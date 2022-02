„Úředníci nesmí dostat nekontrolovanou pravomoc omezovat podnikání,“ zní z Podnikatelských odborů

reklama

„Novela pandemického zákona je nesystémovým zásahem do podnikání a života společnosti. Pod záminkou boje proti covidu-19 je přijímána legislativa, která nepřiměřeně posiluje státní moc a úředníci by dostali do rukou nekontrolovatelnou pravomoc, která jim nepřísluší,“ uvedl Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů.

V otevřeném dopisu poslancům upozornil především na to, že Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice by měly možnost celoplošně omezit prakticky veškeré podnikání, vzdělávání a volnočasové aktivity, přičemž podstatné omezení podnikání by mohlo být nařizováno na dálku, a to i nedostatečně specifikovanou osobou.

„Pokládám za nepřijatelné, aby postiženým podnikatelským subjektům byla ztížena či významně omezena možnost soudního přezkumu vydaného nařízení a rozhodnutí. Podnikatelé by totiž na základě vyhlášených omezení neměli nijak zaručenou náhradu skutečných škod, které by jim v důsledku rozhodnutí vznikly,“ dodal Bábek, který zdůraznil, že takovou pravomoc nesmí mít v rukách žádný politik, žádný úřad, žádný státní zaměstnanec.

„Pandemický zákon se navíc dopouští nepřijatelné diskriminace, protože bez jakéhokoliv opodstatnění uvaluje přísná pravidla na malé živnostníky, kadeřníky, kosmetičky, maséry a přitom velké fabriky, nadnárodní řetězce a supermarkety s tisíci lidmi na jenom místě nechává zcela bez povšimnutí. Jediné, nicméně o to závažnější, co si na velké korporace pandemický zákon vymyslel, je skutečnost, že zákaz hromadných akcí by se měl vztahovat také na konání valných hromad společností, což však může doslova paralyzovat nejen řádný chod firem, ale narušit i základní principy vlastnického práva,“ upozornil na další úskalí projednávané novely Michal Dvouletý, místopředseda Strany soukromníků, kterému se nelíbí také doslova likvidační pokuty.

„Podnikatel, včetně malého živnostníka či OSVČ, by za porušení pravidel mohl dostat pokutu až 3 miliony korun, a navíc by se některé přestupky zapisovaly rovnou do rejstříku trestů, čímž by podnikatel mohl velmi brzy přijít o bezúhonnost, a tedy i živnostenský list,“ dodal Dvouletý.

