„Víte, že jedná Sněmovna?“ Poslanec spatřen na demonstraci. Výprask

Spolek Milion chvilek pro demokracii dnes v Praze pořádal pochod na podporu veřejnoprávních médií. Účastníci se sešli na Staroměstském náměstí, odkud vyrazili směrem k budově Českého rozhlasu.
Hlavním požadavkem organizátorů bylo stažení návrhu zákona na „zestátnění“ veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu.
Na akci vystoupil předseda spolku Mikuláš Minář, který vládu ostře obvinil ze snahy veřejnoprávní média převzít. „Babišova vláda se rozhodla ukrást Českou televizi a rozhlas občanům a natvrdo je ovládnout,“ prohlásil Minář.
Podle místopředsedkyně Milionu chvilek Mariany Novotné Nachtigallové nejde o snahu ušetřit lidem peníze, ale o oslabení médií a jejich podřízení politickému vlivu. „Cílem není ušetřit lidem, ale zaplatíme to všichni z daní. Cílem je média oslabit, vydírat a pak z nich udělat hlásnou troubu politiků,“ zaznělo v jejím projevu.
Organizátoři zároveň tvrdili, že návrh ministra kultury Oty Klempíře neobsahuje dostatečné pojistky proti politickému ovládnutí médií. Minář mluvil o „zfušovaném a nebezpečném“ návrhu a vyzval vládu, aby ho stáhla.
„Ruce pryč od toho, co vám nepatří. Stáhněte zákon na zestátnění televize a rozhlasu, nesahajte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu. Zkrátka stáhněte tu věc,“ apeloval Minář.
Na akci už začaly na sociální síti X přicházet i první politické a komentátorské reakce.
Na slova z demonstrace reagoval tvrdě také komentátor Petr Holec. Ten na síti X ironizoval tvrzení, že někdo „krade“ Českou televizi, a zmínil přitom Mikuláše Mináře, prezidenta Petra Pavla, Petra Fialu i některé známé tváře České televize jako je moderátor Martin Řezníček či Daniel Takáč.
Zmínil i „národní uměleckou frontu“, čímž Holec narážel na kulturní osobnosti, které se veřejně stavějí na stranu České televize a podobných občanských iniciativ.
Jako že někdo krade ČT, kterou společně dávno ukradli @mikulasminar_, @prezidentpavel, @P_Fiala, @vaclavmoravec, @MartinReznicek a @danieltakac plus národní umělecká fronta??? pic.twitter.com/jy8KspAmnm— PetrHolec (@PetrHolec) May 5, 2026
Opačný postoj zaujal bývalý premiér Petr Fiala (ODS), který podpořil požadavek Milionu chvilek. „Podporuji požadavek Milionu chvilek na stažení zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a rozhlasu,“ napsal.
Podporuji požadavek @milionchvilek na stažení zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a rozhlasu ????— Petr Fiala (@P_Fiala) May 5, 2026
Pod Fialovým příspěvkem se zároveň objevila i kritika směrem k jeho předchozí vládě. Někteří komentující mu vyčítali, že během čtyř let u moci podle nich neudělal dost pro dlouhodobou stabilitu veřejnoprávních médií. „Škoda, že jste nebyli předchozí čtyři roky ve vládě a nemohli jste pro stabilitu veřejnoprávních médií něco včas udělat,“ napsal jeden z diskutujících ironicky, že Fialova vláda měla dost času podobné otázky řešit už během svého mandátu.
Škoda, že jste nebyli předchozí 4 roky ve vládě a nemohli jste pro stabilitu veřejnoprávních médií něco včas udělat ????— Vojta ???? (@sanuda_z_ustavu) May 5, 2026
Další komentář mířil podobným směrem. Autor Fialovi vyčítal, že jako premiér podle něj nevyužil politickou většinu k tomu, aby proti Babišovi postupoval razantněji. „Měli jste většinu, vy jste se zmohl akorát na to dávat Blažkovi žluté karty. Byl jsem volič ODS,“ narážel diskutér na bitcoinovou kauzu spojenou s někdejším ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem.
Když jste byl premiér, měl jste z Burešem zatočit, měli jste většinu. Vy jste se zmohl akorát na to, dávat Blažkovi žluté karty. Byl jsem volič ODS.— Rychlý šíp (@RychlySip88192) May 5, 2026
Jeden z uživatelů sdílel názor, že veřejnoprávní média nejsou politicky neutrální, když do diskuse přidal upravený obrázek s představiteli opozice, kterým vložil do úst větu, že „média veřejné služby nedáme“, protože „pracují pro nás“.
Kritické reakce vyvolal také příspěvek přímo na stránkách Milionu chvilek pro demokracii, kde spolek po začátku akce poděkoval lidem, kteří na pochod dorazili.
„Pár blbců se vždy najde, že jim není hanba,“ napsal jeden z komentujících.
Pár blbů se vždy najde, že jim není hanba— Jiří Krejčí (@JirKre) May 5, 2026
V komentářích nechyběly ani narážky na financování akcí Milionu chvilek a otázky, kolik peněz podle diskutujících spolek nebo jeho představitelé získávají. Někteří komentující mířili přímo na Mikuláše Mináře. „Rychle zbal prachy a vypadni, protože ti na to i ti tupci přijdou,“ vzkázal diskutér, který se pozastavoval nad tím, zda „pražská kavárna“ podobným projevům skutečně věří.
Hele, kus jsem viděl na ČT a bylo tam i pár dospělých lidí. To je ta pražská kavárna fakt tak tupá, že vám to žere? A sorry, ale ti retardi, co tam mluvili, to fakt byly svéprávné osoby? Miki, rychle sbal prachy a vypadni, protože ti na to i ti tupci přijdou— Michal Szaffner (@MichalSzaf39110) May 5, 2026
Minářovi a Milionu chvilek někteří vyčítali, že nereagovali na výroky Otakara Foltýna, když ještě jako koordinátor strategické komunikace za Fialovy vlády označil za „svině“ a „zombíky“ ty, kteří podle něj obdivovali Putinův režim, „Kde byl Minář a jeho Milion Chvilek, když z pozice státní moci nadával Otakar Foltýn lidem do sviní?“ tázal se se komentující.
Kde byl Minář a jeho Milion Chvilek, když z pozice státní moci nadával Otakar Foltýn lidem do sviní?— Corleone (@pravdomluvnost) May 5, 2026
Lidovecký poslanec František Talíř zveřejnil na sociální síti X video přímo z akce Milionu chvilek a připojil k němu podporu veřejnoprávním médiím. „Ruce pryč od médií veřejné služby,“ napsal Talíř a zároveň poděkoval všem, kteří podle něj stojí za Českou televizí a Českým rozhlasem.
Na jeho příspěvek reagoval poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO, který mu připomněl, že ve stejnou dobu jedná Poslanecká sněmovna. „Víte, že jedná Poslanecká sněmovna, pane kolego?“ vzkázal mu Nacher. Poslanci ve Sněmovně řešili mimo jiné sjezd sudetských Němců v Brně, který patří k politicky citlivým tématům.
Ruce pryč od médií veřejné služby ?????? pic.twitter.com/d2Hlh66JqJ— František Talíř ???????? (@TalirFrantisek) May 5, 2026
ČT pod palbou kvůli přenosu demonstrace
V neposlední řadě část kritiků upozorňovala i na roli samotných veřejnoprávních médií. Vadilo jim, že Česká televize za koncesionářské poplatky, tedy z peněz diváků, vysílá demonstraci, která je fakticky svolaná na podporu ČT a Českého rozhlasu.
K podobnému názoru se připojila také Společnost pro obranu svobody projevu, která se ptala, zda nejde o využití veřejnoprávního média k vlastnímu prospěchu. „Nejde o zneužití veřejnoprávního média ke svému vlastnímu prospěchu? Dostávají takový prostor odpůrci placení koncesionářských poplatků?“ upozornila společnost, že veřejnoprávní média nedávají srovnatelný prostor i těm, kteří jejich současné fungování nebo financování dlouhodobě zpochybňují.
Nejde o zneužití veřejnoprávního média ke svému vlastnímu prospěchu? Dostávají takový prostor odpůrci placení koncesionářských poplatků? https://t.co/S4UwQjYEKY— Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) May 5, 2026
