky k očkování a jeho střet s ostatními hosty následně vyvolaly bouřlivé reakce na sociálních sítích. Na novináře se snesla vlna ostré kritiky, v níž zaznívaly výtky k jeho postojům, zpochybňování jeho argumentů i osobní útoky.
Například uživatel vystupující pod jménem Jura Háček, který se dlouhodobě profiluje jako podporovatel koalice SPOLU a prezidenta, nazval Kaisera „proruským novinářem“. A velmi jej popudilo, že si dovolil se dohadovat s Benešem. „Co je pro vás vrchol nadutosti? Pro mě třeba to, když se proruský novinář Kaiser začne hádat se špičkovým lékařem Vladimírem Benešem o tom, jestli funguje očkování, a ještě ho začne poučovat!“ napsal na sociální síti X.
Stejně tak jej nadzvedla obhajoba Kaisera vůči Kotlárovi: „Jako hájit slovenského antivaxera Kotlára, který si myslí, že očkování dělá z lidí kukuřice, před profesorem neurochirurgie, to už musí mít Kaiser v hlavě seno nacpáno.“
Tak to jsem ještě neviděl.??>? Co je pro vás vrchol nadutosti? Pro mě třeba to, když se proruský novinář Kaiser začne hádat se špičkovým lékařem Vladimírem Benešem o tom, jestli funguje očkování a ještě ho začne poučovat!— Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) February 9, 2026
Ten nechápavý výraz pana doktora je všeříkající.??
Jako… pic.twitter.com/9O95mW91YZ
Naopak filmový režisér Jan Tománek se jednoznačně postavil na stranu Daniela Kaisera. Ve svém příspěvku dal najevo, že ho šokovalo především to, že se podobné názory, které si nedovolí očkování proti covidu zpochybnit, znovu objevují a že Kaiser je v takové debatě stavěn do role někoho, kdo „spadl z Marsu“. „Já opravdu jen zírám... To pak fakt všechno marný. Ti to nehrajou – oni tomu prostě věří a cokoli jiného je pro ně, jako by Daniel Kaiser spadl z Marsu...,“ nevycházel z údivu.
„Jestli si to někdo se zdravím nakonec šeredně odnese, tak to budou oni...,“ poukázal na ty, kteří i dnes zarputile odmítají, že by některé vakcíny proti covidu neměly nežádoucí účinky.
Sdílela @GeGvendy - na a já myslel, že je z přelomu let 2020, max 2021, ale je to ze VČEREJŠKA!... ??— Jan Tománek (@TomanekJan) February 9, 2026
...já opravdu jen zírám... to pak fakt všechno marný. Ti to nehrajou - oni tomu prostě věří a cokoli jiného je pro ně jako by Daniel Kaiser spadnul z Marsu...
Ale mně je to už… pic.twitter.com/RdOmSvhoYm
Rovněž komentátor Petr Honzejk kritizoval způsob, jakým se proti Kaiserovi část veřejnosti vymezuje. Ve svém příspěvku apeloval na osobní rovinu útoků a varoval před jejich důsledky. „Nechte už toho Dana Kaisera bejt. Dělat z lidí, pokud nejsou svině, což Dan není, voodoo figurky je k ničemu, mimo jiné proto, že potom nikdy nevíte, kdy se taková figurka stane z vás...,“ upozornil.
Nechte už toho Dana Kaisera bejt. Dělat z lidí, pokud nejsou svině, což Dan není, woodoo figurky je k ničemu, mimo jiné proto, že potom nikdy nevíte, kdy se taková figurka stane z vás...— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) February 10, 2026
Na výrok Martina Stropnického o tom, že v Izraeli bylo očkování těhotných žen „s více než devadesátiprocentní účinností“, reagovala také novinářka Angelika Bazalová. Ve svém příspěvku zpochybnila práci s daty z klinických studií a upozornila na rozdíl mezi laboratorními závěry a realitou: „V terénu se tahle pseudo čísla z klinických studií nikdy nepotvrdila a u těhotných už vůbec ne. Ostatně klinická studie, která by prozkoumala účinky vakcíny na těhotné, nikdy nebyla dokončena,“ zdůraznila, že to Stropnickému zřejmě není známo.
A ted si, milé děti, promrskáme pár příkladů z farmaceutické statistiky— Angelika Bazalová - emko (@GeGvendy) February 10, 2026
Máme klinickou studii, kde nám v placebo větvi onemocněl JEDEN člověk a v očkované větvi neonemocněl ŹÁDNÝ člověk.
Jaké je účinnost vakcíny, když v očkované a placebo vetvi bylo?
a) 10 lidí (10 očko -10… pic.twitter.com/tnrHyg7sqO
Nad vlnou kritiky Daniela Kaisera se nakonec s pousmáním pozastavil i Dalibor Balšínek, šéfredaktor týdeníku Echo: „Daniel Kaiser vypadá jako Němec, jmenuje se jako Němec a chová se jako Němec. Nakonec skončí na hranici jako protestantský kazatel… Všechna slova, obrázek jsem šlohl od svých kolegů, se kterými se bavíme reakcemi na poslední Danův kacířský výstup na ČT24…,“ napsal s nadhledem k obrázku, kde je Kaiser ztvárněn jako postava připomínající protestantského kazatele.
Daniel Kaiser, vypadá jako Němec, jmenuje se jako Němec a chová se jako Němec. Nakonec skončí na hranici jako protestantský kazatel…všechna slova, obrázek jsem šlohl od svých kolegů, se kterými se bavíme reakcemi na poslední Danův kacířský výstup na ČT24… pic.twitter.com/w4aU2ERRCI— Dalibor Balšínek (@balsinek) February 9, 2026
