„Ukrajinizace české politiky. I ty dva svetry Pekarové, to nebylo z její hlavy!“ Před Strakovkou se křičelo

reklama

"V této zemi se stala vražda, vrahem byl Ukrajinec. Za dva měsíce byl tento vrah propuštěn z vazby a běhá opět na svobodě. My zde proti tomuto hanebnému propuštění vyjadřujeme protest," přednesl důvod úterní demonstrace před Úřadem vlády v Praze její organizátor, aktivistický důchodce Miroslav Kelnar. A dodal, že za tuto vraždu jsou v Česku dva měsíce ve vyšetřovačce, kdežto za korupci rok a půl, protože jde o politicky ovlivňovanou kauzu. Byli jsme při tom.

Důchodce ve varu

Jak dál hlásal Kelnar do megafonu: "Doktor Rath seděl rok a půl ve vyšetřovací vazbě za to, že má rád víno. Prý kvůli tomu, aby neutekl do zahraničí, přestože měl všechny majetky a rodinu zde. Tento vrah z Ukrajiny zde nemá kromě českých sociálních dávek nic jiného. A slíbil na čestné pionýrské, že z Česka neuteče." Zmínil také sovětského sériového vraha Andreje Čikatila, který se narodil na území dnešní Ukrajiny, ale pohyboval se hned po několika republikách Sovětského svazu a zavraždil nebo zmrzačil nejméně 52 žen a dětí. Byl přezdíván rostovský rozparovač a části těl svých obětí i jedl. "Nenaznačuji však žádnou souvislost mezi vrahem z Brna a Čikatilem," mírnil se.

Demonstrace měla, podle oragnizující Holešovské výzvy, vyjádřit svůj protest proti "politizaci české justice ve stylu zfašizované ukrajinské spravedlnosti". Reagovala na to, že se na svobodu po dvou měsících vazby dostal muž obviněný ze zabití mladého Roma nedaleko Brněnské přehrady. Nedávno o tom rozhodl Krajský soud v Brně.

"Před volbami byly všude vylepené fotky Fialy s tím, abychom se nemuseli stydět za svého premiéra. A stydí se dnes Fiala za to, že jsem byli za minulý rok druhou nejhorší zemí na světě, kde nejvíc klesla životní úroveň obyvatel? První byla Nikaragua. A Fiala sliboval, že budeme společně bohatnout. Česko je však po Lucembursku druhé v Evropě v rychlosti zadlužování," hlásal ještě dříve s tím, že se nelze čemu divit, když musíme živit pět nenažraných rypáků - myšleno pětikoalici - vražených do jednoho koryta.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5146 lidí

A další ve varu

Podobných demonstrací se občas účastní vždy upravený dlouhán s mikádem hnědých, leč prošedlých, vlasů Dimiter Petrov. "Podobné případy se měří dvojím metrem. Ten Čech, co napadl dvě Ukrajinky, a jedné způsobil móňo a odřeniny, šel hned do dlouhé vazby. Tento Ukrajinec, co vraždil, tak ho pustili. Jako právník s tím nesouhlasím," sdělil. Podle něj je u nás nespočet nespravedlivých rozsudků a je potřeba, aby je někdo překontroloval. Česko prý není právním státem v žádném případě. "Ve vládě nejsou odborníci. Pořád hledají někoho, s kým se poradit a trvá to strašně dlouho. Ostatně odborníci nejsou ani v Poslanecké sněmovně. Je ostuda, když tam jsou od Babiše dva nebo tři právníci. Když se na ně obrátím s novelou zákona, tak nemají čas," doplnil.

Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, ParlamentnímListům.cz řekla: "Ze strany vlády, která nemá žádnou podporu, jsou vysílány signály, aby se úřady a úředníci chovali proukrajinsky. Psali jsme x dopisů na státní úřady, třeba do Národního muzea, kde visely ukrajinské vlajky bez českých, a často nám odtud odpovídali, že nejde o vlajku, ale o banner. Nicméně podle zákona, kde je vlajka cizí země, tak jde o území exteritoriality, tedy mimo výsost našeho státu. Ukrajinizace naší země je v tomto zcela jasná."

"Je to záměr. Zjistili jsme, že jeden americký server napsal, že trend mediálních polotovarů, které se připravují pro tiskové agentury a média, pochází z internetových farem NATO v Londýně a u nás. To napsali sami Američané," sdělila dál. Když nad tím ParlamentníListy.cz pochybovačně kroutily hlavou, pokračovala: "Děláme zde jednoznačně proukrajinskou a protičeskou politiku. Když Pekarová hovořila o dvou svetrech, tak se o tom hovořilo i na západ od našich hranic. To nebyl její nápad, ale bylo to jedno připravené heslo v rámci proukrajinské propagandy!"

Na závěr je třeba říct, že přesněji řečeno, se jednalo o minidemonstraci, protože se jí zúčastnilo do dvaceti lidí. U vchodu do domu v dezolátním stavu naproti úřadu české vlády stál transparent: "Propuštění vraha z Ukrajiny je výsměch Čechům." Mezi proslovy skandovala jedna rozezlená mladá dívka s potetovanými stehny a s ní někteří další třeba: "Stop ukrajinizaci české politiky!", "Fiala je fašista!" a další hesla. Jedna protestující důchodkyně měla na batohu hesla: "Stop vládě!!! Odejděte," anebo "Už dost!!! Hlas rozumu." Když se jí ParlamentníListy.cz chtěly zeptat na pár otázek, sdělila: "To, co mám na zádech, nepotřebuje komentář."

Psali jsme: Počmáral Ukrajincům auta hákovými kříži. Německý politik musí jít Rakušan na oslavě: Ukrajina nikdy nebyla blíž skutečné nezávislosti Ukrajina: Evakuace pod ruským tlakem. Dívka mluví s mrtvými vojáky, píše BBC „Já že za to můžu?“ Zbité Ukrajinky: Rajchl vyložil karty. Pozadí, Brno, jména

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama