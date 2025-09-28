Superdebata na ČT: Začalo se zostra. Pak došlo na Rusko a bylo zle

Deset minut po osmé večer začala v České televizi Superdebata. Vyvrcholila tak série předvolebních debat, jejichž součástí byly tematické diskuse politiků zaměřené na nejzásadnější oblasti. Osmi lídrů se v Národním muzeu ptala Marcela Augustová.
Za koalici Spolu vystoupil Petr Fiala, hnutí ANO vyslalo do debaty Karla Havlíčka. Své postoje představili také Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!), Petr Macinka (Motoristé), Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN) a Róbert Šlachta (Přísaha).
„Co ČR chybí, aby byla zemí podle vašich představ?“ zeptala se moderátorka Fialy. „Chci zemi, která je pevnou součástí EU a NATO. Chci zemi, která prosperuje a lidé mají vysoké mzdy. V těchto volbách se rozhoduje, zda přijdeme o naši bezpečnost,“ řekl šéf ODS.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Podle Havlíčka je důležité, aby lidé věřili státu a státním institucím. Země by měla růst, ale ne díky přerozdělování. „Musíme být země, kde budou mít firmy chuť investovat. Bude se dařit jak jim, tak zaměstnancům. Doufám, že naše země bude reformovat EU,“ řekl Havlíček. ČR by podle něj neměla panáčkovat před globálními autoritami.
„Chceme, abychom si mohli svého státu vážit. Chceme, aby se lidem žilo dobře, aby se 90 procentům lidí snížily daně, aby vznikalo padesát tisíc bytů každý rok, aby byl v platnosti pirátský plán proti korupci,“ řekl Hřib.
Podle Konečné by se Česko mělo stát suverénní zemí, kde lidé nebudou žít na hranici chudoby. „Je řada otázek – euro, výdaje na zbrojení – kde by občané měli rozhodnout,“ řekla politička.
Macinka má za to, že ideální Česko se nezadlužuje. „Ideální Česko je země, ve které se platí českou korunou, národní měnou, která je součástí Ústavy. Ideální Česko je zemí, kde školství není ničeno inkluzí,“ řekl předseda Motoristů.
Prioritami SPD je podle Okamury zajištění levnějších energií, potravin, dostupné zdravotnictví, zvýšení důchodů, zajištění levného bydlení. Hovořil také o odmítnutí emisních povolenek.
Podle Rakušana mají voliči myslet na „stojedničku“. „Nechci stavět vzdušné zámky. Určitě budou i lidé chudí, budou tu proruští politici, ale tyhle volby jsou rozhodující pro to, abychom přesvědčili, že základní je empatie, lidskost, že budeme pevnou součástí NATO a EU,“ řekl předseda STAN.
Svůj názor sdělil i Šlachta. „Chtěl bych politickou reprezentaci, na kterou budou občané hrdí. Nechci Česko podle Rakušana. Nechci Česko, v němž ministerstvo financí krade peníze zločincům,“ uvedl šéf Přísahy.
Rakušan reagoval, že to je vrchol negace. „Manipulacemi a lží se člověk do Poslanecké sněmovny nedostane,“ řekl místopředseda vlády.
Havlíček uvedl, že poslední tři čtyři roky jezdí a setkává se s lidmi. „Jsme pokorní. Zásadní bude prosadit náš hospodářský plán. Prioritou je udržet energetickou bezpečnost. A aby energie byly dostupné,“ uvedl Havlíček, jenž nechce být servilní k EU, ale zároveň hodlá posilovat transatlantické vazby. Spolupracovat nechce s těmi, kdo slibují, že budeme mít příjmy jako v Německu, kdo na co sáhli, to zkazili, a vyhrožují tím, že sem přijedou ruské tanky.
Naopak Fiala má za to, že vláda ANO nás posune na východ. Hovořil o vládě národní zrady. „Budou rozhodovat voliči mezi dvěma možnosti,“ zdůraznil Fiala.
Hřib připustil, že v Praze mají určité problémy, ale na celostátní úrovni mají jasno, s kým ano a s kým ne. „Nepůjdeme s ANO, Stačilo!, s SPD ani s Motoristy,“ řekl Pirát. Neodpověděl na otázku, zda by Piráti šli s Přísahou. Piráti jsou podle Hřiba jedinou stranou, která nemá korupční problémy. Havlíček mu připomněl, že dostával peníze od Pražské energetiky. Hřib namítl, že o tom nevěděl, že mu posílají peníze na účet.
