Jurečka (KDU-ČSL): Členové vlády dělají z lidí úplné blbce

Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedající. Dobré odpoledne ještě jednou.
Mě mrzí, že na této schůzi, která se týká našeho pana premiéra, tady pan premiér není, ani tady nebyl v jejím úvodu, nehodlá vystoupit, protože určitě kdyby přišel s přednostním právem vystoupit, tak by tady mohl říci ten svůj pohled a vysvětlit některé věci.
Na úvod chci tady ocenit vystoupení pana ministra zemědělství, který tady byl aspoň přítomen, se alibisticky neomluvil, ale byl tady. Drahá, nejdražší vládo. Já chci tady zarámovat tu situaci z pohledu běžného občana, kterému ta situace může přijít nepřehledná, protože téma evropských dotací je téma, kterému rozumí opravdu jenom velmi malá skupina lidí v této zemi. Ale zkusím říct, o co tady jde opravdu velmi laickým pohledem.
Ty dopisy, kterými se tady argumentuje různě na různé strany, tak vlastně ty nám říkají jednu podstatnou věc. Dokud ta otázka právně nebude jednou provždy vyřešena, vyjasněná se zástupci Evropské komise, tak nemá Česká republika posílat v žádostech o platbu i finanční částky, které jdou do firem, které jsou spojeny s osobou Andreje Babiše.
To znamená, v tento okamžik tady není verdikt, který by říkal, je to střet zájmů, není to střet zájmů, ale je tady jasné oznámení, povinně strohé, úřednické – neposílejte nám to, že chcete tyto peníze proplatit. Pokud jste je proplatili nebo je proplácet budete, je to čistě v ten okamžik zodpovědnost lidí, kteří sedí ve vládě a mají zodpovědnost za rozpočet této vlády. Jinými slovy zase pro občana České republiky to znamená: státní rozpočet na rok 2026 nepočítal s tím, že by měl z národních zdrojů hradit zhruba až 2 miliardy korun v rámci dotací, které jdou do skupiny firem napojených na osobu Andreje Babiše. Pokud to teď stát bude vyplácet, tak to vyplácí z rozpočtových kapitol, ve kterých na to vůbec nebylo pamatováno.
A normální rozumný hospodář by se v takové situaci zachoval způsobem, že by si řekl: tak mám tady poměrně velké riziko, není rozhodnuto, já nemám jistotu větší než 50 procent, jestli ty dotace jsem vyplatil v souladu s pravidly a se zákony, tak by normální asi člen vlády řekl, pojďme to pozastavit do doby než se rozhodne.
Já musím říct, že pro mě, když jsem byl i čtyři roky ministrem zemědělství, je trošku s podivem, že se tady vláda k tomu tváří tak, že je tady jako jistota, že prostě jedeme dál, budeme vyplácet a za půl roku, za rok, možná za rok a půl přijde jednoznačně kladné rozhodnutí, že to všechno bylo v pořádku. Pokud to takhle nastane, tak dobře, vyšlo to. Ale pokud toto nenastane, tak já vám tady kladu konkrétní otázku a prosím, aby mě bylo zodpovězeno. Co bude dělat příslušný rezortní ministr nebo rezortní ministři, protože to se netýká jenom rezortu zemědělství, co bude dělat vláda s tím, jak ty peníze tedy bude zpátky co vymáhat? Nebo je tam ponechá a byly zaplaceny čistě z peněz českého daňového poplatníka na konto toho, že se zvýší dluh České republiky, nebo tady zazní jasný závazek Andreje Babiše, že on ty peníze ze všech těch firem vrátí? Protože to je věc, která v té veřejné debatě vůbec nezazněla. Já tady to chci postavit do role, ať si každý občan uvědomí, že pokud ty výplaty pojedou dál, mezitím nám Evropská komise to vyplácet nebude, tak to jde na vrub rozpočtových kapitol především rezortu Ministerstva zemědělství, kde ty necelé 2 miliardy korun fakt letos nejsou a budou chybět.
