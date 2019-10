Bývalá Pirátka promluvila o poslanci Michálkovi. Bez cenzury. Ani my neměli ponětí, co se tehdy stalo v jedné restauraci. Prostitutka, nůž…

„Poslance Michálka znám řadu let. Byl to jeho nápad, abych kandidovala na místopředsedkyni strany, a nešlo mu říct ne, protože on to naplánoval, a tak kandidaturu podal za mě. Vlastně mi jen oznámil, že kandiduji. Vysvětlil to slovy, že ve vedení strany musí být ženy, a v té době byly ve straně jen tři ženy,“ uvedla Romancová a pokračovala:

„Profláklá prostitutka a narkomanka v jednom a profláklá daňová podvodnice. A pak jsem tu byla já, studentka biofyziky a biotechnologií s červeným diplomem a žádným skandálem. Členům strany to tehdy bylo ale fuk, jestli jsme byly čisté, či špinavé, volili prostě ženu, protože to byla žena. Takže mu vděčím za to, že jsem se bez svého přičinění stala místopředsedkyní politické strany, což se se mnou povleče do konce života, doufejme, že ne jako hřích.“

V dalším období prý zjistila, jak se současný předseda poslaneckého klubu Pirátů chová.

„Po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje s ministerstvy pod sto šestkami. S mým falešným podpisem. Michálek se přiznal, jakoby nic, že to dělá on a že je to v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná jeho jménem, ulehčuje agendu. Tak jsem to přešla, byť jsem to vnímala jako podvod a nikdy jsem se pořádně nedozvěděla, s kým si o čem teda vlastně píšu a po jakých jdu informacích a jestli mě třeba náhodou někdo nezabije, protože známý z ministerstva spravedlnosti povídal, že za to, co u nich provádím, mě fakt může někdo chtít odstranit,“ tvrdí dále.

V tuto chvíli dodejme, že ne všichni s tímto odhalováním zákulisí souhlasí. Jak uvedl jeden z přispěvatelů na Romancové facebooku: Devět let absolutní ticho, a pak bum! Krom toho to nevypadá úplně na hezký odchod ze strany, když jsem se podíval na fórum a dost lidí tam nešetří kritikou,“ přidal.

Také ParlamentníListy.cz našly zmíněné fórum. Je z roku 2010 a mihotá se to tam jmény Jakuba Michálka nebo Ivana Bartoše. Další z Pirátů, Jiří Kadeřávek, tehdy uvedl: „Jak dlouho jí ještě chcete nechat dělat tyhle blbosti, obviňování TO, vykřikovat, že dokáže nahackovat fórum ČPS...?“

Ale zpět ke statusu a osobě pirátského poslance, pod nímž se kvůli údajně nepěknému chování houpe kariérní židle.

„Michálek měl už tehdy sociální problémy. Jednou ho vyhodili z restaurace hned po vstupu, protože se tam prý dříve choval neadekvátně, a nás vyhodili s ním, ale nechtěl nám nikdo říct, co se tehdy stalo. V jiný restauraci Michálka napadlo, když jsme řešili kauzu kolem pražské MHD, tehdy Piráti chtěli, aby se jezdilo zadarmo, že bychom mohli hacknout systém metra a nechat dvě soupravy metra do sebe vlítnout. Tehdy nebylo moc jisté, jestli to myslel jako vtip, nebo zda je terorista. S tímto návrhem samozřejmě neuspěl. Na zahraniční cestě do Vidně se mu líbil můj nožík na housky, a tak chtěl, abych mu zapózovala, že si to vyfotí na památku. Moji fotku pak poslal do médií, že vytahuju nože na členy strany. Vzápětí vyšel další článek, že jsem šla v čele pochodu iniciativy D.O.S.T. Opatřil to důkazní fotkou, kde jsem ale nebyla já, ale úplně jiná žena. Tvrdil, že když kolem mě nebudou skandály, tak mě nikdo nebude volit. A tak je uměle vyrábí, aby mi zvedl preference,“ tvrdí Romancová dále.

Závěrem si autorka ulevila tvrzením, že je ráda, že v roce 2010 od Pirátů utekla.