„Nedá se vám vůbec věřit,“ pustil se do Havlíčka šéf ODS Fiala.
„Občané si zaslouží, aby tu byla opět mírová země, aby tady byli Češi na prvním místě, aby se lidem dobře žilo,“ řekla Konečná.
„Za Stačilo! se skrývají komunisté, jsou to kolaboranti,“ mínil Fiala.
Konečná ho odpálkovala, že komunista sedí na Hradě. „Jste to vy, kdo zasévá ve společnosti strach, děsíte lidi,“ řekla Fialovi, který odpověděl, že před komunisty je třeba varovat.
Okamura zmínil koalice SPD v krajích. Jsou to koalice s hnutím ANO a nemají podle Okamury žádné korupční problémy. Chce, aby lidé měli víc peněz v peněženkách. „Přijďte k volbám,“ vyzval diváky.
Šlachta připustil, že má zcela jiné názory než Fiala. Pokud voliči budou chtít, aby Přísaha byla ve Sněmovně, tak tam bude.
Motoristé podle Macinky nabízejí pravicový program. Fialovi se prý podařilo pravicový program opustit. „Naším cílem je, aby současná vláda odešla do opozice, nic se jí nepodařilo. Zůstanou po ní dluhy, které předchozí vlády kumulovaly desítky let. Náš program je zaměřený na soukromý sektor,“ vysvětlil Macinka. Bavit se prý bude s každým, kdo chce program Motoristů naplnit.
„Vy nejste žádná pravice. Vy bijete ženy a hajlujete,“ pustil se do něj Fiala.
Macinka kontroval tím, jak vysokého státního dluhu současná vláda dosáhla.
„Musíme voličům slíbit, že stojedničku myslíme vážně. Rozdávám i letáky koaličních partnerů,“ řekl Rakušan. Jiná varianta je skončit v opozici, pokud tak voliči rozhodnou. „Když premiér seděl ve vlaku do Kyjeva, byl jsem na něj pyšný,“ mínil šéf STAN.
Také místopředseda ANO mluvil o deficitu státního rozpočtu.
Podle Fialy za něj může předchozí vláda ANO.
„My jsme měli kladné hospodaření, vy máte záporné,“ zopakoval Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Fiala mu vmetl do tváře, že Havlíček jako podnikatel neuspěl a neuspěl ani jako ministr. Oba se do sebe pustili a mluvili jeden přes druhého. Vzájemně spekulovali o svém psychickém rozpoložení.
Do debaty se vložila Konečná. Zmínila kauzy Dozimetr a bitcoinovou aféru. Řekla, že se jí nelíbí platy policistů. „Co jste dělali čtyři roky?“ zeptala se přítomných členů vlády.
Rakušan ji osočil, že lže. „Nechám na lidech, ať si vyberou,“ řekl předseda STAN.
Politici chtějí bezpečí, ekonomický růst a peníze pro všechny
Dále chtěla moderátorka vědět, na čem by se měly strany shodnout.
„Na tom, co je pro tuto zemi nebezpečím,“ mínil Rakušan.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
„Aby lidé měli více v peněženkách, aby bylo bezpečí,“ řekl Okamura. Víc by mělo být i spravedlnosti.
Motoristé chtějí řešit emisní povolenky a migrační pakt.
„Diplomacie, V4 a český občan na prvním místě,“ vypíchla Konečná.
„Chceme žít v bezpečí,“ uvedl Hřib.
„Jasné bezpečnostní ukotvení. Skončí doba fatálního nálepkování. Jediný, kdo udělá hospodářský růst, bude privátní sektor,“ řekl Havlíček.
Premiér hovořil o modernizaci armády. Babišovi a Okamurovi prý na bezpečnosti nezáleží. Bojí se, že příští vláda národní zrady nás posune na východ.
„Příští vláda bude vládou národní oběti,“ odpověděl mu Havlíček.
Hřib má největší obavu z toho, že budeme hazardovat s členstvím v NATO a EU, což by ohrožovalo naši budoucnost a bezpečnost. Má obavu z toho, že se miliardáři nebudou spravedlivě podílet na zajištění bezpečnosti.
„Bojím se, že se naleznou peníze na zbraně, ne na lidi. Premiér nevysvětlil, kde peníze vezme. Odkývají vše, co přijde z EU,“ uvedla Konečná.
