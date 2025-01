„Vážená ČT, jste zm*di.“ Pořad o vlastencích a dezinformacích. Daniel Landa vybuchl

Česká společnost čelí rostoucí polarizaci, která zasahuje nejen veřejnou debatu, ale i rodinné vztahy. Nový publicistický pořad ČT Fenomén doby se společně s odborníky zaměřil na příčiny tohoto jevu i na vliv konspiračních teorií a dezinformací. V pořadu dostali prostor také lidé, kteří se hlásí k „vlastenecké scéně“.

Výrazná pozornost diváků se stočila k rozhovoru mezi dvěma bývalými olympioniky Vavřincem Hradílkem a Lukášem Pollertem. Jejich konfrontační dialog ilustroval názorové rozdíly, které mohou vznikat i mezi dříve blízkými lidmi.

Vavřinec Hradílek, bývalý kajakář a olympionik, vidí problém v tom, jaké příspěvky na sociálních sítích sdílí Lukáš Pollert, bývalý kanoista, olympionik a lékař, ke kterému Hradílek v minulosti choval velký obdiv.

Pollert během debaty poznamenává, že si není jistý, zda by se v názorech někdy výrazně rozcházeli. Na to Hradílek reaguje s tím, že podle něj k názorovým rozdílům určitě došlo. Pollert se ptá konkrétně v čem. Hradílek vysvětluje, že Pollert je podle jeho názoru spíše na straně dezinformátorů než lékařů.

Hradílek ujišťoval Pollerta, že není jediný, kdo má dojem, že se Pollert se svými názory ocitá spíše v proudu dezinformátorů. Pollert na to reagoval tvrzením, že všechno má dvě strany mince, a dodal: „Přece nejsem žádným zastáncem ruské propagandy,“ ohradil se vůči Hradílkově kritice.

Ten však vzápětí připomněl Pollertovu reakci na ruské bombardování ukrajinské dětské nemocnice, kdy Pollert místo vyjádření lítosti uvedl, že je možné, že šlo o ukrajinskou raketu nebo že to nebyla ruská střela. Hradílek poznamenal: „Jako lékař by podle mě měl mít první reakci jinou – třeba říct, že je to šílené, a projevit nad tím raději lítost.“

Lékař Pollert na to odpověděl, že většina jeho kontroverzních vyjádření vychází z nedorozumění: „Dochází k nepochopení toho, co říkám,“ myslí si.

Tato část pořadu ukázala nejen názorové střety, ale také to, jak důležitá je forma a kontext vyjádření, která mohou vyvolávat napětí i mezi blízkými lidmi.

K jejich rozhovoru se vyjádřila i Barbora Mercury, známá jako „lovkyně dezinformátorů“, která ovšem sama v minulosti šířila nepravdivé zprávy. Ta vyjádřila nad celou situací velké pohoršení a kritizovala přístup Lukáše Pollerta k citlivým tématům, který podle ní přispívá k šíření dezinformací. „Fenomén doby, nový seriál, který dnešním dílem přiblížil rozdělenou společnost díky dezinformacím a ruské propagandě. Jako upoutávku jsem vám vystřihla rozhovor Pollerta s Hradílkem. Ty perly, co padaly z doktora Padla, opravdu stojí za to,“ napsala na sociální síti X.

Fenomén doby, nový seriál, který dnešním dílem přiblížil rozdělenou společnost, díky dezinformacím a ruské propagandě. Komu unikl, rozhodně doporučuju shlédnout ze záznamu. A jako upoutávku jsem vám vystřihla rozhovor @pollert11 s @VHradilek. Ty perly, co padaly z doktora Padla,… pic.twitter.com/wie5xYqKS8 — Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) January 13, 2025

Pod jejím příspěvkem se k její kritice přidali další lidé, kteří tvrdili, že společnost není rozdělená ruskou propagandou, ale spíše tou americkou. Lukáše Pollerta za jeho televizní výstup odsoudili.

„Viděl jsem. Pollert byl za blba. Všechno je americká propaganda. Přitom je doktor, určitě vidí, kolik nástrojů, materiálů, technologií a lékařských postupů jsou made in USA. Co proboha má z Ruska kromě benzínu v autě a láhvi vodky v baru?“ napsal svůj názor Jindřich Mitter.

Barbora Mercury si neodpustila další ostrý komentář a na adresu Lukáše Pollerta přitvrdila. Ve svém příspěvku napsala, že má podle ní „ještě z Ruska vymletý mozek“.

Ještě ma z ruska vymletý mozek. — Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) January 13, 2025

Mnoho diváků se v diskusi přiklánělo na stranu Vavřince Hradílka, a to nejen kvůli jeho argumentům, ale i díky tomu, že na ně osobně působí mnohem příjemněji a pozitivněji než Lukáš Pollert. „Potkal jsem oba během jednoho roku u svého domu. Z Vavřince sršela pozitivní energie, po boku rodinu, na hlavě Red Bull. Na skoro stejném místě jsem potkal i Pollerta. Chůze jak slender man. Na hlavě si přidržoval ten svůj klobouk. Divné pohledy. Každý má úplně jinej mind-set,“ zhodnotil přispěvatel do diskuse.

