„Už to začalo. Hon na Babiše!“ Co přijde teď? Mnozí tuší

ParlamentníListy.cz se ptaly politiků, co říkají na výsledek prvního kola voleb? Co očekávají od druhého? Co musí postupující kandidát udělat, aby vyhrál?

„Jsem rád, že se do druhého kola dostali dva protikandidáti. Ne dva ve stejném tričku. Druhé kolo tedy rozhodne většina v průřezu celé společnosti. A alespoň o tom pak nebudou žádné pochybnosti,“ vysvětlil Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Mám obrovskou radost z výsledku Petra Pavla. Pěvně věřím, že vyhraje ve druhém kole a stane se prezidentem,“ zhodnotil výsledky prvního kola Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

Europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil přidal fatální rozměr: „Jak řekla Danuše Nerudová: Zlo je potřeba porazit“. Ocenil navíc, že většina neúspěšných kandidátů se bez podmínek a zbytečných odkladů postavila za generála Pavla. „Oproti minulé volbě je to příjemná změna - státnická. A nutná,“ dodal bývalý ministr spravedlnosti.

„První kolo dopadlo více méně dle očekávání, chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří si našli čas se ho zúčastnit. Ve druhém bude záviset na tom, jestli se Andreji Babišovi podaří nakydat dost špíny na Petra Pavla. Čemuž osobně nevěřím,“ sdělil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany. Věří, že lidé v Česku se rozhodují podle pozitivní vize, a ne podle pomluv.

Anketa Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice? Ano 2% Ne 95% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4453 lidí Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda a místopředseda Senátu ČR. Ještě předtím, než se těsně před koncem hlasování Petr Pavel dostal o několik desetin na první místo. „Bohužel Babiš vyhrál (pravděpodobně), výsledek Petra Pavla je dobrý. Věřím, že lidé ve druhém kole přijdou a podpoří Pavla, moc bych to České republice přál,“ uvedl ještě před úplným sečtením výsledků(ODS), bývalý předseda a místopředseda Senátu ČR. Ještě předtím, než se těsně před koncem hlasování Petr Pavel dostal o několik desetin na první místo.

„S nadsázkou bych řekl, že zvítězila klidná síla. Myslím, že voliči preferují kandidáta, který nebude dále rozdělovat společnost. A to podle mě platí i do druhého kola. Myslím, že občané už nechtějí poslouchat nadávky a urážky, ale budou očekávat slušné a kultivované debaty,“ myslí si Jiří Horák, poslanec KDU-ČSL, starosta města Bučovice.

„Trochu jsem doufal, že alespoň jeden demokratický kandidát projde do druhého kola. Takhle se bude rozhodovat mezi dvěma předlistopadovými komunisty. Navíc aktivními komunisty. Takže smutek a pokračování morálního balastu,“ obává se František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

Radost má i senátor Michael Canov, podle kterého generál Pavel dokázal z podstatné části odstranit příkré rozdělení společnosti. „Jinak by při konkurenci jasně a ostře protibabišovských kandidátů především Danuše Nerudové, ale i Pavla Fischera, ale i Marka Hilšera nemohl dopadnout s Andrejem Babišem v prvním kole prakticky fifty fifty a ve finiši dokonce zvítězit. Druhé kolo bude pouhou formalitou, je to ze strany Andreje Babiše na ručník. Jeho úspěchem bude 40 % hlasů, nepochybuje senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj.

„Vypadá to, že Češi po Gustávu Husákovi chtějí v čele státu opět Slováka! Moc se toho nedá udělat... Od druhého kola čekám, že si zvolíme českého prezidenta,“ dodal Jaroslav Zeman, Canovův „soused“ coby senátor za Jablonecko.

Trio z horní komory doplňuje Patrik Kunčar, senátor za Zlínsko. „Za mě jsou první dvě místa dle očekávání, i když mě zklamaly počáteční výsledky z malých sídel, kde dost výrazně vedl šéf ANO. Překvapením je pro mě oproti predikcím velký propad Danuše Nerudové. Ve druhém kole čekám jasné vítězství Petra Pavla, i když je jasné, že hnojomety a populistická mašinérie Andreje Babiše pojedou na plný výkon.“ Generálovi radí chladnou hlavu, nadhled a umět rozumně vyargumentovat plivance protivníka.

