„Vláda naruby“. Ivan Vyskočil udeřil. Langšádlová, Stanjura a Fiala nebudou rádi

Herec Ivan Vyskočil byl hostem ve čtvrtečním živém facebookovém vysílání publicisty a bývalého hudebníka Pavla Černockého, kde hovořil o několika tématech, která jej v minulém roce zaujala. Předně je to sestavení Fialovy vlády, to je podle obou pánů „panoptikum“. Na Babišovu drahotu budeme s láskou vzpomínat. Hovořilo se také o sobotní volbě nového předsedy u „svazáků“ Pirátů a stranou nezůstaly ani covidové „komedie“ nebo Green Deal, který ve skutečnosti vymysleli Američané.

„Jediné, co jsem se divil, že nenavrhla, aby u těch jesliček u toho Ježíška stáli dva teplí hoši, jeden by se jmenoval Tárik a druhý Azíz,“ řekl Vyskočil intonací hlasu gaye s tím, že něco podobného k nám zřejmě v rámci unijní „rovnosti“ ještě dojde.

V kontextu toho se pozornost stočila na Helenu Langšádlovou (TOP 09), novou ministryni pro vědu, výzkum a inovace, která Dalliové návrh na rovnost neodmítla. „Langšádlová návrh obhajovala, že to nebylo schválené, místo aby řekla, že je to kravina,“ zasmál se Vyskočil. „Pro mě je paní Langšádlová kvintesence hlouposti,“ navázal na jeho větu Černocký a rovnou se pustil do celé vlády. „Celá ta vláda je jako velice zajímavá...“ podotkl.

Následně se Vyskočil pozastavil u obsahu projevu prezidenta Miloše Zemana: „Pečlivě jsem poslouchal projev pana prezidenta, rozhodně nejsem příznivec povinného očkování, ale jinak jsem s ním ve všem souhlasil a všemu jsem rozuměl,“ zhodnotil zpětně projev hlavy státu.

„Zarazilo mě, jak to pak hodnotili politici, politologové, ‚breptové‘ jako je Pehe...“ otočil se na Černockého, který vybuchl smíchy, když jméno uslyšel. „To je prostě nakydat hnůj... To samé Šafr, Pekarová Adamová, která vždy vypustí oheň z tlamy,“ pokračoval Vyskočil.

Není podle něj divu, že prezident říká, že o odbornosti mnohých ministrů má pochybnosti. „No, bodejť by neměl, když tam sedí Langšádlová, která byla vedoucí penzionu, pak pan Stanjura, který neumí prý anglicky, dělá finance a je to přitom vystudovaný elektrotechnik... Na vnitru zase sedí pan učitel. A pan Jurečka, který v životě zakopl alespoň o hroudu hlíny, místo aby seděl na zemědělství, tak má sociální věci, a na zemědělství zase sedí nějaký bankovní specialista,“ řekl, že celá vláda je postavena tak trochu naruby a pochybnostem prezidenta se vůbec nevidí. Společně s Černockým se zasmáli, že složení vlády je hotové „panoptikum“.

„V čele Občanské demokratické strany stojí Pat a Mat. A ten Pat, to je teď předseda vlády, Fialova jediná kvalifikace je, že se vyzná v česko-bavorsko-sudetoněmeckých vztazích. Mat je Stajnura, ten taky ničemu nerozumí, takže co můžeme čekat,“ spráskl Černocký rukama.

O mnohém vypovídá, že k moci přišli jako slepí k houslím a nedaří se jim plnit sliby. „Naslibovali toho, ale zatím nikde nic nevidím. Slyším jen, jak budou brát studentům a důchodcům slevy na jízdném, že budou zdražovat dálniční známky... Říkali ‚Babišova drahota‘... na to ale budeme s láskou vzpomínát, lidi! Teď až přijde Fialova drahota, to se teprve prohneme,“ dodal Vyskočil. „Fialu obdivuji jen v jedné věci, umí říct mnoho slov, mnoho vět, a přitom nic neříct,“ rýpl si do premiéra. „Hlavně neříct, kde chtějí v rozpočtu ušetřit 80 miliard, z toho si dělají srandu už v České televizi,“ podotkl Černocký.

Dalším tématem bylo dění u pirátské strany, kde se objevují spory kvůli blížící se volbě nového předsedy strany

„Teď je velké pozdvižení, že Piráti budou volit předsedu, že je tam nějaká dívka – pro mě je to ‚kuře‘ – která o sobě prohlásila, že je ‚komunistka‘. Kdo ale bude předseda Pirátů, je úplně fuk, to jsou svazáci jeden jak druhý. Jestli si tam říkají komunista nebo neomarxista nebo demokrat, tak je to jedno, protože podle jejich činů jsou to jen nevyzrálí svazáci, kteří chtějí pořád něco měnit,“ hrozil se Vyskočil.

Na přetřes pak přišlo covidové šílenství

Australské úřady odepřely Novaku Djokovičovi vstup do země. Srbský tenista, který po příletu do Melbourne uvízl na letišti Tullamarine, nepředložil dostatečné důkazy pro udělení výjimky z očkování proti covidu-19. Po odvolání byla světová jednička přemístěna do hotelu, kde počká na rozhodnutí soudu, ten bude zasedat v pondělí. Účast na grandslamovém Australian Open je tak ve vážném ohrožení.

„Co je tohle za šílenost, proč okolo toho dělají takovou komedii, to se ti Australani už úplně zbláznili?“ nevycházel z údivu Černocký. Austrálie však není výjimkou: „Pavle, já mám dojem, že všude je kolem této nemoci komedie. Já neříkám, že ta nemoc není, ale největší nepřítel všech lidí je strach, který se šíří strašlivým způsobem,“ dodává znepokojeně Vyskočil.

Zkázou je i Green Deal, který nevzešel z EU

„Já mám poslední dobou dojem, že to není evropský výmysl, ale že nám to sem pustili Amíci. Oni si řekli, že ta Evropa je nějaká šikovná, moc by konkurovala, tak jim tam něco šoupneme, aby upadli do úplné blbosti a chudoby, díky Green Dealu nebudou mít elektřinu ani plyn, protože se bojí Rusů,“ nezdráhal se Vyskočil myšlenky, že Zelený úděl je práce Američanů.

Černocký mu souhlasně přitakal a přidal svůj názor: „Fauci a Gates se rozhodli covidem vyhubit staré, oslabené a chudé a další jejich plán je Green Deal, to je obrovský malér, strašně dopadne na ty nejchudší,“ poznamenal publicista.

Opomenuto nebylo ani očkování a plané sliby, že s ním přijde „tečka“. „Zarazilo mě, že to, co mi slibovali, se nestalo, že vakcína mě ani nechrání a musím na další a další. Mám akorát pochybnosti,“ říká Vyskočil, který se nechal naočkovat v domnění, že tuhle mašinérii pomůže ukončit. Nyní se obává, zda udělal správně, tak jako velká část již naočkovaných lidí. „Navíc se čím dál častěji ukazuje, že po třetím, čtvrtým očkování umřeli naprosto zdraví lidi, toho se děsím,“ zmínil Černocký své obavy.

Co však Vyskočila děsí ještě víc, jsou úvahy, že by se očkovaly děti. „Děsí mě, že by očkovali skoro narozené děti, které mají přirozenou imunitu a ani nevíme, co to udělá. To je nesmysl a zločin,“ konstatoval herec Ivan Vyskočil.

