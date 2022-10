„Vládo, běž do řiti. Kdyby fungovala justice, Fiala už sedí!“ Ivan Vyskočil. Výbuch hněvu na Václaváku

Na třetí demonstraci pořádané na Václavském náměstí v Praze pod značkou „Česká republika na 1. místě“ promluvil také herec Ivan Vyskočil. A nebral si servítky. „Tahle vláda s panem Fialou, běžte už do řiti!“ „Kdyby fungovala justice, tak pan Fiala už sedí. Vždyť on svým prohlášením, že jsme ve válce, je hlavní dezinformátor!“ hřímal herec z pódia.

reklama

Na demonstraci na Václavském náměstí promluvil také herec Ivan Vyskočil. A vzal to od podlahy.

„Já se jenom divím tý aroganci těch nahoře, že si dovolí říct o vás, že jste šmejdi. Tak já se hlásím s plnou pokorou mezi šmejdy!“ volal Ivan Vyskočil. Dostalo se mu hromového potlesku.

„Nedávno jsem tady stál, zvonil klíčema, a dneska bych si dal nejradši přes držku. Ale proboha, co jsme to dopustili, to rozkrádání s tou slavnou ODS, které teď pan Petr Fiala šéfuje. Dotáhli nás až tady k tomu fialovýmu hnusu. Vždyť i vy chodíte jako já nakupovat a vidíte, co se děje. