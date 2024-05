„Vám těch 29 Kč nevadí?“ První výstřel Rohlik.cz proti Wolt.cz a Foodora.cz. Lidé naštvaní

reklama

V Česku se stejně jako v jiných zemích prosadily dovážkové služby typu Rohlik.cz, DameJidlo.cz, Foodora, Wolt a podobně. Ty měly žně zejména v době covidové epidemie, kdy dokonce platil zákaz si vyzvedávat jídlo z restaurací osobně.

Co ale některé zákazníky odrazuje, je cena. Někdy ani ne tak to, kolik je na cenovce uvedeno, jako spíše, jak je to zdůvodněno. Téma zvedl Tomáš Čupr, podnikatel a zakladatel společností DameJidlo.cz a Rohlik.cz. A to dotazem, zda lidem nevadí u služeb Foodora nebo Wolt platit „servisní poplatek“, který v jeho příkladu činil 29 Kč. „Víte někdo, za co to je? A nevadí vám to platit?“ ptal se.

Ja jsem vzdycky myslel, ze v e-commerce servisni poplatek = poplatek za doruceni (anzto doruceni je ten servis). @foodora_cz i @wolt_cz ted uctuji fee navic. Vite nekdo za co to je? A nevadi vam to platit? Ptam se pro kamarady co take maji e-commerce firmy :-)) pic.twitter.com/g35UAaXoSa — Tomas Cupr (@tomcuprcz) May 19, 2024

Lidí, kterým poplatek vadí, se našlo víc než dost. „Už párkrát, když pršelo, jsem si naklikal oběd, a u tohodle poplatku to zavřel. Ať to zkoušejí jinde,“ svěřil se Tomáš Kafka. Od dalších zákazníků pak zněla slova jako „svinstvo“ nebo „prasárna“. „Od zavedení servisního poplatku jsem přestal dávat dýško. Ať si to interně vyřídí,“ sdělil Jiří Macich.

„Přestal jsem objednávat úplně,“ zmínil Lukáš Pernický s tím, že výjimku dělá při slevě u Bolt Foodu. Těch, které poplatky odrazují, je ale více. „Vadí. A je to důvod, proč jsem přestala přes ně nakupovat. Protože dát za oběd celkem třeba 440 Kč prostě ne,“ prohlásila Tereza Harmatová.

Už párkrát, když pršelo, jsem si naklikal oběd, a u tohodle poplatku to zavřel. Ať to zkoušejí jinde. — Tomáš Kafka (@tomaskafka) May 19, 2024

Vadí. Je to svinstvo. — jakub (@kom1n) May 19, 2024

Nehorázně mě to štve, je to prasárna. Stejně jako @burgerkingcz, který účtuje poplatek za balení, který v kamenné restauraci není účtován.

Tyto služby už jsem kvůli tomuto chování a nemožnosti kontaktovat podporu úplně vyřadil. — mr.i (@iworys) May 19, 2024

Vadí mi to. Od zavedení servisního poplatku jsem přestal dávat dýško. Ať si to interně vyřídí. — Jiří Macich ml. (@jirkaxxl) May 19, 2024

Vadi, přestal jsem objednávat úplně. Beru jen bolt food když mají nějaké větší slevy — Lukáš Pernický (@Pernicky) May 19, 2024

Vadí a proto přes tyto služby už neobjednávám. — Jan Srb (@honzajs15) May 19, 2024

Vadí nám, ale díky tomu jsme zjistili, že máme v okolí spoustu pěkných restaurací, do kterých si dojdeme osobně. :-) A tyhle služby už nevyužíváme. — Gabriela Lada Drobná (@Gabriela_Drobna) May 19, 2024

Vadí. A je to důvod, proč jsem přestala přes ně nakupovat. Protože dát za oběd celkem třeba 440 Kč prostě ne. ?? — Tereza Harmatová (@Harmatova) May 19, 2024

Další téma, na které v komentářích došlo, bylo, kde se takový poplatek vzal a jaký je jeho důvod. „Asi moc lidí využívalo předplatné, kde je doprava zdarma. Tak si to vynahradili servisním poplatkem, na který se samozřejmě předplatné nevztahuje. Komplikovaný, netransparentní a nesrozumitelný poplatek je samozřejmě naprosto neférová praktika a osobně jsem z toho důvodu (a taky protože kvalita doručování se primárně u Woltu neskutečně zhoršila), přestal předplatné využívat a objednávám minimálně,“ odhadl jeden uživatel.

