„Tu volbu prosadíme!“ kasal se Rakušan. Pak přišel ze zahraničí vzkaz. Za rámeček si ho nedá

Kabinet Petra Fialy (ODS) chce prosadit korespondenční volbu. „Přestože víme, že nás to bude stát hodiny obstrukcí,“ slibuje nyní opět ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru. Na jeho slova reaguje žena, která dlouhodobě žije v Londýně a říká, že o to nestojí. Lidé, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, by se podle ní neměli vměšovat do českých záležitostí.

„ČR patří mezi několik málo evropských zemí, jejichž občané zatím nemůžou volit z ciziny korespondenčně. Prosadíme korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, přestože víme, že nás to bude stát hodiny obstrukcí. Slíbili jsme to a slib dodržíme,“ slíbil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru.

Podle současných pravidel mohou Češi v zahraničí hlasovat jen na velvyslanectvích, což je časově i finančně nákladné pro krajany, kteří žijí daleko od jejich sídel. Česko je tak podle navrhovatelů změny jednou z posledních pěti zemí EU, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají. Poštu by podle nich k hlasování mohlo využít na 600 000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Naposled téma rezonovalo při lednové volbě nové hlavy státu.

Novela vychází z vládního zákona o správě voleb. Počítá s tím, že si volič vyžádá od zastupitelského úřadu identifikační lístek, předvyplněnou doručovací obálku a hlasovací obálku. Hlasovací lístek s preferovaným volebním uskupením by si vytiskl na webových stánkách ministerstva vnitra, případně označil preferenčními hlasy, poté by jej vložil do hlasovací obálky a tu pak i s vyplněným identifikačním lístkem do doručovací obálky. Písemnost by pak odeslal nebo osobně doručil zastupitelskému úřadu, který by ji v den voleb předal volební komisi. Lístky by pak byly započítány spolu s ostatními do celkových výsledků voleb. Tvůrci novely náklady odhadli na pět milionů korun.

A právě na Rakušanova slova přišla obsáhlá reakce. „Pane ministře, ráda bych vám naprosto vážně sdělila, že já jako Češka žijící v zahraničí dlouhodobě, se domnívám, že svádět zavedení korespondenční volby na nás, kteří žijeme v cizině, vnímám jako další z Vašich špinavých a ubohých triků. Já nemám zájem o korespondenční volbu. Domnívám se, že pokud žijeme dlouhodobě v zahraničí, je celkem drzé se vměšovat do českých záležitostí volbou (jak vidíte i na mém twitterovém účtu, já se bavím vměšováním jiným způsobem – možná i více proaktivním a osvětovým),“ napsala na svém twitterovém profilu v reakci na ministra vnitra Víta Rakušana uživatelka vystupující jako Janina zLondyna.

„Volit v zahraničí by měli mít možnost pouze lidé, kteří jsou zde krátkodobě – studenti na stáži/výměně, sezonní pracovníci, lidé, kteří jsou zrovna v době voleb na služební cestě atp., tedy lidé, kteří sice jsou v zahraničí, ale řekněme cca v horizontu dnů, týdnů či měsíců se zase budou vracet domů. Pokud tu žijeme rok a více, měli bychom mít v sobě nějakou úctu k demokracii a nebrat ji jako anketu na sociální síti. Pokud přesto chceme volit, pak je minimálně slušné prostě na volby přijet do Čech – termín je vždy znám s několikaměsíčním předstihem a lze jej naplánovat. To je to nejmenší, co můžeme udělat,“ pokračovala Janina.

„Je drzé a neslušné nebýt schopen ani do ČR přijet na ty volby, když už chci řešit, co se tam má dít a být přímo zapojen aktivním volebním právem. Já vždy na volby do ČR jezdím, byť přiznávám, že poslední dobou už jen smutně procházím kolem volebních místností a bojuju sama se sebou, jestli volit menší či větší zlo nebo utopit hlas v urně pro pidistrany. U posledních voleb jsem to nedokázala a prostě jsem do volební místnosti vstoupit nemohla (prostě jsme nechtěla prezidenta předvybraného zájmovými skupinami a médii popostrkovaných do preferovaných pozic a hanění a odrazování dalších slušných kandidátů nezapadajících do ‚systému‘ a nenapojených na mezi sebou bojující oligarchy a různé ‚vyčůránky‘ způsobem šrotujících zbytky demokracie) – a nakonec jednoduše možnosti vybrat si mezi dvěma lidmi spojenými s bývalým režimem, přičemž jeden při všech svých problémech, a že jich je kvanta, nebyl aspoň přímo rozvědčík a zlý člověk souhlasící se vpádem sovětských vojsk v r. 1968, a ani tento pro mě těžký kompromis jsem nedokázala udělat. Ani nevíte, jak mně to bylo líto. Mít volební aktivní právo považuji za čest. Bohužel řada lidí v Česku, převážně mladých, neví nic o politice a hlasují jen na základě rychlých, dílčích informací na sociálních sítích bez kontextu – na základě uměle vyvolané hysterie, poslední volby byly jen o tom, která strana dokáže vyvolat větší hysterii a ta vyhrála – říká se tomu prý ‚populismus‘, z čehož viní tu druhou stranu, což je pravdivé a dost vtipné a chytré jako zastírací manévr faktu, že jsem lepší manipulátor, populista než ta druhá strana. Toho nechci být součástí. Takže mi možná i trošku spadne kámen ze srdce, že se té volby tak či tak vzdám. Alespoň do doby, než se třeba zase vrátím do ČR, což zatím neplánuji,“ dodala.

„Brexit je pro mě ideální. I tak ale budu v den voleb, bude-li to jen možné, v Česku, abych podpořila ty nebohé lidi, kteří jsou Vašimi rukojmími a z různých důvodů nemohou nebo nechtějí emigrovat (na druhou stranu neschopní a hloupí politici nejsou jen v ČR a 5kolce, ale i v dalších zemích – je to jako nějaká nákaza...). Takže za mě: Ne, korespondenční volba je zneužitelná, takže NE! Zkraťte klidně volby na 1 den ze 2, to je o. k., tady v Británii to funguje dobře – jednodenní volby. Co se týče korespondenční volby, už ji lidé také přestávají chtít. Takže prosím, nechte lidem jejich právo volit, ale také povinnost dostavit se k volbám osobně. Děkuji,“ zakončila uživatelka.