Doplní se tam? Doplní se z jakých zdrojů? Nebo budou chybět na vrub toho, že v rámci rezortu zemědělství se budou škrtat peníze na pozemkové úpravy, vodovody, kanalizace, na jiné formy podpor pro zemědělství, rybářství, lesnictví, pro venkov? Zodpověděl to tady někdo z členů vlády? Ne, tomu se všichni vyhnuli. Nikdo neřekl, jakým způsobem se tyto peníze tedy případně doplní.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Tak já bych prosil, kdyby na tuto otázku případně členové vlády, kteří budou ještě dneska vystupovat s přednostním právem, odpověděli. Jak vyřeší financování v letošním roce, pokud chtějí jako vláda vyplácet dál, z čeho ty peníze vezmou, z jaké konkrétní rozpočtové kapitoly kterého ministerstva a na co tedy ty peníze budou chybět? Tak to je moje vlastně první otázka a první velké upozornění.
Druhá poznámka. Já bych měl velkou obavu, kdybych byl, ať už ministr rezortní nebo ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu s ohledem na případnou zákonnou podmínku péče řádného hospodáře. Protože pokud tyto věci nemám vyjasněné a dávám tomu zelenou nebo minimálně to nepozastavím do doby, kdy právně to nemám vyjasněno, tak si myslím, že to není postup v souladu s péčí řádného hospodáře, o které mluví zákon.
Ano, ministr zemědělství je zodpovědný více politicky, ale ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu už zodpovědný opravdu naplno v tom pracovněprávním vztahu, v té rovině zodpovědnosti za nakládání s veřejnými prostředky. To je další podle mě jako silný důvod, proč by se měli tito lidé chovat s nejenom péčí řádného hospodáře, ale s principem předběžné opatrnosti a říct: do doby, než se to vyjasní, tak to pozastavujeme.
Pak chci jenom říct, ještě když jsem se já podíval na ty dopisy a nedíval jsem se na to, co píšou média v České republice, ale podíval jsem se na to, co si mohu najít na webech a dostupných informacích jednotlivých orgánů Evropské komise, tak dopis DG AGRI nám neříká, je to všecko v pohodě.
Dopis DG AGRI nám jenom říká: postupy a dohodnuté reporty bereme, že běží dál. Ale neříká tam nějaká konkrétní formulace, to, že by řekl ten dopis, střet zájmů bereme za vyřešený, vyplácejte a všechny peníze budou dále propláceny z rozpočtu Evropské unie. To tam není. Jestli to tam někdo vidí, ať přijde, přečte tu formulaci a řekne: Jsme v pohodě, dopis DG Regia (je) vlastně taková věc, která se nás vůbec, ale vůbec netýká. Tak to bych byl rád, abychom si tady opravdu takto vyložili.
Já musím říct, že mně tady vlastně vadí vícero věcí. Co jsem popsal, jaké to může mít dopady na české firmy, na české domácnosti. Popsal jsem také to, jaké to může mít dopady na rozpočet i na právní zodpovědnost těch konkrétních osob, které jsou klíčovými aktéry. A zároveň také musím říct, že mi taky vadí ten přístup některých vládních kolegyň a kolegů.
Tady sedí pan ministr kultury. (Pokyne rukou k minstrovi.) Já myslím, že to je tady největší expert na ekonomiku a mandatorní výdaje v této zemi. Musím říct, že to je něco neuvěřitelného. Já bych chtěl poprosit, kdyby mu někdo z úředníků mohl dát školení o tom, co jsou to mandatorní výdaje státu, co jsou to příjmy státu, kde se ty příjmy berou, kdo tu hodnotu tvoří, jaké jsou položky na straně příjmů státního rozpočtu, jaké jsou výdaje.
Protože (to), co mně vadí na této vládě, (je), že umí účelově lhát. Můžeme se přít o to, jak to vidíme někdo politicky, jaké máme priority našich politických stran, jaké máme hodnoty. Ale jestli jsou tady politici, kteří účelově lžou občanům, tak si myslím, že to je opravdu špatně.
Já to uvedu na příkladu. Jestli tady ministr kultury v poslední čtrnácti dnech opakovaně vystoupí a řekne: No, občan nebude platit poplatky za veřejnoprávní média a my to zaplatíme ze státního rozpočtu, potažmo rozpočtu Ministerstva kultury, ale nebude to z daní a nebude to ani mandatorní výdaj.
Může mi to přijít někdo z vládní koalice vysvětlit? Může pan ministr Ota Klempíř přijít a vysvětlit, jak on tedy vnímá příjmy a výdaje státního rozpočtu? Je to tady správce jedné rozpočtové kapitoly, člověk, který hlasuje o státním rozpočtu, a on neví, co jsou příjmy tohoto státu, odkud se berou? Že se berou s daní právnických a fyzických osob přímých a nepřímých?
Pane ministře, vy znáte nějaké jiné příjmy tohoto státu? Takže jinými slovy vy říkáte těm lidem: Vy to sice nezaplatíte přímo na účet Českého rozhlasu a České televize, odvedete to v daních, k tomu vám připočteme ty úroky, co to bude stát, protože se na to teďka ta vláda půjčí, a zaplatí to ta vláda z rozpočtu Ministerstva kultury, kde ty peníze musíte přisypat, říká se tomu mandatorní výdaj.
To znamená: Vy nic těm lidem neslevíte, vy to pro ty lidi uděláte dražší. A bude to tak, že ano, někteří z těch lidí, pokud to prosadíte, nebudou teď pár měsíců, možná pár let platit poplatek za veřejnoprávní média, ale budou ten poplatek za ty své rodiče a prarodiče platit jejich děti a vnoučata. Taková je vaše logika, protože ty děti a vnoučata to budou platit, budou to platit včetně těch úroků. Z 8,5 miliard korun tedy ušetříte lidem na veřejnoprávním poplatku teď na té složence, tak další 4,5 miliardy korun připočtete na dluhové služby. A to jim, těm lidem, takhle řekněte, že: Nebude vás to stát, milí občané, 8,5 miliardy, ale bude vás to stát minimálně 13 miliard korun. Taková je realita.
A ministr kultury tady chodí a lže a říká: Ne, ne, ne, nebude to z daní, my to někde najdeme, 8,5 miliardy někde najdeme. A nebude to mandatorní výdaj, ale bude to výdaj z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury.
Můžete to, pane ministře, přijít tady vysvětlit v nějaké diskusi? Nemusíte to stihnout dnes, můžete to stihnout klidně během nějaké příští schůze. Ale to je opravdu pozoruhodný, jo. Já já se divím vašemu okolí, že nechají ti lidé kolem vás dělat z vás takového blbce. Vy jste v těch médiích hrozně pro smích. Já (nevím), jestli to čtete, vidíte – každý, kdo má nějaké základy, úplně elementární základy, o tom, jak funguje tento stát, se vám musí smát. Já chápu, že člověk přijde do politiky a nezná všechno, učí se ty věci, ale mě udivuje, že vaše okolí, váš nějaký poradní tým, váš nějaký šéf kabinetu nebo šéfka kabinetu z vás toho blbce nechají dělat. Chápu, že se to stane jednou v televizi, ale vy to opakujete. A vy tvrdíte, že to takhle je.
Já nevím, jestli ostatní ministři této vlády si myslí, že ten stát bere peníze odněkud (odjinud), ať to přijde někdo říct, jestli si to myslí. A jestli si nějaký jiný člen vlády myslí, že když mám trvalý výdaj, který bude několik let v mé rozpočtové kapitole, že to není mandatorní výdaj, pokud to říká zákon. Naprostá většina výdajů tohoto státu jsou mandatorní výdaje, mandatorní nebo kvazi mandatorní.
Tak to je taková jedna věc, ukázka, kdy mně vadí, že se tady těm lidem lže. Druhý moment, kdy se těm lidem lže, je, když tady paní ministryně financí Alena Schillerová včera na sociální síti začala tvrdit, že je skvělé, že vyšel ve Sbírce zákonů ten nový zákon, který snižuje o jednu třetinu zvýšení odvodů a vrací to na úroveň roku 2024. Já jsem se tam paní ministryně zeptal jako... Ona tam psala ještě, že to je skvělé, protože ti živnostníci si s těmi ušetřenými necelými sedmi stovkami poradí líp v té své strategii, jak se zajistit jednou v důchodu. Tak jsem se ptal, jestli stejnou argumentaci paní ministryně financí uplatní i na všechny zaměstnance v této zemi, protože určitě kdybychom snížili odvody na pojistném pro zaměstnance, tak touhle logikou paní ministryně asi i oni by se dokázali s těmi penězi, které by jim zůstaly, poradit lépe.
Na to mně paní ministryně odpověděla úplně fakt geniálně – (já nevím), jak často si to píše přímo ona nebo někdo kolem ní – tak ona mně odpověděla, že ne, že tam se na to nechystají, protože tam provedli snížení superhrubé mzdy, tedy i snížení daňových sazeb. Tak jsem se zase dovolil zeptat tou logikou, jestli tedy i to snížení těch daňových sazeb se náhodou netýkalo i těch OSVČ. Pozoruhodné, pak bylo hluboké ticho. Pak už žádná konverzace nepokračovala.
