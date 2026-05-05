„Tůt, tůt!“ Chvilkaři pochodovali. Doprava v Praze kvůli nim stála

05.05.2026 20:45 | Reportáž
autor: Karel Šebesta

Protestní pochod spolku Milion chvilek pro demokracii dnes na 45 minut zastavil provoz na jedné z nejrušnějších křižovatek v Praze. Aby se příznivci veřejnoprávních médií dostali ze Staroměstského náměstí k budově Českého rozhlasu, musela stát doprava na sjezdu z pražské magistrály. Včetně třeba linkových autobusů z mimopražských linek.

Foto: Karel Šebesta
Popisek: Zácpa na sjezdu z pražské magistrály

Dnes se odehrál plánovaný pochod spolku Milion chvilek pro demokracii směrem k budově Českého rozhlasu. Ten plánovaně putoval směrem ze Staroměstského náměstí k budově Českého rozhlasu na Vinohradské. V centru byla doprava ještě relativně klidná, jenže na křižovatce U Bulhara, která patří k největším a nejsložitějším v Praze, museli aktivisté z Milionu chvilek pro demokracii přejít celkem přes čtyři přechody. A kvůli tomu musela být zastavena doprava na jednom z nejdůležitějších dopravních uzlů na tři čtvrtě hodiny.

Již 10 minut před tím, než se dav s transparenty a bubny vůbec ukázal zpoza rohu Hybernské, začala na křižovatce přibývat policejní auta. Dopravní policisté následně dopravu zastavili v úseku, kterým aktivisté pochodovali. Největší smůlu měli ti, kdo chtěli sjet z magistrály směrem z jihu. Ti neměli žádnou možnost, jak se před mnohatisícový dav někam dostat a museli počkat, až všichni aktivisté projdou. Kdo chtěl sjet směrem ze severu, mohl sjet na Husitskou a naopak, kdo vyjížděl z Husitské, mohl se napojit na magistrálu. Poměrně značná část těch, kteří chtěli pokračovat do centra, své plány vzdala a raději na magistrálu odbočili. 

Něco po půl sedmé se objevili aktivisté, doprovázení policií. Na rohu křižovatky se zastavili a začali skandovat: „Média nedáme!“ Zřejmě v přípravě na dlouhý pochod přes křižovatku. Záhy se průvod doprovázený zvukem bubnů dal do pohybu a pokračoval ulicí Seifertovou nahoru k budově Vysoké školy ekonomické, kde zatáčel do ulice Italská.

Doprava zatím stála. Jediní, kdo se skrz dav prodrali, bylo pár kurýrů donáškových služeb na kolech a samozřejmě také pár pěších, kteří směřovali opačným směrem. Kvůli pochodu stály nějakou dobu i tramvaje, i když u těch následně policisté začali dav zastavovat a dělit, aby alespoň ty mohly projet.

V zácpě způsobené aktivisty uvízlo i několik linkových autobusů z mimopražských linek, které zřejmě mířily na autobusové nádraží Florenc. A také třeba dodávky kurýrních služeb jako Rohlík.cz. Celkem pochod Milionu chvilek blokoval dopravu z magistrály přibližně 45 minut a na některých řidičích, kteří zjistili, že se přes průvod nemohou nikam dostat, bylo znát rozladění.

Policie začíná zastavovat dopravu

Chvilkaři jdou, jdou a jdou

A doprava stojí, stojí a stojí

