„Tohle je jenom rozcvička, Michálku!“ To nejhorší se prý na poslance Pirátů teprve chystá. Sáhnou mu na to, po čem má nejvíc bažit

Byly to ParlamentníListy.cz, které jako první upozornily na pornografickou minulost pirátky a Michálkovy partnerky Michaely Krausové. Byla to naše redakce jako první, která uveřejnila její fotografie na schůzkách s trestně stíhaným technickým ředitelem společnosti JCDecaux Tomášem Tenzerem. A v neposlední řadě to byla naše redakce, která uveřejnila vulgární e-mail, jehož autorkou byla Michaela Krausová a jehož adresátem byl Jakub Michálek. A právě proto se na nás v posledních dvou týdnech obrátila celá řada zdrojů, kteří poskytují svá svědectví a informace. Protentokrát jsme měli možnost hovořit s vysokým poslancem jedné z pravicových stran.

Část členů strany tak chce konec místopředsedy a šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka v čele Pirátů. Vadí jim jeho arogantní chování. Sám Michálek rezignovat nehodlá. Tvrdí, že má vysoké nároky na výkon lidí. Za dva měsíce si budou Piráti volit své šéfy. Michálek už nemá zájem. „Máme v předsednictvu člověka, který je arogantní a užívá si bossing svých ‚podřízených‘. Správný lídr by se měl snažit nepřenášet své problémy na ostatní a neuspokojovat si své ego tím, že se k někomu chová vyloženě hnusně,“ napsala k problému vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková.

Na adresu Jakuba Michálka se ozvala také bývalá místopředsedkyně Pirátů Ingrid Romancová. Ta ve svém statusu, o němž informujeme ZDE, mimo jiné napsala, že „po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje s ministerstvy pod sto šestkami. S mým falešným podpisem. Michálek se přiznal, jakoby nic, že to dělá on a že je to v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná jeho jménem, ulehčuje agendu. Tak jsem to přešla, byť jsem to vnímala jako podvod a nikdy jsem se pořádně nedozvěděla, s kým si o čem teda vlastně píšu a po jakých jdu informacích, a jestli mě třeba náhodou někdo nezabije, protože známý z Ministerstva spravedlnosti povídal, že za to, co u nich provádím, mě fakt může někdo chtít odstranit.“

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mikrosvět Pirátů, jak by se mohlo zdát, má ovšem ještě jeden aspekt, doposud přehlížený. V tomto ohledu měla naše redakce možnost mluvit s letitou tváří Poslanecké sněmovny, která toho prý u kávy a cigarety hodně zaslechne.

„Ze začátku se tomu nepřikládal vliv, že se u nich něco děje. Hodně kolegů je bere jako děti, už jen proto, že si nejsem jistý, kolik lidí od kolegů Pirátů je vůbec rodičem,“ sdělil v úvodu náš zdroj. „Pak se ale ukázalo, že oslabení Jakuba Michálka může hrát do karet ještě v dalších věcech. A tak vznikla iniciativa, o které jsem říkal, protože tohle je pro Michálka zatím jenom rozcvička,“ prozradil zástupce dolní komory Parlamentu.

Z jeho slov vyplynula poměrně logická úvaha.

„Jestli ho odvolají, nebo neodvolají z vedení Pirátů, to není rozhodující, protože to celé vedení má už jen velice krátký mandát, co jsem slyšel. Faktem zůstalo, že Michálek a slečna Krausová mediálně ublížili straně, jako se to nikomu v minulosti nepovedlo. To už podstatné je, protože každý, kdo je jednou ve Sněmovně, ji nechce za čtyři roky opustit, tím jsem si jistý. Plán, který jsem zaslechl od kluků napříč spektrem, je přimět pirátské poslance, aby Michálkovi vzali mandát předsedy poslaneckého klubu. Co mi říkal jeden kolega, je to funkce, na které Michálek velmi bazíruje, jelikož mu dává privilegia a moc," upřesnil.

Anketa Je dobře, že Jaromír Jágr dostal od Zemana Medaili za zásluhy I. stupně? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 16879 lidí Funkce předsedy klubu je pro řadu zákonodárců opravdu tou nejelitnější. Stačí vzpomenout, kdo na tomto postu napříč stranami v uplynulých letech seděl: Milan Urban, Bohuslav Sobotka, Stanislav Gross, Jeroným Tejc za ČSSD, Petr Tluchoř, Vlastimil Tlustý, Zbyněk Stanjura, Marek Benda za ODS nebo Miroslav Kalousek, Jan Kasal, Pavel Severa či Cyril Svoboda za KDU-ČSL. V ANO je šéfem Jaroslav Faltýnek už od října roku 2013.

