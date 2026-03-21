„Už to bylo divný.“ Demonstranti začali odcházet z Letné

21.03.2026 17:17 | Reportáž
autor: Karel Výborný

Závěr demonstrace na pražské Letné se neobešel bez viditelného odlivu účastníků. Ještě před oficiálním koncem začaly z místa proudit davy lidí, někteří mluvili o „divném“ dojmu z akce a zamířili k přeplněné dopravě či do centra města.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Účastníci demonstrace Milionu chvilek pro demokracii opouští předčasně místo konání.

Závěr demonstrace na pražské Letné se začal rozpadat dříve, než program oficiálně skončil. Podle zpravodaje ParlamentníchListů.cz už zhruba poslední půlhodinu proudí z prostoru Letenské pláně výrazné množství lidí pryč, a to i přesto, že na pódiu stále pokračují projevy.

„No, už to bylo takový divný,“ zaznělo od jedné z účastnic, která své dojmy sdělovala do telefonu při odchodu z místa. Jiná rodina pak při přesunu směrem k tramvajím poznamenala: „Tak teď dáme ten Pražský hrad?“ Následně se vydala k již přeplněné zastávce městské hromadné dopravy.

Letenská pláň přitom byla ještě krátce předtím zaplněná desítkami až dvěma sty tisíci lidí. Na místo proudily davy už před oficiálním začátkem akce a v průběhu odpoledne se prostor postupně zaplnil. V davu byly vidět nejen české vlajky, ale také symboly Evropské unie a Ukrajiny či protestní nápisy namířené proti vládě.

Demonstrace svolaná spolkem Milion chvilek pod heslem „Nenechme si ukrást budoucnost“ byla zaměřena proti vládní koalici a jejím krokům v oblasti médií či bezpečnosti. Vystoupila na ní řada řečníků včetně veřejně známých osobností.

S postupujícím časem se však atmosféra začala měnit. Zatímco na začátku lidé skandovali a reagovali na projevy, v závěru už část účastníků zjevně ztrácela pozornost a začala odcházet ještě před oficiálním ukončením akce.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

O úspěchu akce by se dalo polemizovat, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNeliberál , 21.03.2026 17:34:18
protože svolávatelé předem avízovali účast 250-400 tisíc účastníků, no a nyní sami mluví o "až" 250 tisících. Ale to není až tak podstatné. Dav nespokojenců se současnou vládou, který se tam sešel, chtel určitě slyšet, co lepšího pro nej navrhuje současná opozice. A ten dav se nedozvědel fakticjy nic. Jen stokrát omleté žvásty (tedy "narativy") liberálních demokratů na téma "nezávislosti" médií, kultury, západních hodnot a podpory ukrajinských banderovců. Prostě promarněná sobota, kterou mohli strávit jinde. Třeba na zahrádce nebo v hospodě s přáteli. Příště už nepřijdou, pane Mináři. Radím Vám, zapište si to za uši. Vaši sponzoři už to jiste tuší taky.

