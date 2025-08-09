„Ty morální majáku.“ Matásek si našel předsedu Svobodných Vondráčka

Českou politickou scénou nadále otřásá trestní kauza poslance Tomia Okamury a jeho hnutí SPD. Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 vznesl proti šéfovi opoziční SPD obžalobu za podněcování k nenávisti podle § 356 trestního zákoníku.
Kauza se týká předvolebních plakátů z roku 2024, které podle žalobce vzbuzovaly nenávist vůči migrantům a romskému etniku. Konkrétně šlo o dva plakáty: jeden s mužem tmavé pleti se zkrvaveným nožem a textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“, druhý s romskými dětmi kouřícími cigaretu a textem „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku…“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“. Okamurovi hrozí 6 měsíců až 3 roky vězení. SPD může být udělen peněžitý trest, případně zákaz činnosti. Obžalobu bude řešit Obvodní soud pro Prahu 1.
Hanba pro naše trestní právo
Ke kauze se nejnověji vyjádřili Svobodní. „Celý den se mne novináři ptají, jestli nemám strach, že nás poškodí soud Tomia Okamury a SPD za plakát proti migračnímu paktu? A zda se podle mne jako právníka jednalo o podněcování k nenávisti?“ napsal předseda Libor Vondráček, jenž se profesně specializuje na ústavní a unijní právo.
A pokračoval: „Kvůli tomuto politickému procesu se obávám mezinárodní ostudy pro naši zemi, pokud by byl skutečně odsouzen. Je to hanba pro naše trestní právo, že umožňuje takový výklad, podle kterého se skutečně odhodlal státní zástupce obžalovat Tomia Okamuru. Na fakultě nás učili, že skutková podstata trestných činů má být definována dostatečně přesně a jasně, a pokud naše trestní právo umožňuje tak široký výklad, že by tento typ sdělení skutečně měl být kriminalizován, pak se nebezpečné blížíme totálním režimům (viz paragraf 318a TZ), které existenci odstrašující státní moci typicky staví na gumovém trestním právu. Úkolem naší kandidatury je také pokusit se opravit vadně formulované trestní právo, aby už nikdo nemohl být perzekvován za zcela legitimní politické názory prezentované třeba i touto formou,“ sdělil Libor Vondráček.
Mgr. Libor Vondráček
Dále uvádí, že díky naší historii a zkušenosti s minulou totalitou je naštěstí česká společnost stále liberální (svobodomyslná) v otázce svobody slova. „Lidé, se kterými se setkávám, to vidí v drtivé většině podobně jako my. Proto věřím, že náš volební výsledek to nepoškodí, ale spíš nám tento politický hon na čarodějnice zahájený trestním oznámením Jiřího Pospíšila (ze SPOLU) může pomoci,“ vyjádřil se předseda Svobodných.
K nenávisti podle něj podněcují svým chováním sami útočníci a vrazi tím, jak se projevují v západních státech. „Plakát sám o sobě nemá potenciál vyvolat nenávist v nikom, kdo předtím tyto záběry neviděl,“ domnívá se Libor Vondráček.
Nejste svobodní, ale ruští
Svobodní už dříve uvedli, že podpoří zrušení „gumového“ paragrafu o „službě pro cizí moc“, který prosadila Fialova koalice. „Zákony jak z 50. let, kterými může vláda bičovat opozici, v Česku nechceme!“ napsali Svobodní.
Na sociálních sítích se však s pochopením příliš nesetkali. Objevily se kritické příspěvky. „Vy totiž sloužíte Russácku,“ vyjádřil se Michal Merhaut.
„No, jestli vy jste svobodní, ruští šmejdi!“ přidal se Jan Čermák.
„Škodit republice beztrestně, toť cíl totalitářů a ruSSáckých poskoků. Bojíte se, co? Ještě jste mi neodpověděli, kdy se z nadějné konzervativní pravicové strany stala populistická banda ochotná spolupracovat s nácky a komoušskou svoločí. Tedy těmi, kteří svobodu a práva cíleně oklešťují a likvidují,“ útočila Romana Strnadová.
„Kolaboranti, aspoň si hlídejte ty překlepy!“ rozčílil se herec David Matásek.
„Tobě už taky úplně jeblo, ty vole. Ten zákon je z prdele, to nemá s kolaborací nic společného. A než začneš mistrovat ostatní, ukliď si nejdřív před vlastním prahem, ty morální majáku,“ odpověděl mu Honza Paluska (ODS).
Jiní pak ještě ve stejné diskusi Vondráčkovi předhazovali, že za ně bude kandidovat „estébák“. Pak jim další diskutující vyjasnili, že Oto Klempíř se má objevit na úplně jiné kandidátce.
autor: Naďa Borská