Barbora Mercury k tomu dodala, že člověk, který za každým rohem hledá spiknutí, ztrácí schopnost vyzařovat pozitivní energii.

Tak člověk, který vidí za každým rohem nějaké spiknutí, nemůže mít pozitivní energii. — Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) January 13, 2025

V pořadu se věnovali také příběhu provozovatelky kočárové jízdy v Praze Ivy Rosické. Její případ ilustruje, jak hluboce se rozdělení společnosti může dotknout i rodin. Rosická, která se hlásí k vlastenecké scéně, popisuje, že kvůli rozdílným názorům na očkování proti covidu-19 s ní přestaly komunikovat její dcera i sestry. „Stalo se to čtrnáct dní po očkování, vše se úplně změnilo,“ říká se slzami v očích Rosická, že se jí rozpadla rodina v důsledku očkování v době covidu.

Na sociálních sítích ale příběh vyvolal kritiku, a to především směrem k samotné Rosické. Mnoho lidí se vyjadřuje, že si zřejmě neuvědomuje, že problém může být právě u ní, když podle nich „propagovala dezinformace“. Někteří komentující jí doporučovali, aby se obrátila na psychologa.

„Iva Rosická je další osobnost vlastenecké scény. Rodina a dcera se s ní nebaví. Ona si myslí, že to způsobilo očkování. Že je divná ona, jí nedochází. Vlastně je to docela smutné a měla by navštívit psychologa,“ uvedl jeden z diskutérů.

Iva Rosická je další osobnost vlastenecké scény. Rodina a dcera se s ní nebaví. Ona si myslí, že to způsobilo očkování. Že je divná ona jí nedochází. Vlastně je to docela smutné a měla by navštívit psychologa. pic.twitter.com/TAQQxjDMJ7 — The Ugly Truth ???????????????????????? (@TheUglTruth) January 14, 2025

Rosická vystoupila také například na protivládní akci v Praze 28.10.2022 na Václavském náměstí s názvem Česká republika na 1. místě. Mezi požadavky demonstrantů byl například levnější plyn z Ruska a vojenská neutralita.

Způsob, jakým pořad prezentoval také akci, kterou bylo symbolické obejmutí hory Říp, kriticky reflektoval zpěvák Daniel Landa, který se na podzim 2023 účastnil. Zaměřil se na slova Aleše Michala, politologa z Karlovy Univerzity, který k vlastenectví v tomto podání uvedl: „Vlastenectví je něco, čím se zaklínají ti představitelé toho antisystémového hnutí. Vlastenectví v jejich případě reflektuje to, že se chtějí izolovat od ostatního světa. Oni často nevěří Severoatlantické alianci ani Evropské unii. A to vlastenectví je pro ně výrazem toho, že si chtějí vládnout sami. Že nechtějí, aby jim někdo něco diktoval, něco podsouval.“

K tomu Landa na sítí X přidal peprný komentář: „Krásně jsme viděli na záběrech typického andílka debílka. Prostě Česká televize vezme záběry z naší akce, která byla věnovaná uctění české státnosti. Šlo o to, aby se zazpívaly dvě nejstarší české písničky. Sto padesátičlenný sbor zpíval ne tu píseň, kterou jste slyšeli ve videu, ale Hospodine, pomiluj ny a svatováclavský chorál. Byla to akce, kde se happeningovým způsobem objímá Říp. Kombinace, kterou Česká televize udělala, je totální manipulace. Vážená Česká televize, to je manipulace a prostě jste zmrdi,“ nebral si Landa servítky.

Dokument České televize, Rozdělená společnost-fenomén doby ťal do živého, Landa se taky ozval?? pic.twitter.com/PF7xMdhB4f — Kožený Jiří ???????? (@1250cc03004c44e) January 14, 2025

K rozdělené společnosti Aleš Michal v pořadu také uvedl následující. „Jednotlivé skupiny společnosti se staly neprostupnými a přestaly spolu komunikovat,“ popsal situaci. Tento vývoj se odehrává v posledních deseti až patnácti letech mimo jiné i v důsledku proměny komunikace na sociálních sítích. Pandemie covidu-19 podle něj tento vývoj urychlila.

Silné výroky na sociálních sítích proti lidem hlásícím se k „vlastenecké scéně“ má například starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Sám uznává, že přispívá ke společenskému rozdělení. „Přispívám k tomu a je ode mě velmi špatné, že mi to dělá dobře. Já ty lidi provokuju rád,“ uvedl Novotný.

Podle Michala dále problém nastává tehdy, kdy tento segment antisystémových voličů začne být reprezentován mainstreamovými stranami.

Na Slovensku v posledních letech došlo v důsledku polarizace k činům, které podle politoložky Anety Világi z Univerzity Komenského v Bratislavě překročily hranice akceptovatelné v demokratické společnosti. Dění v sousední zemi tak ukazuje, jak může obecná radikalizace vést k fatálním činům, míní Michal.

