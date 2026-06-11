Jakob v ráži. Zaútočil na Turka a pochválil Fialu

Ministr životního prostředí Igor Červený úvodem reagoval na dřívější výrok Filipa Turka, že bude „dělat, co mu na očích vidí“. „Víte dobře, že Filip to myslel s nadsázkou, má specifický humor. Odpověď je taková, že máme společný náhled na svět,“ uvedl Červený, že si s Turkem politicky rozumí, zejména v kritickém postoji ke Green Dealu.
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Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob kritizoval zejména množství vládních zmocněnců, kteří podle něj vytvářejí vedle kabinetu ještě jakousi „stínovou vládu“. „Je paradoxní to, že vláda má více specializovaných zmocněnců než ministrů, takže oni si vystačí sami s tím, že mají vlastně takovou stínovou vládu,“ uvedl Jakob.
Z této skupiny podle něj vyčnívá mimo jiné Filip Turek jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku. „Pan Turek okupuje tu původní kancelář ministra na ministerstvu životního prostředí. Nikdo nevíme, co pořádně dělá, tak snad to ví aspoň pan ministr Červený, když mu má číst z očí a plnit, co tam uvidí,“ dodal pobaveně.
„Já si tedy nejsem jistý potřebností této pozice. Tu by samozřejmě měl zastávat ministr,“ doplnil Jakob.
Igor Červený zdůraznil, že počet vládních zmocněnců není vyšší než v minulém volebním období. „Vládní zmocněnci určitě nejsou zbyteční. Dokonce jich ani není víc. Udělali jsme si soupis a zjistili jsme, že máme téměř identický počet jako předchozí vláda, protože některé zmocněnce jsme nějakým způsobem zrušili, jelikož jejich agenda byla například duplikovaná,“ vyzval ministr k pohledu na skutečná čísla.
Ministr životního prostředí se Turkovy pozice zastal také s tím, že podle něj patřil mezi první politiky, kteří začali veřejně upozorňovat na negativní dopady Green Dealu. „Vaše vláda opravdu hodně věcí odsouhlasila v oblasti Fit for 55. Musíme si přece společně říct, to je tak zásadní téma, že to opravdu potřebovalo člověka, který to téma umí nést prostorem, jehož projev rezonuje ve společnosti. To tak musí být,“ dodal Červený.
Jan Jakob na to reagoval námitkou, že tím ministr vlastně popsal Turka jako politického „maskota“ pro dané téma. A zdůrazňoval, že na úrovni Evropské unie jedná Rada ministrů, kam podle něj nemůže místo ministra jezdit vládní zmocněnec. Červený s tímto výkladem nesouhlasil a oponoval, že to není pravda.
Opoziční poslanec Jakob naopak tvrdil, že právě v otázkách ETS2 nebo zákazu spalovacích motorů kabinet Petra Fialy prosadil na evropské úrovni významný posun. „Podařilo se najít většinovou koalici, která ty problémy zmírnila,“ trval na svém Jakob.
Zato současná Babišova vláda podle něj v těchto otázkách zatím nepředvedla žádný konkrétní výsledek. Kritizoval proto opět roli Filipa Turka jako vládního zmocněnce. „Proto je potřeba, aby do Bruselu jezdila autorita, ministr. Vy na to máte, pane ministře, nemusíte tam za sebe posílat maskota,“ řekl Jakob ministru Červenému, který opakovaně odmítal vládního zmocněnce označovat za maskota. „Je to takový maskot celé vaší strany,“ rýpl si Jakob, kterého ministr napomenul: „To bychom mohli říct částečně i o vás, pane Jakobe. Myslím, že je zbytečné se takhle urážet.“
„Všemi silami společně krůček po krůčku tu věc posouváme. Já se specializuji na PPWR a jako ministr vždy vyberu tu nejvhodnější osobu, kterou tam mám. Když se tam teď projednává automotive, proč si mám nechat od Filipa napsat prázdné floskule, které nebudu znát do detailu, abych se tvářil, že tomu rozumím? On do té rady může za nás lítat, na to máme už posudek. Není to jediná země, která na všechna jednání posílá ministry,“ vysvětlil Červený.
Červený vysvětloval, že do Bruselu podle něj jezdí jak on, tak Filip Turek, a že si agendu rozdělují podle odbornosti. Uvedl, že zatímco on se jako ministr věnuje například obalové legislativě PPWR, u témat spojených s automobilovým průmyslem považuje za logické využít Turka, který dané problematice rozumí lépe. Doplnil, že vláda má k možnosti Turkova zastupování právní posudek a že Česko není jedinou zemí, která na všechna jednání neposílá výhradně ministry.
Řeč přišla také na mediálně probírané úpravy prostor Ministerstva životního prostředí. Média psala o zakázce zhruba za tři miliony korun bez DPH, která se měla týkat kanceláře ministra a sekretariátu.
Takový mediální výklad ale Červený odmítl s tím, že částka tří milionů korun se netýká jedné kanceláře, ale rámcové smlouvy na více místností napříč ministerstvem. „Co psala média je sprostá lež, já bych si to v životě nedovolil, proč bych to dělal? Mimochodem je vtipné, že když novináři na nás útočí, tak jedna kancelář byla skutečně opravena za 2,5 milionu korun a hádejte, kdo to udělal. Byl to právě pan bývalý ministr Hladík. Ten si opravil kancelář za cirka 2,5 milionu korun. To je zajímavé, že tehdy novináři po něm nešli,“ upozornil.
Opoziční politik za TOP 09 na Červeného vysvětlení reagoval rýpnutím, že si měl vybrat původní ministerskou kancelář. „Kdyby si vybral tu původní kancelář ministra, tak by to asi nebylo nezbytné tuhle kancelář opravovat jen proto, aby měl výhled na stadion Slavie, čemuž jako sparťan přirozeně moc nerozumím,“ poznamenal Jakob.
Debata se poté znovu stočila ke Green Dealu a k tomu, která vláda pro zmírnění jeho dopadů udělala více. Jan Jakob připomněl i výroky předsedy Motoristů Petra Macinky o klimatu. „Stejně tak si nemyslím jako váš předseda Macinka, který, když vedl vaše ministerstvo životního prostředí, tak prohlásil, že ke klimatické změně nedochází,“ uvedl Jakob.
Jeho slova ministr Červený opravil s tím, že Macinka podle něj nemluvil o klimatické změně, nýbrž o „klimatické krizi“. „Vy to nejdříve odsouhlasíte, přiblíží se volební rok, pak proti tomu bojujete. Vy jako kolovrátek tvrdíte, že se vám něco podařilo. Vám se podařilo odsunout problém o jeden rok. Více jste nedělali,“ reagoval Červený na Jakobovu argumentaci ohledně odsunutí emisních povolenek ETS2.
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