Macinka se obává dluhů, které nasekala tato vláda. „Bojím se, že budou zvyšovat daně,“ řekl šéf Motoristů.
„Při pohledu na současnou vládu se bojím, že budou drahé energie, že budou zvyšovat daně,“ mínil Okamura.
Tomio Okamura
Rakušan se bojí, že nebudeme hrdí na svou zemi.
„Já se bojím, že tato vláda bude pokračovat,“ odpověděl Šlachta, jenž věří, že vláda, která přijde, bude bojovat za občana.
Dále se debatovalo, jak zlepšit život v Česku. Moderátorka zmínila vysoké ceny bydlení a energií. Lidé říkají, že se mají hůř, než se měli.
„Navzdory Stanjurovi to vypadá na hospodářský růst, ale máme vysoký deficit. Chceme, aby se lidem vyplatilo pracovat,“ vysvětlil Macinka. Lidé, kteří pracují, by podle něj neměli mít potřebu žádat o sociální dávky, protože všechno je drahé.
Fiala to vidí optimisticky, ale připustil, že ne všem se daří dobře. „Překonáme to, co bylo v minulosti zanedbáno,“ slíbil premiér. Podařilo se prý potlačit inflaci, zmínil i ekonomický růst. „Dali jsme stát do pořádku,“ myslí si Fiala.
„Je to úsměvné,“ reagoval Havlíček. „Tvrdíte lidem, že mají v kapse tisíc korun, ale oni vědí, že tam mají sedm stovek,“ řekl místopředseda ANO a zmínil kumulovanou inflaci. „Jste čtvrtí nejhorší z celé EU,“ vmetl Fialovi do očí.
Premiér reagoval slovy, že průměrná mzda vzrostla o deset tisíc, důchody o sedm tisíc. Zdědil prý problémy minulé vlády. A opět se strhla rétorická bitva.
„Pánové, prosím, konec souboje grafů,“ pokusila se je mírnit moderátorka.
„Já ani neslyším, na co se mě ptá,“ přidal se k ní Okamura a pokračoval. „Není to jen o zvyšování reálných mezd, ale o inflaci,“ řekl a mínil, že když poslouchá Fialu, je to, jako by slyšel ekonomického diletanta. „Nechte mě mluvit, pane premiére,“ okřikl Fialu, jenž se mu pokusil skočit do řeči. „Měli bychom vykoupit minoritní podíl ČEZ,“ mínil šéf SPD, který chce zlevnit energie.
Podle Rakušana je důležitý ekonomický růst, který už nastartoval. Dále hovořil o modernizaci hospodářství, jež lidem přinese více do peněženek. Připustil, že některým lidem se ještě nežije dobře. Zavinily to prý krize.
„Co udělat, aby se lidé necítili chudí?“ chtěla vědět Augustová.
„Snížit ceny energií, bydlení. Navrhujeme nulové DPH na potraviny,“ odpověděla Konečná. Podpořit chce české zemědělství. „Všude byly krize. Ale jen v ČR máme nejdražší ceny energií, o vodě ani nemluvím. Pokud jde o ceny bydlení, je to taky tragédie,“ vysvětlila svůj postoj.
Ing. Kateřina Konečná
Hřib řekl, že by se z handrkování rád vrátil do věcné roviny. „Máme napsané zákony – zákon v oblasti bydlení,“ uvedl Pirát, jenž chce osekat byrokracii a zatočit se spekulanty. Piráti hodlají snižovat DPH na základní potraviny.
Šlachta navrhuje rovnou 17% daň. „Na našich stránkách je kalkulačka, každý si to může spočítat. Druhým bodem jsou živnostníci, třetím zdravotnictví. Nechceme připustit privatizace,“ zdůraznil Šlachta.
„Zvládli jsme pomoci, když tu vypukla bezprecedentní krize,“ pochválil se Rakušan. Za růst cen energií podle něj může, že jsme byli závislí na Rusku. Přínosem této vlády je, že diverzifikovala.
„Zbavili jsme se závislosti na Rusku,“ přizvukoval mu premiér. „Nenamlouvejte lidem, že když zestátníte ČEZ, budou levnější ceny energií,“ řekl Havlíčkovi.
„Vy jste takový popleta,“ reagoval místopředseda ANO a hovořil o tom, jak se určuje cena energií. „Dnes jsme nejhorší, to každého zajímá,“ dodal Havlíček.
