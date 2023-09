„Věřím tomu, co jsem si naměřil.“ Kobza načal vážné téma. Radiační

reklama

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 2437 lidí Otázek Václava Moravce proti sobě moderátor ČT posadil vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného a poslance ze zahraničního výboru Jiřího Kobzu (SPD).

Spojené státy a jejich spojenci dál hlásí do Kyjeva, že se ukrajinské armádě bude dostávat podpory. Vedle toho dostane Ukrajina peníze i na obnovu Ruskem poničené infrastruktury. Moravec připomněl, že Ukrajina za letošek od EU obdržela 12 miliard eur.

Došlo i na diplomatickou roztržku mezi Polskem a Ukrajinou, kdy Polsko zakázalo dovoz ukrajinské zemědělské produkce na své území.

„Polsko jednoznačně chrání své národní zájmy. Stejně jako my chráníme naše zájmy. A když Poláci naleznou nějaký bod, který je v rozporu s jejich zájmy, tak se musí ozvat,“ poznamenal Kopečný. Je to zkrátka moment, kdy se pročistí vzduch a už teď vidíme, že tento problém bude za 3 týdny vyřešen.

Kobza naznačil, že existuje spojitost mezi postojem polské vlády a blížícími se parlamentními volbami v Polsku.

Pak prý vidí ještě jeden problém.

„A jak víte, zajímám se i o životní prostředí a je otázka, co všechno se do té ukrajinské půdy dostalo po roce a půl války,“ pravil Kobza. „Nezapomínejme, že Ukrajina Polsko kvůli tomu žaluje,“ dodal po chvíli poslanec SPD.

Kopečný upozornil, že Rusové vytrvale ničí ukrajinskou infrastrukturu, Ukrajinci tak musí volit drahou tranzitní cestu přes Polsko či Slovensko, až např. do Etiopie. „Ale v momentě, kdy je možné nabízet toto obilí i v tranzitních zemích, tak to zvyšuje napětí. Až toto bude vyřešeno, až bude obilí nabízeno v cílových zemích, tak tento problém zmizí."

Pokud jde o českou vojenskou pomoc Ukrajině, Kopečný upozornil, že Česko za ni dostává přímé platby do rozpočtu, nebo od západních partnerů získává moderní vojenskou techniku, jejíž hodnota je vyšší než to, co od české armády odešlo na vojenskou pomoc Ukrajině. „Dostali jsme také 4 vrtulníky, které jsou mnohem novější než ty, které jsme tam poslali my,“ pravil Kopečný.

Kobza připomínal, že německé tanky Leopard, které dostala česká armáda, jsou v základní verzi starší než tanky T-72, které zamířily z Česka na Ukrajinu.

Poté vytáhl na světlo varovná čísla radiace.

„Asi před půl rokem rozstříleli sklad munice, kde měla být i munice z ochuzeného uranu, načež na polských hranicích, podle zpráv z médií, byl zachycen radioaktivní oblak, který byl asi stonásobný oproti standardnímu radioaktivnímu pozadí a v podstatě za další dva dny jsem já sám naměřil asi čtyřnásobek radioaktivního standardního pozadí. U sebe před domem. V údolí, v lese, kam by se to vůbec nemělo dostat. Ta radioaktivita, to nebezpečí tady existuje,“ ozval se Kobza.

„Promiňte, pane poslanče, ale to je informace vyvrácená všemi úřady pro jadernou bezpečnost včetně českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Takže vy tyto informace zpochybňujete? … Vy se považujete za většího odborníka, než jsou tito lidé?“ ptal se moderátor.

„Já jen říkám, co jsem naměřil u sebe před domem. … Já jsem pragmatik a řekl bych, že jsem velmi pragmaticky zaměřený člověk, takže věřím tomu, co jsem si naměřil,“ zdůraznil poslanec SPD.

Kopečný konstatoval, že největší hrozbu představuje ruské zaminování ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny. Rusové poté, co způsobili ekologickou katastrofu odpálením přehrady Nová Kachovka, mohou způsobit i nějakou jadernou havárii, varoval.

Kobza konstatoval, že kdyby Rusko prohrálo, tak hranice NATO budou asi 300 km od Moskvy, což by znamenalo zhruba 3 minuty letu rakety. „To prostě Rusko nepřipustí. A zájmem České republiky musí být podpora života v této zemi. … A v momentě, kdy nám čím dál více lidí končí v síti sociální pomoci, tak to už je dostatečný signál pro to, aby se vláda zabývala tím, co se děje v naší zemi, a ne na Ukrajině. Já se obávám, že zájmem České republiky je budovat Českou republiku, budovat českou armádu a budovat blahobyt v České republice,“ hřímal Kobza.

Moravec na to konto připomínal slova ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva, podle kterého může přijít po útoku na Kyjev i útok na Prahu.

Kobza postavil do kontrastu proti slovům ruského exprezidenta krok starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného, který před lety nechal vybudovat pomník Vlasovců. „Já jsem chtěl jen srovnat absurditu těchto prohlášení,“ zdůraznil.

A jedním dechem dodal, že se případného ruského útoku na Prahu neobává.

Kopečný upozornil, že uprchlíci z Ukrajiny obsadili 115 tisíc pracovních míst a tím české ekonomice pomáhají, zvyšují blahobyt v Česku, upozorňoval. Připomněl také, že českým firmám stále chybí sto tisíc pracovníků, ať už jde o Čechy, či o cizince. „My musíme mít životaschopnou ekonomiku, pokud chceme budovat blahobyt a funkční sociální systém.“

„Ale proboha, přidaná hodnota, která se vyrábí tady, je odsávána na Západ. A pokud vy sem přivezete ještě víc zahraničních dělníků, tak tato země z toho nic mít nebude,“ zahřměl Kobza.

