„Trumpovi se dovoláte leda na vrátnici.“ Moravce rozesmál Babišův muž

14.09.2025 17:42 | Monitoring

„Hlavní je, aby se střední Evropa nezměnila v bojiště,“ nechal se u Moravce slyšet místopředseda hnutí STAČILO!, europoslanec Ondřej Dostál. „My jsme v situaci, kdy na naší východní hranici probíhá cvičení Západ, jehož cíl je úplně jasný. Je to příprava a útok na Evropu,“ prohlásil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vyslovila třaskavou myšlenku o Maďarsku a Ukrajině. V závěru pořadu se Moravec rozesmál.

Foto: Screen ČT24
Popisek: Václava Moravce rozesmála slovní přestřelka mezi politiky

Ve studiu Václava Moravce se v neděli odpoledne sešli ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, a europoslanec a místopředseda hnutí STAČILO! Ondřej Dostál.

Černochová hned v úvodu pořadu poznamenala, že máme možnost poslat Polsku na pomoc zhruba 1600 vojáků a vrtulníky. K tomu má Poslanecká sněmovna mandát již od doby, kdy Rusko ukradlo Ukrajině Krym. „Ale bude v tom hrát roli i počasí, protože vrtulníky mohou operovat jen za určitého počasí,“ pravila ministryně s tím, že v tuto chvíli nebude uvolňovat další informace.

Radek Vondráček ve studiu žádal, aby vládní politici případné nasazení českých vojáků v Polsku konzultovali i s opozicí. „Chápu, že se muselo jednat rychle, ale opravdu bych ocenil, kdyby existovala nějaká komunikace i s opozicí,“ řekl Vondráček.

Ondřej Dostál ocenil, že nedošlo k velkému válečnému výbuchu. „Kromě velkého výbuchu hysterie,“ padlo z Dostálových úst, který však také řekl, že historie nás učí, že kdo ohrozí jeden stát střední Evropy, fakticky ohrožuje všechny. Původ útoku však podle Dostála není jednoznačný. Tak to vidí Ondřej Dostál.

Tomu Moravec připomněl, že podle polských tajných služeb, podle polské vlády i podle polské opozice šlo o ruskou akci, na kterou bylo třeba reagovat. „A vy si myslíte, že polští spojenci šíří informace, které se nezakládají na pravdě?“ ptal se Moravec.

„Ty drony přiletěly do Polska přes Bělorusko, a kdo je poslal a proč, je záležitost spekulativní,“ poznamenal Dostál. Důležitější podle něj je jiná věc. „Aby z narušení vzdušného prostoru státu nevzešla středoevropská válka. Hlavní misí středoevropských politiků je, aby se střední Evropa nezměnila v bojiště,“ řekl Dostál.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  BPP
  europoslanec
„Pan místopředseda Dostál nezklamal a projevil se jako tlampač ruské propagandy,“ ozval se v tu chvíli ministr Dvořák. „My jsme v situaci, kdy na naší východní hranici probíhá cvičení Západ, jehož cíl je úplně jasný. Je to příprava a útok na Evropu. A jestli ty drony jenom uletěly, nebo byly provokativně vyslány, je z toho pohledu úplně jedno. My jsme prostě pod permanentní hrozbou ruského útoku, ruské invaze, ruské okupace,“ prohlásil ministr Martin Dvořák ze STANu.

Podle Dvořáka by se Západ měl od Ukrajinců naučit jednu věc – jak eliminovat ruské drony co nejlevněji.

„Ale v rámci toho cvičení Západ je avizovaný nácvik taktických jaderných zbraní. To vás, kolego, nechává v klidu?“ ptala se Černochová přímo Dostála. „I Miloš Zeman řekl, že to je provokace a že to je něco, čím se Rusko dostává za hranu. Tak, prosím, tady netvrďme, že je něco nějaká náhoda. Ona to není náhoda, všechno to do sebe zapadá,“ pravila Černochová. A dodala: „Když toto cvičení probíhalo naposledy, tak po něm následoval pokus o okupaci Ukrajiny. Tak co si o tom mám myslet.“

Mgr. Jana Černochová

  ODS
  ministryně obrany
Ing. Martin Dvořák

  STAN
  ministr pro evropské záležitosti
Dvořák poté Vondráčkovi vyčinil, že ANO tu před stávajícím volebním obdobím vládlo 8 let a nijak neumenšilo závislost Česka na ruské ropě. „To udělala až tahle vláda,“ zdůraznil Dvořák.

V jedné věci se ale všichni hosté shodli. Evropané se musí umět postarat sami o sebe, protože prezident USA Donald Trump dává najevo, že za dnešního hlavního soupeře USA považují Čínu.

„Bohužel, tak daleko v Evropě ještě nejsme,“ posteskl si Dvořák. Podle něho by Evropa měla posílit i sektor zbrojení.

Černochová vyrukovala s výbušným plánem. „Já už jsem v nějakém rozhovoru řekla, že bych Maďarsko vyměnila za Ukrajinu. Pojďme se bavit o tom, jak dostaneme Ukrajinu co nejrychleji do EU výměnou za Maďarsko,“ prohlásila Černochová. „Budeme mít nejsilnější armádu,“ dodala na vysvětlenou.

„To je smělý plán,“ pousmál se Dvořák.

Podle Vondráčka není plán výměny Maďarska za Ukrajinu plánem reálným. Podle Vondráčka je třeba se opřít o Trumpa, s nímž Vladimír Putin jedná, zatímco „evropští politici mu (Trumpovi) házejí klacky pod nohy“. Tak to vidí Radek Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček

  ANO 2011
  poslanec
Černochová prohlásila, že se nediví Polákům, kteří dávají najevo, že se cítí Ruskem ohroženi nejvíc od druhé světové války.

Dostál naznačil, že pokud ostatní členské státy nepřispěchají zemi jako je Polsko rychle na pomoc, ukáže se, že NATO je funkčně mrtvé.

Tady Dvořák oponoval, že některé ruské drony dopadly jen 200 km od Ostravy, kde kandiduje za STAČILO! i Kateřina Konečná, pročež by i hnutí STAČILO! mělo této hrozbě věnovat pozornost.

Ondřej Dostál konstatoval, že je namístě ptát se lidí na to, zda chtějí vydávat 5 % HDP na obranu, jak to požaduje prezident USA Donald Trump. A s EU je to podle Dostála podobné. „My jsme vstupovali do jiné Evropské unie, než je dnes, proto je namístě, abychom se lidí zeptali,“ pravil Dostál.

A tady do debaty opět vstoupil Radek Vondráček a zdůraznil, že mezinárodní závazky by neměly být tématem, o němž lze debatovat v referendu. „Každé referendum rozseká, rozdělí ten národ,“ poznamenal Vondráček s tím, že britská společnost je rozdělena dodnes, ale Britové respektují výsledek referenda a jednají v souladu s výsledkem, k jakému se dospělo před lety.

Dostál ale trval na tom, že by se mělo hlasovat i o členství v EU.

„To bude hodně záležet na tom, a to teď tady říkám s veškerou vážností, jak dopadne nadcházející hlasování o odvolání Ursuly von der Leyen. Pokud setrvání v EU – která nám měla přinášet mír a prosperitu – by znamenalo emisní povolenky, grýndýly, migrační pakty a všechny tyhle průšvihy, tak potom si umím představit, že se budeme snažit najít jinou formu spolupráce se státy střední Evropy. Pokud by se podařilo toto zvrátit, včetně toho, že se nebudeme dostávat do mezinárodní izolace, pak si umím představit, že bych podpořil i EU,“ řekl Dostál.  

Když se znovu dostala ke slovu Černochová, oznámila, že Česko se opravdu připravuje a posiluje svou obranu. „V tuto chvíli probíhají výběrová řízení na drony. A to jsou stovky dronů,“ prozradila členka vlády s tím, že v armádě se nakupilo za třicet let velké množství vnitřních dluhů a jedním dechem dodala, že za časů sovětské Varšavské smlouvy se vydávalo na obranu o hodně více peněz.

Radek Vondráček varoval, že momentálně v Česku není podpora pro vystoupení Česka z NATO, ale pokud by prošlo navyšování výdajů na obranu na 5 % HDP, pak podle Vondráčka hrozí, že se změní nálady ve společnosti. „To je ožebračování české společnosti,“ kroutil hlavou nad pěti procenty na obranu Vondráček.

„Tady je důležité říct, že 96 % našich zakázek je smluvně uzavřeno s českými subjekty. Takže my ty peníze dáváme zpátky do české ekonomiky,“ podotkla Černochová.

Podle Vondráčka přesto bude potřeba smlouvy uzavřené ministerstvem obrany prověřit.

Dostál doplnil, že válka na Ukrajině ukázala, že v příští válce F-35 možná nebudou potřeba, ale my se do nich přesto chystáme investovat. Abychom možná zjistili, že v roce 2035 budou stíhačky F-35 k ničemu.

Vondráček si přisadil a poznamenal, že za času hnutí ANO se posilovala vazba Česka a Spojených států, zatímco teď se to z jeho pohledu neděje. „Vy se teď do Bílého domu dovoláte maximálně tak na vrátnici,“ pravil Radek Vondráček.

A Moravec se rozesmál a celou debatu ukončil.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

autor: Miloš Polák