Já to zase uvádím jenom (jako) příklad toho, že mně vadí, když ti členové vlády z těch lidí dělají úplné blbce, úplné blbce. Někdo tomu věří, protože si řekne: Ty vado, napsala to ministryně financí, ona má asi pravdu. A když se nad tím zamyslíte, tak to vůbec dává logiku ta vyjádření. Nebo si řekne: Ty vado, ministr kultury to říká taky, asi má pravdu, to nebudou mandatorní výdaje. Oni takhle jdou po ministerstvu a tu: Hele, 8,5 miliardy korun se našel. Což je kolik, sedmdesát procent z rozpočtu Ministerstva kultury? Choďte tam častěji, pane ministře, najděte tam dalších 8,5 miliardy korun, občané vám poděkují.
A pozoruhodné (na tom) je to, že vy jste tady ministr za Motoristy, kteří ještě před tři čtvrtě rokem na billboardech tvrdili vašim voličům, že na konci čtyřletého období vaší případné vlády budete tady mít vyrovnaný rozpočet, že budete snižovat zadlužování této země, že budete hlídat Babiše. Takhle jste se stali vodícími pejsky, takhle si vás Andrej Babiš vodí. (Pohybem ruky předvádí.) Takhle vy tady chodíte a už jste tady připraveni napsat návrh, který umete cestu k tomu, aby minimálně z pohledu českých peněz byl v uvozovkách střet zájmů vyřešen.
Takže z hlídacích psů, kteří byli na plakátech jak velcí pastevčí psi, jste se stali těmi malými ratlíky, co běhají vždycky, váží tak půl kila, mají nejdražší veterinární ošetření. Takhle vy teďka v té vládní koalici fungujete.
Ale budu rád, pane mistře kultury, když tady přijdete a vysvětlíte, co jsou příjmy tohoto státu, z čeho se berou, kdo to tedy tomu státu posílá.
Tak to je další oblast, kterou jsem tady chtěl zmínit, když se tady bavíme o tom, co tato vládní koalice dělá a jak bere peníze z peněz daňových poplatníků, občanů této země. Kdy se snaží tvářit a říká těm lidem: My vás hájíme, to bude lepší, to bude levnější. Houby s octem, bude to dražší, zaplatí to ti lidi s úroky.
Poslední poznámku, kterou si tady dovolím dneska zmínit. Tady vidím, že v první lavici je pan poslanec Turek, vládní zmocněnec pro klima a Green Deal. No, musím říct, že podivuhodný je ten výsledek té práce, když se podívám. Já bych byl rád, aby třeba on tady někdy vystoupil na mikrofon. Ještě tady nikdy nemluvil pan poslanec. Kdyby třeba přišel nám říct po půl roce, co jsou ty výsledky jeho práce. Pan poslanec nám tady chodil a říkal v průběhu října, listopadu, jak on přijede a vyřeší a na evropské úrovni ty věci zastaví, celé to změní, jak budou ty silné výstupy z těch rad ministrů, jak on to zařídí. Vůbec nic, vůbec nic. To se vždycky napíše plamenný status na sociální sítě a pak se podíváte, o čem ta rada jednala, a vůbec nic z toho, co napsali ať už pan vládní zmocněnec nebo pan stínový ministr vládního zmocněnce životního prostředí pan ministr Červený na svých sociálních sítích, tak vůbec nic tam neprosadili. Vůbec to tam nikde nenajdete.
No tak vždycky to dáme na sociální sítě, ideálně neděle dopoledne z posilovny. Ale když se podíváte na to, co skutečně reálně pomůže zlepšit život těmto lidem v České republice, tak tam nejdete vůbec nic kromě toho, že ministr životního prostředí a vládní zmocněnec si opravujou kancelář za 3 miliony korun. Chápete to? Za 3 miliony korun tihle dva borci tady přijdou na Ministerstvo životního prostředí, zaměstnají tam jednoho skladníka a jednoho řidiče na sociální sítě, protože to jsou podporovatelé Motoristů, a za 3 miliony korun si nechají vytapetovat kanceláře a opravit.
