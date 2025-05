„Ukrajinci mají stejné právo jako Maďaři.“ A poté vystartoval Orbán

Během tiskové konference předsedy Evropské lidové strany Manfreda Webera, položil jeden z novinářů Weberovi dotaz, zda je pozice EPP zcela jednotná v názoru na brzký vstup Ukrajiny do Evropské unie, vzhledem k tomu, že členem EPP je i maďarská strana Tisza, která se však neúčastnila kongresu EPP ve Valencii, kde strana přijala mimořádné usnesení „Solidarita s Ukrajinou“.

V usnesení EPP vyzývá všechny zainteresované strany k urychlení přístupových jednání s Ukrajinou během polského a dánského předsednictví Rady EU v roce 2025, a to otevřením všech vyjednávacích klastrů co nejdříve. Zároveň navrhuje zvážit, aby se jednomyslné hlasování používalo pouze při uzavírání kapitol. Dále EPP apeluje na zrychlení integrace Ukrajiny do vnitřního trhu EU a pokroku v interních reformách unie.

Předseda EPP Weber v odpověď na dotaz novináře zdůraznil, že frakce EPP podporuje poskytnutí jasné evropské perspektivy Ukrajině. Připomněl, že i Maďarsko před dvaceti lety profitovalo ze vstupu do EU — z výhod svobody pohybu, jednotného trhu, hospodářského růstu a politické stability. A dle jeho názoru mají i Ukrajinci právo na stejné výhody a členství jako tehdy Maďaři.

„Maďarský lid se před dvaceti lety připojil k této velké rodině a Ukrajinci na to mají stejné právo. To je postoj EPP,“ prohlásil Weber. Jeho slova však nezůstala bez odezvy.

Na jeho výroky na adresu Maďarska reagoval sám premiér Viktor Orbán. Podle něj bylo Maďarsko přijato do Evropské unie, protože z toho měly tehdejší členské státy prospěch. „Byla to dobrá dohoda. I pro Německo, pane Webere,“ zdůraznil Orbán.

Naopak rozšíření o Ukrajinu označil za nevýhodné. „Ukrajina není přidanou hodnotou, ale přítěží,“ uvedl Orbán a zkritizoval přesměrovávání evropských fondů na pomoc Ukrajině. Dle jeho názoru by tyto fondy měly být raději využity na podporu evropské ekonomiky.

„Je načase, aby evropští lídři začali zastupovat evropské občany, pane Webere!“ vyzval Orbán předsedu Evropské lidové strany (EPP), Manfreda Webera.