„Škrtli bychom miliardové výdaje na Ukrajince a na Ukrajinu,“ vysvětlil Okamura, jak by ušetřil. Dále hovořil o předražených zbrojních zakázkách, které nepřinášejí zvýšení obranyschopnosti. „Možná tam zase něco rozkrádáte,“ vyslovil svůj názor.
Fiala se ohradil. „Dokažte to, podejte trestní oznámení. Kupujeme, co je potřeba,“ řekl premiér.
Okamura odpověděl, že oznámení už podali.
„Ministerstvo obrany platí desítky miliard na zakázky, které nezvyšují obranyschopnost,“ podpořil Okamuru Havlíček.
„Vy jste nic nedělali, zanedbali jste to,“ tvrdil Fiala. A strhla se mela. Diskutéři opět hovořili jeden přes druhého, musela je umravnit moderátorka.
„Stačilo, pánové,“ promluvila Konečná a s takovou poslala lídry metaforicky do hospody.
„Chceme důsledný audit na všech ministerstvech,“ zdůraznila tvář Stačilo!. Vybídla premiéra, aby si přečetl zprávu NKÚ, o které už hovořil Okamura a Havlíček. „Peníze jdou ven, chceme, aby šly lidem,“ zdůraznila komunistka.
Hřib chce, aby zavádění emisních povolenek nebolelo obyčejné lidi. „Chceme zavádět bonus. Peníze, které se vyberou, vrátíme lidem. Čtyřčlenná rodina dostane devět tisíc měsíčně,“ řekl Pirát. Všichni by se podle něj měli podílet stejnou měrou, když máme válku za rohem. Nelíbilo se mu, že se Pirátům nepodařilo zavést daň pro miliardáře. „Všichni kromě Pirátů byli proti,“ stýskal si Hřib.
Státní svátky zůstanou
Dalším tématem bylo případné rušení státních svátků. Motoristům se nelíbí, že podnikatelé musejí mít ve státní svátek zavřeno. Okamura nechce státní svátky rušit. V Japonsku prý dokonce svátek posouvají, když vyjde na sobotu nebo na neděli, na pondělí, aby si lidé mohli odpočinout.
Ani Rakušan nehodlá státní svátky snižovat. Stejný názor vyslovil i Šlachta. „Je důležité, abychom nezapomněli na ty dny, které si připomínáme,“ zdůraznil šéf Přísahy.
Konečná prý nechce rušit žádné svátky, ani 17. listopad, který vnímá jako Mezinárodní den studenstva. Rušit svátky neplánuje ani Hřib.
„Tato země má jiné priority,“ mínil Havlíček.
Rušit státní svátky nechce ani Fiala.
Dále se diskutovalo, jestli by měl stát regulovat, aby si nemovitosti nekupovali cizinci. „Určitě ano,“ řekl Okamura. Je to podle něj i v Kanadě. „Snaží se podpořit vlastní občany, aby nemovitosti nestoupaly na ceně,“ mínil Okamura.
Regulovat nechce Macinka ani Fiala. Havlíček mluvil o tom, že je třeba urychlit stavební řízení. „Cestou není, že se bude regulovat, ale rychleji stavět,“ zdůraznil poslanec ANO.
Hřib chce spekulantům z Ruska zvýšit daň na 68násobek.
Dalším tématem byla bezpečnost ČR. „Která země bude naším nejbližším spojencem v nejbližších čtyřech letech a která bude představovat největší nebezpečí?“ zeptala se moderátorka.
Největším nebezpečím podle Fialy je Rusko, nejbližší spojenci státy NATO.
„Souhlasím, že Rusko je hrozbou. Naši nejbližší zemí je Slovensko a evropské země,“ řekl Havlíček a zmínil, že dobré vztahy máme i s Velkou Británií a USA.
Hřib by chtěl zrušit veto v zahraničněpolitických otázkách v EU a kritizoval Slovensko.
MUDr. Zdeněk Hřib
Pro Konečnou je nebezpečnou šéfka Evropské komise. Za spojence považuje země V4.
Také Macinka chce hledat spojence v sousedních zemích, zmínil V4. Nebezpečím je každá země, která rozpoutá konflikt, v současné době Rusko.
