„Tradiční karlovarský trdelník.” Cena jako ve filmu. A pak jsme šli dál

Kinematografie není ani zdaleka tím hlavním, co překvapuje mnohé návštěvníky letošního mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech – chvíle hrůzy mnozí nezažívají až při sledování dramat v kinosále, ale již při placení u některého z festivalových stánků. Rodinná denní útrata jen za sladké a nápoje u festivalových stánků lehce vystoupá k tisícovce, a to se ještě musí návštěvníci držet zkrátka. Espresso za 95, cappuccino za 115, malá mattonka za 55, plzeň za 64, koktejl k poslechu Emmy Smetany za 145 korun a zmrzlina v trdelníku za 170. Levněji než u některých stánků je i v Puppu.

Pokud do Varů dorazíte autem anebo hromadnou dopravou – a patříte tak k většině hostů, kteří nemají to štěstí a nedoveze je limuzína k Puppu přímo od tryskáče z místního letiště – pak vás zřejmě s největší pravděpodobností čeká poznávání centra města a poté i samotné lázeňské zóny, začínající u brutalistního hotelu Thermal, který je hlavním dějištěm festivalu. V aktuálním teplém počasí se většina hostů po příjezdu nejčastěji odhodlá pro menší sladké občerstvení, zmrzlinu či ukojí chuť po kávě. V případě, že budete mít chuť na některý z kávových nápojů či na dezerty, neotálejte a navštivte některou z kaváren přímo v centru. Výbornou kávu a něco sladkého za běžné ceny seženete v některých stálých podnicích, například v kavárnách Krcálek, Lékárna či cukrárna Just Cake.

Pak už se vám vyplatí – na místo u festivalových stánků – raději vydržet až do vyhlášeného hotelu Pupp a tamní kavárny. Mnohé cenovky vás totiž překvapí více, nežli samotná festivalová filmová projekce v místních kinosálech.

Žádný z lázeňských hostů by neměl opomenout ochutnat kromě minerální vody i tradiční oplatky, jež se dnes prodávají ve většině českých hlavních lázních a téměř každé město má své vlastní. Kdo navštívil většinu našich lázeňských center, ten zřejmě potvrdí, že je v každém z nich chuť tamních oplatků trochu odlišná, ty karlovarské se pak neliší jen chutí, ale i cenou. Zatímco v nedalekých Mariánských Lázních anebo ve středočeských Poděbradech koupíte oplatky dvě, v Karlových Varech za stejný obnos jen jednu.

Cena 5 korun za kus je už dávno minulostí a místní si ještě stále vybavují, jak před několika lety zdražily karlovarské oplatky na 8 korun. To, co přišlo v posledním roce, však nikdo z Karlovaráků nepamatuje a oplatka dnes vyjde na 20 korun. Ne za balení, 20 korun za kus. Pro čtyřčlennou rodinu tak začíná cenové peklo ještě dříve, než dorazí k dějišti festivalu. Ti, jejichž děti zláká točená zmrzlina, by si měli také odložit 45 korun na jeden kornout. Útěchou může být, že pokud si koupíte zmrzlinu již tady, dopadne váš rodinný rozpočet ještě dobře. Bude hůř.

Následně již totiž začíná festivalová zóna a před vámi se hned po překročení Teplé rozprostře výhled na hotel Thermal, před nímž uvidíte i onen slavný červený koberec.

Přímo zde si můžete dát některou z italských specialit. Na výběr dostanete sicilské arancini za 120 Kč anebo tradiční italskou focacciu za 130 Kč.

Šok z toho, že uvedené italské pochoutky stojí dvakrát více než v Itálii, pak můžete spláchnout hned vedle jednou plzní. A to za 64 korun. Za 44 korun pak na vás čeká „voda z Plzně“.

Nevadí vám „plácnout se přes kapsu“? Pak vás u Thermalu čeká pohoštění malou, 10cl skleničkou šampaňského, které je od 250 do 440 korun.