Asi moc lidí využívalo předplatné, kde je doprava zdarma. Tak si to vynahradili servisním poplatkem, na který se samozřejmě předplatné nevztahuje.

Komplikovaný, netransparentní a nesrozumitelný poplatek je samozřejmě naprosto neférová praktika a osobně jsem z toho důvodu (a taky… — Reakcionář (@re_akcionar) May 19, 2024

„Tak to je běžná praxe businessově obdobně založených služeb. Doplním, že třeba Liftago klientovi přiúčtuje navíc ke každé akci 5 Kč na marketing a support,“ prozradil další podobnou praktiku jiný.

Tak to je bezna praxe businessove obdobne zalozenych sluzeb. Doplnim ze treba liftago klientovi priuctuje navic ke kazde akci 5kc na marketing a support — elegantní kurýr™ (@elegantnikuryr) May 19, 2024

„Řekl bych, že s tím první přišlo Airbnb. Teoreticky by to ale mělo říct, kolik dostane restaurace/ubytovatel a kolik si bere platforma. Pak by to bylo i celkem užitečné. Jsem ale rád, že tu pár lidí zmínilo Megaknihy – balné tam přihodí jen pod čarou a mezi řečí. Oproti jejich praktikám je všechno transparentní,“ vyprávěl Michal Jirak.

Přidal i jeden příklad z oblíbené turistické služby, kde se kromě ceny za noc 3 463 Kč účtuje ještě poplatek za úklid 2 271 Kč a servisní poplatek pro Airbnb 5 121 Kč. A k tomu ještě daň 3 897 Kč.

Řekl bych, že s tím první přišlo Airbnb. Teoreticky by to ale mělo říct, kolik dostane restaurace/ubytovatel a kolik si bere platforma. Pak by to bylo i celkem užitečné.

Jsem ale rád, že tu pár lidí zmínilo Megaknihy - balné tam přihodí jen pod čarou a mezi řečí. Oproti jejich… — Michal Jirak (@mjhere) May 19, 2024

Zrovna jsem skončil na Airbnb a v každé zemi to mají jinak, ale v US je to podle tvého gusta: Nad cenu za noc počítej ještě +40 %. Úklid je takové dopravné v hospitality, to ostatní je ale pro zákazníky mess. pic.twitter.com/rUUvXsmqIF — Michal Jirak (@mjhere) May 20, 2024

Ani Čupr neušel kritice, vzhledem k tomu, že minimální cena objednávky ve službě je 749 Kč. „Ale ale, ty máš doručení zdarma, ale nákup od 750, nebo doručení zdarma s premium členstvím, ale lidi musi platit u ast premium. Doprava zdarma není, nikdy nebude. Vše okolo je jen mlha. Každý to nějak zahrabe do ceny. Ty máš třeba předražené věci. Asi tak,“ vzkázal mu jeden zákazník.

Taky byste si ho účtovali, kdybyste neměli dovoz domů za nejmíň 750... ?? — Ten Marek ???? (@SimSoftGuy) May 19, 2024

Ale ale, ty mas doruceni zdarma ale nakup od 750, nebo doruceni zdarma s premium clenstvim ale lidi musi platit u ast premium.



Doprava zdarma neni, nikdy nebude. Vse okolo je jen mlha. Kazdy to nejak zahrabe do ceny. Ty mas treba predrazene veci. Asi tak. — Dies stultis quoque mederi solet (@BMJanik) May 19, 2024

Psali jsme: Tlak veřejnosti a médií na obchodní řetězce polevil. A už se to děje zase Jahody o 20 Kč dražší než v roce 2023. Sýry a konzervy také. Proč? „Musí přitlačit na pilu.“ 70 Kč za hodinu. Okradení pracovníka kvůli cizincům na nové úrovni Pivo za 70 Kč? Po zdražení vládou Čechy přešla chuť. Nebo jedou do Německa

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE