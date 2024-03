„Traktory byly mimo Prahu.“ Fiala, Výborný a Agrární komora. Jan Veleba tuší, co se stalo

reklama

Pokud se podmínky nezmění, protesty budou pokračovat dál a budou se stupňovat – tak pravil jeden z viceprezidentů Agrární komory ČR. A považte, vážený čtenáři této svobodné internetové tiskoviny, co až si začne přisazovat dalších pět viceprezidentů, to bude mazec! Abych ale vysvětlil, o čem dnes tak zhurta.

Místo Prahy manifestační jízdy po regionech, v Polsku generální stávka

Řeč je o hbitě přeložené protestní jízdě zemědělské techniky Agrární komory, Zemědělského svazu (jinak člena Agrární komory) a neloajálních členů Asociace soukromého zemědělství (ASZ), která měla zasáhnout Prahu 21.3., přeložené o den dopředu na 20.3. Ale mimo Prahu, po regionech, kde celková nahlášená čísla počtu techniky jsou ústy tiskové mluvčí Agrární komory sice ohromující, ale jarní práce volají a těžko se divit, když mnohdy dostaly přednost.

A navíc, i když ČT a další veřejnoprávní média mají jiné starosti, tak při dnešní technice nelze zastavit zprávu, že v sousedním Polsku se k zemědělcům přidaly všechny sektory. Tak tedy, u nás místo Prahy manifestační jízdy po regionech, v Polsku generální stávka! Tím nechci oslavovat zastavení života v zemi, ale poukázat na neschopnost „zodpovědných nezodpovědných“ u nás v ČR. Abych ale nekřivdil. Když se podívám na fotoreportáž z Ústeckého kraje, tak mně to spíše než protestní jízdy připomíná, nemohu si pomoct, kabaret – rozesmáté tváře, známý dlouholetý člen představenstva Agrární komory předává zástupkyni kraje kytičku z obilných klasů, všichni v té nejlepší náladě.

Komedie a velká hra mezi ministrem s premiérem a Agrární komorou

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 28% Tomio Okamura 16% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 3% Kateřina Konečná 47% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 31152 lidí

· Někdejší prezident Agrární komory (AK), nyní viceprezident Václav Hlaváček, sdělí médiím, že pokud se podmínky nezmění, protesty budou i po 20. březnu pokračovat dál a budou se stupňovat

· Současný prezident AK ČR zůstává jaksi v pozadí, iniciativu směrem k médiím přebírá viceprezident a předseda Zemědělského svazu (ZS) Martin Pýcha. Ten vydává prohlášení, že čeští zemědělci jsou připraveni protestovat do konce funkčního období této vlády

· Předseda Krajské agrární komory Středočeského kraje jde dál a prohlašuje 21. března v médiích „vládě už nevěříme“.

Tolik ve velké stručnosti a co k tomu všemu říct. Především to, že pan viceprezident Václav Hlaváček dostane příležitost a už nyní může plánovat pokračování a stupňování protestů. Podmínky se totiž dle mého názoru zcela určitě nezmění. Náměstku ministra zemědělství Miroslavu Skřivánkovi (KDU-ČSL) nestálo zato si přijet a převzít 20. března od organizátorů protestních jízd jejich požadavky!

Dodnes jsme od ministra Výborného nedostali oficiální odpověď

To od nás z prvního historického protestu, kterého se 19. února v Praze zúčastnilo 850 traktorů, si ministr Výborný přímo na ministerstvu zemědělství naše obdobné požadavky pod nátlakem úředně převzal, ale dodnes jsme od něho nedostali oficiální odpověď! Tomu se opravdu divím. I když možná si to pan ministr vysvětlil tak, že když se od nás distancovali šéfové Agrární komory, Zemědělského svazu a další drobní, tak že odpovídat není třeba. Nebudu to dnes rozvádět, nicméně mohu pana ministra ujistit, že se mýlí.

Závěrem svého článku, který navazuje na sérii předchozích, bych chtěl zdůraznit, že mým cílem není psát za každou cenu nebo někomu vnucovat své názory. Chci jen s vědomím informovaného člověka, který věnoval oboru celý svůj život, v oboru je vzdělán (zemědělský inženýr a sociolog – pozn. redakce), 34 let byl v provozu a 13 let ve vrcholných svazových a ústavních funkcích, zde předložit něco k zamyšlení, respektive k diskusi.

Bajka o prasátkách? Čeští zemědělci by mohli skončit ještě hůř

Agrární komora České republiky, coby jediný ze zákona ustavený svazový orgán, který sdružuje zemědělce všech forem a velikostí, není řízena tomu odpovídajícím způsobem, a tudíž ztrácí pozice a vliv. Přirovnal bych to k jedné z nesmrtelných bajek řeckého filozofa Ezopa, která vypráví o fůře prasátek na břehu rybníka, do které se zapřáhla labuť, štika a rak. Labuť táhla provaz dopředu a nahoru, štika dolů pod vodu a rak zpátky dozadu. Výsledek byl nasnadě – vůz s nákladem prasátek se nepohnul ani o centimetr a zůstal stát. Ezop žil 600 let před naším letopočtem a když bych jeho filozofii přenesl do dnešní doby, tak by výsledek mohl skončit ještě hůř a ta fůra českých zemědělců, v dnešní době zastupovaná Agrární komorou, by se mohla roztrhnout, rozdělit. Ony ty skupiny, svazy a politici mají velkou sílu a vliv a na čele zákonné organizace musí stát někdo, kdo má vizi, pevnou ruku a za sebou tvrdou práci v terénu. Obávám se, že v dnešní kritické době tomu tak není.

Jan Veleba SPOZ