V místním Mattoni life baru pak koupíte koktejl už za ceny kolem stovky, pokud však řídíte, necháte zde za půllitrovku mattonky 25 Kč.

Překvapení těžko skryjete i u dalšího stánku s oplatkami, kde si můžete navíc – kromě již zmíněné oplatky za 20 korun za kus – pochutnat i na kuličkách značky Marlenka. Za 199 Kč.

Lidé, kteří si na kávu nezajdou do některé ze zaběhlých kaváren v centru města, již za jedno espresso v lázeňské zóně zaplatí 79 Kč. Cappuccino stojí 89 Kč, stejně jako latte machiato. Espresso doppio či flat white pak vyjdou na 109 korun, což jsou ceny, které takto vysoko mimo letiště těžko najdete i v centru Prahy. Kdo má raději chuť na rakovnické pivo Bakalář, zanechá zde 65 korun.

Hned vedle se směrem k Mlýnské kolonádě chodí návštěvníci osvěžovat k baru, kde již mattoni vyjde na 40 korun, pepsi cola na 50 korun a malá plechovka redbullu, kterou v obchodě běžně pořídíte v akci za ceny kolem 25 korun, na 60 korun.

U vřídelní kolonády se zvyšuje nejen teplota místních minerálních pramenů, ale také ceny. Káva u stánku značky Julius Meinl už dosahuje výšin, že se při přepočtu do eur začínají otáčet i západní turisté. Espresso za 95 korun či cappuccino za 115 je již totiž i na ně příliš a namísto dvou káv v místních vyhlášených kavárnách s výběrovou kávou zde pořídíte za stejnou cenu jen kávu jednu. Za zmínku stojí i nabídka alkoholických drinků, které vyjdou na 165 korun. Za 165 Kč se zde míchá gin s tonikem anebo cuba libre.

Hned u Vřídla je také další Mattoni life bar, kde si návštěvníci festivalů mohli odpočinout od filmové produkce u některého z drinků. Během nedělního hlavního vystoupení, jímž bylo duo Emmy Smetany a Jordana Haje si také zde posluchači mohli pochutnat na nealko koktejlech za 95 Kč za 0,3 litru či za 145 korun, pokud zvolili variantu s rumem.

A přichází karlovarský „zlatý hřeb“. Hned za vřídelní kolonádou se také stojí fronty na „tradiční karlovarský trdelník“ se zmrzlinou a makronkami za 170 korun.

Nabídka stejných produktů je pak také u Mlýnské kolonády. Tam stojí zmrzlina „jen“ 50 Kč. „Pistachio trdlo“ vyjde opět za 170 Kč.

Pokud se chcete osvěžit či máte chuť na něco sladkého anebo kávu a dosud jste si nevybrali, nemusíte zoufat. Nejvíce ušetřili paradoxně totiž ti, kteří nešli ke stánku, nýbrž do Puppu. Ceny v tamní kavárně jsou totiž daleko nižší než ve festivalové zóně.

Přesvědčte se sami. Espresso pořídíte již za 79 Kč, cappuccino stojí 95 Kč, a

pokud vám nevadí absence trdelníku, pak si sem můžete zajít i na pohár, který je o desetikorunu levnější. Za 160 Kč si tak můžete objednat například vanilkovou šlehačku s meruňkovým kaviárem a lacině – oproti některým festivalovým stánkům – koupíte i místní dezerty.

Problém zde nemají ani milovníci alkoholických nápojů. Výběr je u Puppu velmi pestrý a stejně tak i cenová relace, která začíná u 95 korun za becherovku a končí na 10 950 korunách za lahev šampaňského. Pepsi zde vyjde na 55 korun a za stejnou cenu je také malá mattonka. Sklenka vína z vinařství Cibulka vyjde na 125 korun anebo jde pořídit celá láhev za 575 Kč. A že jste už toto víno okusili a bylo za více než polovinu této ceny? Místní návštěvníky to nikterak neodrazuje. U Puppu je stále plno.

