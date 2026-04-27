„Tohle jsou dezinformace.“ Kalousek udeřil na Pokornou z Deníku N

27.04.2026 18:45 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek zareagoval na výtky novinářky Zdislavy Pokorné z Deníku N k návrhu ministra kultury Oto Klempíře na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Pokorné se pokusil vysvětlit, že převod financování na státní rozpočet podle něj automaticky neznamená zestátnění veřejnoprávních médií. Odmítl tak podobnou argumentaci co by „hrubě dezinformační“.

Novinářka Zdislava Pokorná na sociální síti X reagovala na Nedělní debatu ČT s ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé) o televizních a rozhlasových poplatcích. Klempíř v ní představil návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Podle návrhu by se také snížil rozpočet veřejnoprávních médií o 1,4 miliardy korun, z toho o miliardu u České televize a o 400 milionů u Českého rozhlasu.

Ministr svůj plán hájil tím, že většina lidí si podle průzkumu přeje zrušení poplatků, současný systém označil za nespravedlivý vůči lidem bez televize a kritizoval i zastaralá pravidla vzniklá ještě před digitalizací médií. Nový zákon má podle něj přinést i větší přehled o hospodaření veřejnoprávních médií.

Novinářka Pokorná z Deníku N ovšem uvedla, že jí v debatě chybělo vysvětlení pro Klempířovu změnu názoru, když podle Pokorné Klempíř dříve financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu odmítal.

„Chtěla jsem se konečně dozvědět, jak Motoristé a konkrétně ministr Klempíř vysvětlí vládní kroky směřující k zestátnění veřejnoprávních médií a předložení zákona bez podpory odborníků. Stejně tak jsem čekala vysvětlení, proč Klempíř otočil, když dříve odmítal financování ČT a ČRo ze státního rozpočtu. Ministr Klempíř to ale nevysvětlil a konkrétně neodpověděl skoro na nic. Zato už stihl moderátorovi vyčíst i sluchátko v uchu,“ napsala na X Pokorná.

Do diskuse se následně zapojil také bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Ačkoliv uvedl, že s novinářkou Pokornou sdílí nesouhlas se změnou financování veřejnoprávních médií, ohradil se proti její argumentaci. Ta byla podle něj totiž doprovázena „hrubými dezinformacemi“.

Námitky měl Kalousek předně vůči argumentu o údajném zestátnění veřejnoprávních médií. „Žádné zestátnění se nechystá,“ odmítl jednoznačně Kalousek. Financování ze státního rozpočtu sice označil za „pitomost“, v českých podmínkách však podle něj samo o sobě neznamená zestátnění. Přirovnal to k povinným subvencím ze státního rozpočtu pro provozovatele obnovitelných zdrojů energie, které také neznamenají, že by se jejich elektrárny staly státním majetkem.

Obdobně Kalousek již situaci vysvětloval spolku Milion Chvilek pro demokracii. Minulý týden se na X ohradil proti jejich tvrzení, že přesun financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet znamená jejich podřízení politikům u moci a ohrožení nezávislosti. Podle něj totiž nepůjde o libovolné rozhodování vlády, ale o mandatorní výdaj, tedy zákonem přikázanou platbu, kterou musí stát vyplatit.

Kalousek připomněl, že stejně fungují například důchody, které jsou také hrazeny ze státního rozpočtu, aniž by byly rozpočtu podřízeny. Změnit takový výdaj je pak možné pouze další změnou zákona, nikoliv každoročním schvalováním rozpočtu a riziko politického zásahu je proto podle něj stejné jako u současných koncesionářských poplatků, jejichž výše se rovněž mění jen legislativní cestou.

Argument o „zestátnění“ v diskusi na X nepochopilo více uživatelů. „Jak to myslíte "kroky směřující k zestátnění veřejnoprávních médií"? Je tedy podle vás vše, co je přímo placeno ze státního rozpočtu, "státní"?“ ptal se uživatel Milan.

„Nikdo nic zestátnit nechce, pouze se změní forma financování,“ myslí si uživatel Honza.

„Tak proč pořád mluvíte o zestátnění, taková manipulace, za prvé státní jsou celou dobu a za druhé vláda stejně nebude mít větší moc ovlivňovat média než má nyní, protože legislativně se nic nemění a pořád se vše bude řídit zákonem o médiích,“ uvedl další uživatel.

„Prosím, jak se dají zestátnit státní média? Zatím to nikdo nevysvětlil. A pokud jsou nyní soukromá, proč je mam povinně platit?“ obrátil se na novinářku s dotazem uživatel Jeroným.

Uživatel Petr pak usoudil, že má Pokorná o údajném zestátnění veřejnoprávních médií asi toliko důkazů jako u kauzy Turkův archiv. „Žádné,“ upřesnil uživatel.

Pohled novinářky Pokorné na nezávislost veřejnoprávních médií na X zpochybnil také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Šťastný upozornil na debatu o zakotvení regionálních studií do zákona a ptal se, proč si Česká televize a Český rozhlas nechtějí určovat, kde a v jakém rozsahu budou mít televizní a rozhlasová studia, ale nechávají si to podle něj určovat zákon od politiků.

„Proč si to nechtějí určit sami managementy těch institucí? Když všichni křičí, že je třeba bojovat za nezávislost?“ ptal se Šťastný.