Já jsem byl na Ministerstvu zemědělství čtyři roky ministrem, ta kancelář je tam stejná doteď jako má Martin Šebestyán. Já jsem byl čtyři roky na MPSV. Vyměnil jsem lustr, dvě křesla a jednu tapetu. Ministr Aleš Juchelka tam sedí ve stejné kanceláři. Já fakt nechápu, proč tady děláme takovou opičárnu, omlouvám se ta slova, ale fakt opičárnu, že vládní zmocněnec, protože prostě potřebuje jako si něco dokázat asi, tak vejde na ministerstvo, obsadí kancelář, která je standardně vymezena ministrovi, která má nějaký zabezpečený prostor. nějaké podmínky pro to, aby ministr tam mohl pracovat s utajovanými dokumenty, to vládní zmocněnec nebere, on to vůbec nepotřebuje – no ale protože už tam teda byl, tak tomu ministrovi tam strčí nějaký kamrlík vedle. A teď vlastně aby to ten ministr jako nějak vůbec mohl nastavit a fungovat, tak se vezmou peníze, 3 miliony korun z peněz daňových poplatníků, voliči Motoristé musí tleskat, ti musí být nadšeni, a řeknou se, musíme tady opravit kancl.
Fakt si nemyslím, že za takové položky, byť možná 3 miliony korun někomu přijde jako hodně malá položka, že se za to mají opravovat kanceláře vládních zmocněnců a ministrů na životním prostředí. Protože ta kancelář na tom Ministerstvu životního prostředí byla myslím si, že v naprosto průměrném standardu toho, co ministři České republiky jako kanceláře mají.
Tak tolik jako poznámka, jak nám tady funguje vládní koalice v mnoha rovinách. A místo, abychom opravdu si řekli, budeme chránit zájmy občanů této země, ne svoje byznysové, ale občanů této země, řekli prostě není to jasné. Já se tady nemám ambice dneska vůbec přít o podstatu toho právního sporu. Vůbec. To fakt nechávám, ať si to vydiskutují lidi na úřední odborné úrovni, zástupci českých platebních agentur se zástupci jednotlivých DG a Evropské komise.
Ale přijde mi jako normální a racionální říci, do doby, než se toto vyřeší, tak to prostě pozastavujeme. V okamžiku, kdy se to vyřeší kladně, všechno to doplatíme, úplně v pohodě. A kdy se to vyřeší v neprospěch pana premiéra, tak vlastně jako nikdo nebyl dotčen. Občané nikoho nepředfinancovali, peníze nikde jinde nechyběly na jiné potřeby státu. Stát si nemusel ty peníze půjčit navíc. Navíc, pokud se nepletu, sedí tady paní poslankyně Pošarová, šéfka dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, tak pokud se nepletu, pokud ta dozorčí rada to usnesení nerevokovala, tak to platí stále, že se ty věci mají pozastavit, nepletu-li se. Ještě to odhlasovala bývalá dozorčí rada v tom bývalém složení. Nevím o tom, že by ta současná to usnesení revokovala. Nevím. Ale znovu říkám, já se nepřu o právní podstatu, nepískám to, kdo má v tom sporu pravdu. A myslím si, že nám to tady ani na půdě Sněmovny nepřísluší. Ale prostě říct úplně normálně, pojďme to pozastavit do doby, ale ona může být rychlá. Ono se může ukázat, že třeba se to podaří vydiskutovat třeba během tří, čtyř, pěti měsíců a letošní rok se odehraje prostě podle plánu rozpočtu. Vyplatí se, Evropa proplatí a funguje se dál.
Ale prostě teď mně fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečné riziko, které se tady prostě nemusí nutně podstupovat.
Tak já bych chtěl apelovat – a tím budu končit – na vládu, aby prostě všechny tyhle argumenty zvážili členové vlády, aby i pan premiér je vyhodnotil. Myslím si, že je zbytečné v tom sporu tady pokračovat, jitřit k tomu emoce, dohadovat se a říct, prostě pozastavme to a v okamžiku, kdy bude finálně rozhodnuto, pojďme ty peníze pustit, anebo ne.
Tak to je to, co jsem tady chtěl já ve svém vystoupení říci, dotkl jsem se i jiných věcí, které mě tady v posledních týdnech vadí na tom, jakým způsobem členové vlády překrucují realitu, neříkají pravdu. Z lidí některých dělají opravdu hlupáky, protože ti lidé prostě ví, že ty věci fungují jinak, a těm členům vlády opakovaně nevadí neříkat pravdu a věšet těm lidem bulíky na nos. To je za mě všechno.
Děkuji vám za pozornost.
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