„Víte, že jedná Sněmovna?“ Poslanec spatřen na demonstraci. Výprask

05.05.2026 20:20 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Pochod Milionu chvilek na podporu veřejnoprávních médií rozproudil debatu na sociálních sítích. Kritici se ptali, kdo komu skutečně „krade“ Českou televizi, a připomínali i předchozí působení Fialovy vlády. Společnost pro obranu svobody projevu se navíc ptá, zda ČT nezneužívá veřejnoprávní prostor k vlastní obraně.

Foto: Youtube
Popisek: Pochod Milionu chvilek pro demokracii na podporu veřejnoprávních médií začal na Staroměstském náměstí v Praze

Spolek Milion chvilek pro demokracii dnes v Praze pořádal pochod na podporu veřejnoprávních médií. Účastníci se sešli na Staroměstském náměstí, odkud vyrazili směrem k budově Českého rozhlasu.

Hlavním požadavkem organizátorů bylo stažení návrhu zákona na „zestátnění“ veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu.

Na akci vystoupil předseda spolku Mikuláš Minář, který vládu ostře obvinil ze snahy veřejnoprávní média převzít. „Babišova vláda se rozhodla ukrást Českou televizi a rozhlas občanům a natvrdo je ovládnout,“ prohlásil Minář.

Podle místopředsedkyně Milionu chvilek Mariany Novotné Nachtigallové nejde o snahu ušetřit lidem peníze, ale o oslabení médií a jejich podřízení politickému vlivu. „Cílem není ušetřit lidem, ale zaplatíme to všichni z daní. Cílem je média oslabit, vydírat a pak z nich udělat hlásnou troubu politiků,“ zaznělo v jejím projevu.

Organizátoři zároveň tvrdili, že návrh ministra kultury Oty Klempíře neobsahuje dostatečné pojistky proti politickému ovládnutí médií. Minář mluvil o „zfušovaném a nebezpečném“ návrhu a vyzval vládu, aby ho stáhla.

„Ruce pryč od toho, co vám nepatří. Stáhněte zákon na zestátnění televize a rozhlasu, nesahajte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu. Zkrátka stáhněte tu věc,“ apeloval Minář.

Na akci už začaly na sociální síti X přicházet i první politické a komentátorské reakce.

Na slova z demonstrace reagoval tvrdě také komentátor Petr Holec. Ten na síti X ironizoval tvrzení, že někdo „krade“ Českou televizi, a zmínil přitom Mikuláše Mináře, prezidenta Petra Pavla, Petra Fialu i některé známé tváře České televize jako je moderátor Martin Řezníček či Daniel Takáč.

Zmínil i „národní uměleckou frontu“, čímž Holec narážel na kulturní osobnosti, které se veřejně stavějí na stranu České televize a podobných občanských iniciativ.

 

 

Opačný postoj zaujal bývalý premiér Petr Fiala (ODS), který podpořil požadavek Milionu chvilek. „Podporuji požadavek Milionu chvilek na stažení zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a rozhlasu,“ napsal.

 

 

Pod Fialovým příspěvkem se zároveň objevila i kritika směrem k jeho předchozí vládě. Někteří komentující mu vyčítali, že během čtyř let u moci podle nich neudělal dost pro dlouhodobou stabilitu veřejnoprávních médií. „Škoda, že jste nebyli předchozí čtyři roky ve vládě a nemohli jste pro stabilitu veřejnoprávních médií něco včas udělat,“ napsal jeden z diskutujících ironicky, že Fialova vláda měla dost času podobné otázky řešit už během svého mandátu.

 

Další komentář mířil podobným směrem. Autor Fialovi vyčítal, že jako premiér podle něj nevyužil politickou většinu k tomu, aby proti Babišovi postupoval razantněji. „Měli jste většinu, vy jste se zmohl akorát na to dávat Blažkovi žluté karty. Byl jsem volič ODS,“ narážel diskutér na bitcoinovou kauzu spojenou s někdejším ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem.

 


Jeden z uživatelů sdílel názor, že veřejnoprávní média nejsou politicky neutrální, když do diskuse přidal upravený obrázek s představiteli opozice, kterým vložil do úst větu, že „média veřejné služby nedáme“, protože „pracují pro nás“. 

 

 

Kritické reakce vyvolal také příspěvek přímo na stránkách Milionu chvilek pro demokracii, kde spolek po začátku akce poděkoval lidem, kteří na pochod dorazili. 

„Pár blbců se vždy najde, že jim není hanba,“ napsal jeden z komentujících.

 

 
Pod příspěvkem Milionu chvilek se objevil také ironicky upravený obrázek mířící proti účastníkům akce, držící transparenty s heslem „Ruce pryč od médií“, autor jim ale do fotografie přidal bublinu s poznámkou „Nechte je v rukou pražské kavárny“, čimž naznačil, že podle něj nejde o obranu nezávislosti médií, ale o jejich ponechání pod vlivem určité názorové skupiny.
 

V komentářích nechyběly ani narážky na financování akcí Milionu chvilek a otázky, kolik peněz podle diskutujících spolek nebo jeho představitelé získávají. Někteří komentující mířili přímo na Mikuláše Mináře. „Rychle zbal prachy a vypadni, protože ti na to i ti tupci přijdou,“ vzkázal diskutér, který se pozastavoval nad tím, zda „pražská kavárna“ podobným projevům skutečně věří. 

 

Minářovi a Milionu chvilek někteří vyčítali, že nereagovali na výroky Otakara Foltýna, když ještě jako koordinátor strategické komunikace za Fialovy vlády označil za „svině“ a „zombíky“ ty, kteří podle něj obdivovali Putinův režim, „Kde byl Minář a jeho Milion Chvilek, když z pozice státní moci nadával Otakar Foltýn lidem do sviní?“ tázal se se komentující.

Lidovecký poslanec František Talíř zveřejnil na sociální síti X video přímo z akce Milionu chvilek a připojil k němu podporu veřejnoprávním médiím. „Ruce pryč od médií veřejné služby,“ napsal Talíř a zároveň poděkoval všem, kteří podle něj stojí za Českou televizí a Českým rozhlasem.

Na jeho příspěvek reagoval poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO, který mu připomněl, že ve stejnou dobu jedná Poslanecká sněmovna. „Víte, že jedná Poslanecká sněmovna, pane kolego?“ vzkázal mu Nacher. Poslanci ve Sněmovně řešili mimo jiné sjezd sudetských Němců v Brně, který patří k politicky citlivým tématům.

 

 

ČT pod palbou kvůli přenosu demonstrace

V neposlední řadě část kritiků upozorňovala i na roli samotných veřejnoprávních médií. Vadilo jim, že Česká televize za koncesionářské poplatky, tedy z peněz diváků, vysílá demonstraci, která je fakticky svolaná na podporu ČT a Českého rozhlasu.

K podobnému názoru se připojila také Společnost pro obranu svobody projevu, která se ptala, zda nejde o využití veřejnoprávního média k vlastnímu prospěchu. „Nejde o zneužití veřejnoprávního média ke svému vlastnímu prospěchu? Dostávají takový prostor odpůrci placení koncesionářských poplatků?“ upozornila společnost, že veřejnoprávní média nedávají srovnatelný prostor i těm, kteří jejich současné fungování nebo financování dlouhodobě zpochybňují.

 

 

