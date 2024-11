„Vězeň stojí 1 900 Kč denně.“ Blažek vysvětloval, proč je potřeba změna

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek poukázal, že trestní zákon byl schválen v roce 2009 a je potřeba některé věci změnit. „Máme zastaralé trestání, které se projevuje tím, že my a Slovensko máme nejvíc vězňů na počet obyvatelstva z celé Evropy,“ řekl v pořadu Interview ČT24 ministr k novele trestního zákoníku.

Nadužívá se podle jeho slov trest odnětí svobody. „Pobyt jednoho vězně stojí 1 900 korun na den. Dnes máme 52 odsouzených doživotně. Jde o to, jestli netrestáme neadekvátně a příliš přísně zejména nemajetkovou trestnou činnost,“ pokračoval Pavel Blažek.

„Cílem není jenom to zjednodušení, abychom měli prázdné věznice. Cílem je i naplňovat účel trestu, protože v těch věznicích, tam by měli být lidé, kteří jsou nebezpeční pro společnost a jejichž náprava už není jinak možná,“ uvedl s tím, že nutná je individuální práce s odsouzenými, která nyní není v podstatě možná: „Nikdo si nepřeje, aby člověk vyšel z vězení ještě horší. Samozřejmě čím více těch vězňů je, tím méně se jim personál ve věznicích může věnovat, aby je připravil na pro ně i pro společnost lepší život,“ vysvětluje ministr problematiku.

Absolutní spravedlnost podle názoru ministra Blažka ale neexistuje. „Lidská spravedlnost neexistuje. Věřím, že existuje božská spravedlnost, lidská je nedosažitelná. Už jenom tím, jak my jsme sami nedokonalí tvorové, tak nejsme schopni vytvořit dokonalou spravedlnost, to nejde,“ uvedl šéf spravedlnosti.

Nejbouřlivější debatu Blažek neočekává kolem nových pravidel, kdy vláda chce zlegalizovat pěstování konopí pro vlastní potřebu, návrh zároveň povoluje mít doma až 50 gramů konopí. „Doba se posunula a je potřeba si uvědomit, že lidé nepěstují konopí jenom proto, aby si užívali psychotronické účinky, ale také je to léčivé. Představa, že to někomu může pomoci s nějakým zraněním, chorobou, ale on se třese, že přijede policie, ta je překonána a je to hloupé,“ zdůraznil Blažek.

Bouřlivější debatu čeká spíše o neplacení výživného – jestli to trestat, nebo ne.

