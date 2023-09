„Už nikdy nemluv o demokracii.“ Leyenová u památníku Havla. Pak to přišlo

Ursula von der Leyenová přijela do Prahy na Green Deal Summit, kde oznámila schválení Národního plánu obnovy pro Česko ve výši 9,2 miliardy eur – tedy téměř 225 miliard korun. Peníze by měly jít na digitalizaci a zejména na zelenou transformaci spojenou s proměnou energetiky a průmyslu v rámci zelené dohody.

Šéfka EK si v Praze našla čas i na položení kytice k památníku prvního českého prezidenta Václava Havla. „V Praze ctím odkaz Václava Havla. V postkomunistické éře jeho vedení zajistilo, že se v regionu prosadily demokratické hodnoty. Horlivě se zasazoval o evropskou integraci a podporoval pocit sounáležitosti a jednoty od Východu na Západ. Naše Unie mu za mnohé vděčí,“ uvedla na síti X (dříve Twitter) von der Leyenová.

In Prague, I honor Vaclav Havel's legacy.



In the post-Communist era, his leadership ensured that democratic values took root in the region.



He fervently championed European integration, fostering a sense of belonging and unity from East to West.



Our Union owes him so much. pic.twitter.com/3Q98nv4C7T