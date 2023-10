„Udělejte to! Jinak v Praze budeme svítit v pondělí a v Brně ve středu.“ Fiala udeřil na Stanjuru

reklama

Moderátorka Partie Terezie Tománková hned z kraje zmínila údaj z Eurostatu, že energie v České republice jsou nejdražší ze všech postkomunistických zemí a ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) tvrdí, že od ledna mají zdražit až o 10 procent.

„Já jsem odhadl, že průměrně se cena elektrické energie nezvýší. Ti, kteří mají zafixováno a měli dobře zafixováno pro roky 2022 a 2023, to znamená, že letos mají nízké ceny, a končí jim fixace, tak těm se cena samozřejmě zvýší,“ uvedl na pravou míru svůj výrok o tom, že se ceny nezvýší, ministr financí Zbyněk Stanjura. „Mluvím o té většině zákazníků, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. Mnozí z nich dnes platí za silovou elektřinu vládní strop – 5 tisíc korun bez DPH za 1MWh. Což je přibližně 6 tisíc korun s DPH při průměrné spotřebě zhruba 3MWh na domácnost,“ uvedl, že v tomto případě je to zhruba 18 tisíc za elektřinu. Ta jde dle jeho slov dolů.

Doplnil však, že rozhodnutí, že státní rozpočet nebude platit poplatky za obnovitelné zdroje, zůstává neměnné. To dělá bez daně na 495 korun za 1 MWh, s DPH přibližně 600 korun, což je přibližně 10 % ceny silové elektřiny. „Regulované složky určí nezávislý orgán – energetický regulační úřad – a teď odhadujeme, zda pokles té silové energie bude větší než nárůst regulovaných složek, nebo bude stejný, nebo nižší,“ vysvětlil Stanjura a dodal, že z údajů, které má k dispozici, odhaduje, že ceny zůstanou pro ty, kteří jsou na nízkém napětí, podobné jako minulé roky.

Místopředseda SPD Radim Fiala se obává, že to takto nebude. „Máme čtyři složky, které se na ceně energie podepíšou a všechny čtyři jsou špatně,“ řekl rozhodně Fiala. V případě silové energie se podle něj zvětšuje poptávka, a to i díky elektromobilitě. Nabídka se naopak bude zmenšovat kvůli neschopnosti uhelných elektráren v příštích letech platit emisní povolenky. Ze zákona nabídky a poptávky proto Fiala vyvodil, že ceny silové energie se budou zvyšovat.

Druhou a třetí zmíněnou složkou, které se na cenách energií podílí, jsou dále zvyšující se poplatky za distribuci od Energetického regulačního úřadu a stoupající ceny emisních povolenek. Čtvrtým bodem jsou pak poplatky za OZE, kdy vláda vrací lidem poplatky za obnovitelné zdroje. „To je další věc, která bude zvyšovat ceny energií. Takže já bohužel v této věci musím říct, že jsem pesimista. Že to nebude deset procent, ale že to budou desítky procent, o které se budou zvyšovat ceny energie,“ představil Fiala svůj chmurný výhled na ceny energií.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23290 lidí

Následně se Fiala obrátil k ministru Stanjurovi. „Pokud to, pane ministře, neuděláte, tak až se začnou zavírat ty uhelné elektrárny, tak v Praze budeme svítit v pondělí a v Brně ve středu,“ predikoval Fiala.

Stanjura s Fialou souhlasil s tím, že i podle názorů odborníků se v České republice stejně jako v celé Evropě bude zvyšovat spotřeba energie. „Proto se musíme zaměřit na ty jaderné zdroje, které jsou bezemisní. Tam se nám povedlo prosadit taxonomii, takže tam se povolenky neplatí,“ prohlásil Stanjura.

Slova se dále ujal znovu Fiala. „Česká republika zaspala s tou energetickou koncepcí. Temelín se měl začít stavět už v roce 2012 za vlády Petra Nečase. Je to velká chyba, že se nezačal stavět, protože než se dostaví Dukovany, tak to bude nejdřív v roce 2035,“ dodal a připomněl, že se navíc budou pouze měnit dva výrobní bloky a kapacita elektrárny tak zůstane téměř totožná. „Já říkám, že klíčové slovo do budoucna pro Českou republiku, je uhlí. Uhlí, uhlí, uhlí,“ řekl Fiala s tím, že proti zavření uhelných elektráren nebude, až bude jisté, že budou nahrazeny relevantními zdroji. Stanjurovi dal poté také za pravdu ohledně důležitosti jaderné energetiky.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20299 lidí

Pro srovnání jednotlivých evropských států se udává v procentech, Stanjura proto zmínil, že v roce 2020 byl schodek v procentech 5,8 % a v roce 2024 bude 2,2 %.

„Skutečný schodek rozpočtu je opravdu 270 miliard,“ prohlásil Fiala z SPD s tím, že 20 miliard je dáno do státního fondu dopravní infrastruktury. Zdůraznil také, že by si vláda dále neměla půjčovat a zadlužovat Českou republiku. „Pane ministře, řekněte nám, jakou máme zvláštní situaci v České republice? Není covid, energie říkáte že jdou dolů, jakou máme zvláštní situaci v tom, že pořád máme vámi naplánovaných 250 miliard schodku? My to v následujících letech budeme krýt hlavně zvyšováním daní a to, že jsme ty obnovitelné zdroje přehodili na lidi, tak i ty výdaje budou platit lidi z jejich kapes,“ dotázal se Fiala Stanjury, kde vláda vezme peníze na krytí schodku.

Stanjura pochválil Fialovy otázky. Fialovi však vmetl do tváře, že většina návrhů SPD za poslední dva roky ve Sněmovně zvyšuje vládní výdaje a tím i deficit. „Počkáme si tentokrát na druhé čtení, jaké návrhy a jaké změny státního rozpočtu navrhnete,“ řekl místopředsedovi SPD.

