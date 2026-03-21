„Už to bylo divný.“ Demonstranti začali odcházet z Letné

Závěr demonstrace na pražské Letné se začal rozpadat dříve, než program oficiálně skončil. Podle zpravodaje ParlamentníchListů.cz už zhruba poslední půlhodinu proudí z prostoru Letenské pláně výrazné množství lidí pryč, a to i přesto, že na pódiu stále pokračují projevy.
Letenská pláň přitom byla ještě krátce předtím zaplněná desítkami až dvěma sty tisíci lidí. Na místo proudily davy už před oficiálním začátkem akce a v průběhu odpoledne se prostor postupně zaplnil. V davu byly vidět nejen české vlajky, ale také symboly Evropské unie a Ukrajiny či protestní nápisy namířené proti vládě.
Demonstrace svolaná spolkem Milion chvilek pod heslem „Nenechme si ukrást budoucnost“ byla zaměřena proti vládní koalici a jejím krokům v oblasti médií či bezpečnosti. Vystoupila na ní řada řečníků včetně veřejně známých osobností.
S postupujícím časem se však atmosféra začala měnit. Zatímco na začátku lidé skandovali a reagovali na projevy, v závěru už část účastníků zjevně ztrácela pozornost a začala odcházet ještě před oficiálním ukončením akce.
