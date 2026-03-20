„V České republice zahořela továrna“. Co píše svět o požáru Pardubicích

20.03.2026 20:14 | Monitoring
autor: Radek Kotas

O žhářském útoku v Pardubicích na firmu českého obranného průmyslu, k němuž se přihlásila propalestinská skupina, si všímají média napříč celým světem. Zatímco v zemích s protiizraelskými postoji citují zejména slova možných útočníků, Američané zdůrazňují, že společnost aktuálně vyrábí zbraně nikoliv pro Izrael, nýbrž pro Ukrajinu.

Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na cíl

Žhářského útoku v Pardubicích, u nějž panuje podezření ze spáchání teroristického útoku, si všímají média ze zemí podporujících Palestinu či americko-palestinský list Palestine Chronicle. Právě ten o činu, k němuž se přihlásila propalestinská organizovaná skupina Earthquake Faction, píše s titulkem o „zasáhnutí epicentra“. Právě tato slova uvedená skupina šíří i na svých sociálních sítích. 

Server cituje v první řadě namísto českých představitelů zejména útočníky a uvádí, že „incident odráží rostoucí trend přímých akcí zaměřených na vojenskou infrastrukturu napojenou na Izrael za hranicemi historické Palestiny“.

Propalestinský web také útok na firmu LPP Holding, která dodává obranné prostředky rovněž naší armádě, neodsuzuje, ale místo toho jej dává do světla izraelské operace v Gaze a využívání zbraní od izraelské firmy Elbit Systems, jejíž údajné zájmy v Pardubicích měly být dle pachatelů důvodem útoku. „Mnoho z těchto technologií bylo opakovaně nasazeno v Gaze, kde izraelská genocidní kampaň vedla k zabití desítek tisíc Palestinců a téměř úplnému zničení civilní infrastruktury,“ zaznívá v článku americko-palestinského serveru.

Také turecká agentura Anadolu cituje pouze údajné útočníky. „V České republice zahořela továrna izraelské zbrojní firmy Elbit Systems,“ uvádí a nejmenuje, že ve skutečnosti byl útok veden na budovy české zbrojovky.

Arabská televizní stanice Al-Džazíra, sídlící v Kataru, který je silný podporovatel Palestinců a častokrát šíří protiizraelské postoje, uvádí, že byl „v České republice zapálen závod napojený na izraelský zbrojní gigant Elbit Systems“.

Dodává, že české úřady zahájily vyšetřování a prověřují „možné spojení s teroristy“, načež citovala slova od propalestinských útočníků z Telegramu: „Toto místo je ústředním bodem evropských operací největšího izraelského výrobce zbraní. Nyní je v plamenech.“

Naopak izraelská média často akcentují, že útok byl veden proti české zbrojovce, jež dříve oznámila plán s izraelskou společností spolupracovat při výrobě a vývoji dronů. Deník Jisra'el ha-jom cituje českého ministra vnitra Lubomíra Metnara, policii i hasiče a poskytuje informace podobné těm v českých médií s upozorněním, že naše vláda hovoří o možném terorismu. 

Server Times od Israel se také odvolává zejména na informace od českých úřadů a policie. Uvádí, že Česko vyšetřuje útok na svoji zbrojní firmu v souvislosti s možným terorismem a že se k incidentu „přihlásila protiizraelská skupina“. V podobném duchu o věci informuje rovněž The Jerusalem Post.

Deník The Washington Post si pak všímá, že LPP Holding „vyvíjí a vyrábí produkty pro civilní i vojenské použití, jako jsou technologie dronů používané ukrajinskými ozbrojenými silami v boji proti ruské invazi“.

Agentura Reuters kromě informací o činu připojuje citaci české zbrojovky, uvádějící, že v jejich zařízení „nikdy nebyly vyrobeny žádné izraelské drony“. „Česká obranná firma LPP Holding potvrdila požár v jednom ze svých zařízení. Uvedla ale, že plány, které oznámila v roce 2023 – spolupracovat s izraelskou společností Elbit Systems na výrobě dronů – nebyly nikdy realizovány,“ podotýká.

Společnost LPP Holding uveřejnila, že v současné době úzce spolupracuje s příslušnými orgány České republiky a plně podporuje probíhající vyšetřování. „V tuto chvíli nebudeme spekulovat o příčinách ani okolnostech incidentu a vyčkáme na oficiální závěry vyšetřování,“ dodává firma, která se specializuje na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku či vyvíjí palubovou elektroniku pro obrněná vozidla, která je nasazena ve vozidlech české armády. Zpracovává též zakázky pro dodávky dronů na Ukrajinu.