„Obnovíme spolupráci ve V4,“ slibuje Okamura, pokud bude SPD ve vládě. „Největším nepřítelem je Fialova vláda, zatahuje nás do války,“ mínil šéf SPD. Fiala podle něj straší. „My chceme mír. Je potřeba podpořit mírové úsilí,“ zdůraznil Okamura.
Lidé jsou podle Fialy vystrašení představou, že by Okamura byl ve vládě. Sázka jen na V4 je prý nebezpečná.
„Tady někdo zahájí agresivní válku kousek od našich hranic a my tady tohle zlo nepojmenujeme? Zlem je Rusko,“ zdůraznil Rakušan. Spojence vidí v EU a NATO.
Spojenci pro Šlachtu jsou sousední země, zejména Slovensko a Polsko.
Konečná zopakovala, že největším zlem je současná vláda a politika EU. „Děláte zahraniční politiku, která je ostudou,“ řekla a hovořila o genocidě v Gaze.
„Zelená Evropská komise je největším spojencem Ruska,“ přidal se Macinka.
Okamura si myslí, že správná je politika Donalda Trumpa. Je potřeba si s Ruskem sednout k jednacímu stolu. „Chci, abychom se dohodli na ukončení konfliktu,“ zdůraznil šéf SPD. Cílem Donalda Trumpa je podle něj odpoutat Rusko od Číny. „Jeho hlavním konkurentem je Čína. EU ujíždí vlak, my jen čučíme zdálky,“ řekl Okamura.
Hřib zaznamenal, že se rodí spolupráce mezi komunisty a Motoristy. „Extrémismus má tvar podkovy,“ míní pirát. „Chápu, že Havlíček si nevzal prášky,“ pustil se do místopředsedy ANO, který ale nic neřekl.
„Havlíček?“ podivil se Okamura.
Válka a zelené cíle
ANO podle Havlíčka hodlá respektovat rozhodnutí NATO. „Budeme v souladu s NATO,“ řekl místopředseda ANO. Nelíbila se mu Hřibova slova o rušení práva veto k zahraničněpolitickým otázkám.
Míru na Ukrajině je podle Fialy možno dosáhnout jen tím, že Putin pochopí, že vojenskou cestou ničeho nedosáhne. Řekl, že je proti rušení práva veta.
„Ukrajina se brání bezprecedentní agresi, má právo na obranu. I útok je obranným útokem. Musíme Ukrajinu podporovat i před strašením populistů. To je politika téhle vlády,“ zdůraznil Rakušan.
„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Naše reakce musí být tvrdá. Útoků přibývá. Apeloval bych, aby se neeskalovalo. Mělo by to být o vyváženosti. Právo veta v žádném případě nerušit,“ řekl Šlachta.
Na přetřes přišly i zelené cíle EU. Havlíček soudí, že EU ztrácí na Čínu a USA, na vině je fatální zelená politika. „Musí se posílit privátní sektor, který vydělá. Jinak nemáme šanci vše ufinancovat,“ řekl místopředseda ANO.
„Vláda musí zapracovat na okamžitém odmítnutí ETS2, které způsobí, že od nejchudších peníze vytáhne. Emisní povolenky zrušit,“ řekla Konečná.
I podle Hřiba je nutné přizpůsobit se aktuálním podmínkám. „Aby to nedopadlo tak na lidi. Proto navrhujeme energetický bonus,“ řekl šéf Pirátů. EU podle něj musí přestat být obchodním spolkem. „Musíme se stát konkurenceschopnými,“ zdůraznil Hřib.
„Green Deal nemá nic společného s ochranou přírody. Je to ideologický projekt, který se utrhl ze řetězu,“ řekl Macinka. ČR by podle něj měla vypovědět pařížskou klimatickou dohodu, jako to udělal i Trump.
„Jsme od počátku kritiky Green Dealu,“ uvedl Okamura, jenž chce zamezit přijetí emisních povolenek ETS2. „Je třeba obnovit spolupráci s V4, kde mají stejné názory,“ řekl předseda SPD, který hodlá také zrušit zákaz spalovacích motorů.
Rakušan mluvil o nutnosti reálného přístupu a stanovování reálných cílů.
„Průmysl by měl být vyvážený s ochranou přírody,“ mínil Šlachta. Pirátský návrh, že by se měly peníze vybírat a potom lidem vracet, se mu nelíbí.
Nakonec diskutující hovořili o tom, kam by měl nový premiér jet na první zahraniční návštěvu. Shodli se v tom, že na Slovensko.
autor: Naďa Borská