Jak by se ale s poslanci Pirátů, o kterých se mluví často v negativních a podezřívavých konotacích, dalo domluvit na svržení vlastního předsedy klubu? „Jednoduše. Ti kluci chodí kouřit, chodí to sněmovních restaurací, popíjí, povídají, tak bude trochu času potřeba pro to, aby pochopili, co je správně,“ uzavřel.

V tuto chvíli je namístě dodat, že ParlamentníListy.cz pečlivě sledují veškeré diskuse uvnitř Pirátské strany, ale v ní se jen velmi zřídka, pokud vůbec, objevuje kritika reálné Michálkovy práce ve Sněmovně. Jinými slovy řečeno – na post předsedy poslaneckého klubu si nikdo z účastníků pirátských fór doposud nestěžoval.

na shora uvedené platformě : Vyberme některé z názorů

„Musím se podělit o zkušenost: náhoda tomu chtěla, že jsem před časem zastihla na klubu plačící asistentku. Svěřila se, že důvodem k pláči je nedobré pracovní jednání s Jakubem,“ uvedla poslankyně Lenka Kozlová. „Chová se někdy fakt hrozně. Promluvit na něj v momentě, kdy nemá čas nebo je ve stresu, je jako říct si o ledovou sprchu. Není ale jedinej, kdo se takhle občas chová. Jsou i tací, co jim přineseš snídani pod nos a nestojíš jim ani za to, aby v tu chvíli sundali nohy ze stolu, aby se ta snídaně dala někam položit,“ napsala například Michaela Krupičková, která také dodala, jak bude hlasovat: „Odvolání Jakuba nemá praktický význam. Za tři měsíce končí tak jako tak a znovu kandidovat nechce. Pro mě jde o symbolický trest ve smyslu: podívej, jak ses choval, tak to máš za to. Nevím no, moc mi to nesedí, spíš se zdržím,“ napsala.

Psali jsme: Piráti začnou hlasovat o odvolání Michálka z pozice místopředsedy

„Rozhodla jsem se hlasovat pro odvolání, přijde mi ale fér se k tomu přiznat a neschovávat se za anonymní hlas. Nehlasuju o tom, jestli docházelo nebo nedocházelo k šikaně. Ctím zásadu, že pokud se tak někdo cítil, situaci nelze zlehčovat či bagatelizovat osobními spory,“ uvedla Eva Nováková. Pro odvolání bude hlasovat také Lukáš Hejduk. „Nemyslím si, že Jakub se nemá obhajovat, nemá se ozvat, pokud se mu nelíbí něco z toho, co je mu vytýkáno. Ale pokud ten závěr je, že ‚ano trošku se staly nějaké chyby, trošku chybí empatie a sociální inteligence, ale vlastně se nic moc nestalo‘, tak… to pro mě prostě není uspokojivý výsledek. Takže budu hlasovat pro odvolání,“ napsal Hejduk.

Anketa Myslíte si, že Piráti jsou přínosem pro českou politiku? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 27964 lidí V diskusi si ale Michálek najde i své příznivce. „Jakuba jsem potkala všehovšudy 2×, možná 3×. Vím, že umí člověka rozhodit svou přímostí a schopností jít k jádru pudla. Nepřipravený člověk se může cítit velice nekomfortně. Mně tento způsob komunikace ba naopak vyhovuje. Jsou ale i lidé, kteří to tak nemají, pak ale musí být schopni říct, hele takhle mi to fakt nevyhovuje. V hlasování podpořím Jakuba, takže budu hlasovat proti jeho odvolání,“ napsala Andrea Linhartová.

„Jsem u Pirátů krátce a i po kompletním pročtení návrhu i diskuse zde jsem ze svého pohledu nedospěl k jednoznačnému závěru, zejména také proto, že obě dotčené osobně dostatečně neznám a budu proto hlasovat konzervativně. Z toho, co napsal Jakub, jsem pobral, že jistou sebereflexi z tohoto podnětu získal, přestože stále kontroval nesouvisejícími zásluhami v Poslanecké sněmovně. Současná diskuse a hlasování se mi zdají dostatečným políčkem a nemyslím, že odvolání bude mít větší efekt, přestože může mít symbolickou hodnotu. Proto i v rámci našeho obrazu směrem k médiím a nedostatku informací budu pravděpodobně hlasovat PROTI odvolání,“ uvedl Vojtěch Tatra.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.