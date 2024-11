„Ukrajina“ neexistuje. Plán Donalda Trumpa sepsaný natvrdo

10.11.2024 18:21 | Analýza

Co se dá očekávat od nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho nástupu do úřadu? Detailně to může napovědět jeho plán slibující „návrat ke zdravému rozumu“ a Ameriku na prvním místě. Zaznívá v něm návrat k míru skrze sílu, snaha vybudovat z USA světovou jedničku v produkci ropy a zemního plynu, zrušení „socialistického Green New Dealu“, „woke politiky“ či odpor vůči Číně. Trump spolu s republikány slibuje, že „posílí spojenectví tím, že zajistí, aby spojenci museli plnit své závazky investovat do společné obrany“, a tvrdě hodlá nakládat s antisemity a podporovateli džihádu. Program nezmiňuje slovo „Ukrajina“, mluví nicméně o zajištění míru v Evropě.