Teď přijdou kýble špíny

„Řekl bych, že hlavním tématem druhého kola bude otázka války a míru. Pokud to tak bude, bylo by to správné, protož je to objektivně to nejdůležitější. Petr Pavel musí přesvědčit všechny voliče ostatních provládních kandidátů a Andrej Babiš vyhraje jedině tehdy, pokud zmobilizuje i část lidí, kteří v prvním kole volit nešli. Ani jedno není zrovna jednoduché, ale to druhé považuji za obtížnější,“ okomentoval Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Volby dopadly dle očekávání. Žádné překvapení se nestalo. Každý z postupujících kandidátů musí přesvědčit co nejvíce voličů kandidátů, kteří nepostoupili, a jsem zvědavý, jakou zvolí strategii,“ sdělil Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Sečtením výsledků 1. kola se fináloví kandidáti znovu ocitají v bodě nula na startovní čáře. Myslím si, že favorizován bude generál Pavel s obrovskou podporou médií a také ostatních provládních kandidátů z 1. kola (Nerudová, Fischer). Andrej Babiš začíná druhé kolo v těžké pozici, prakticky proti všem, a aby mohl pomyslet na vítězství ve druhém kole, nesmí udělat chybu on ani jeho hnutí ANO (například nezvládnutím úterní mimořádné schůze PS k nedůvěře vládě - ani ne tak výsledkem, ale i samotným průběhem). Navíc Babišovi aktuálně chybějí spojenci - Bašta a SPD i téměř mrtvá levice - ČSSD a KSČM a jejich zbývající voliči, pokud by postavil druhé kolo mimojiné jako další referendum mezi koaličními stranami a opozicí - tou parlamentní i mimoparlamentní,“ vysvětlil Michal Hašek (ČSSD), bývalý Jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů ČR.

„Výsledky jsou mezi favority Andrejem Babišem a Petrem Pavlem vyrovnané. Překvapil mne malý zisk Jaroslava Bašty. Oceňuji vysokou volební účast. Lidé znovu řekli svou účastí, že si volby prezidenta váží více než voleb jiných. Je to razantní vzkaz těm, kteří by právo volit si prezidenta nejraději lidem odebrali. Druhé kolo bude souboj podporovatelů vlády s opozičně naladěnými voliči,“ ohodnotil Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec člen Trikolory.

Vítězný únor, souboj dvou agentů

„Na leden 2023 budeme vzpomínat jako na Vítězný leden. Po 70 letech to vypadá na drtivé vítězství KSČ. Dohromady 70 % a dvě želízka v ohni do druhého kola. To už nejde prohrát... Je to dvakrát víc, než měli komunisti ve volbách v roce 1946. Oba moji dědečkové byli v KSČ, takže nejsem žádná hysterka, vím, že před rokem 1989 bylo v KSČ mnoho slušných lidí. Ani jeden z dědečků však nekandiduje na prezidenta ČR, na toho „nejlepšího z nás“. Hlavně ale ani jeden nebyl v StB a ani jeden nebyl rozvědčík, který věrně sloužil armádě ČSSR pod vedením Moskvy a rychle převlékl kabát...Tyhle instituce však nekandidovaly, takže se to dá shrnout jako vítězství KSČ,“ shrnul Libor Vondráček, předseda Svobodných. Mgr. Libor Vondráček Svobodní

„Dopadlo to bohužel přesně tak, jak jsem očekávala. Už před půldruhým rokem jsem se s pár přáteli vsadila, že v druhém kole bude Babiš a Pavel bez ohledu na další soupeře. Co očekávám? Nic pěkného. Jako vždy nastane nechutné a vypjaté období čtrnácti dnů, kdy se budou vzájemně vylévat kýble špíny, lží a polopravd. Veřejnoprávní média v tom samozřejmě budou hrát prim a naprosto jednostranně a nevyváženě budou tlačit generála. V době, kdy u nás dlouhodobě vládne mediokracie, kandidáti v tomto ohledu nic moc nezmůžou. Je to jen na lidech,“ uvedla Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Čekal jsem přesně tuto dvojici, očekával jsem, že možná Andrej Babiš dostane o trochu víc. Určitě jsem neočekával takový výprask pro Danuši Nerudovou. A co mají dělat ve druhém kole, aby zvítězili? Vzhledem k tomu, co řekla paní Nerudová na tiskovce, kdy uvedla, že je tady ještě jedno zlo, a to se jmenuje Andrej Babiš, tak to považuji za absolutní vyhrocení kampaně. Aby Andrej Babiš měl šanci udělat slušný výsledek, tak by se neměl nechat vyprovokovat. Protistrana bude dělat všechno proto, aby Babiše vyprovokovala k nějakým silným výrazům. Jeho šance v tomto kontextu vidím výrazně slabší, objasnil Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec ODS.

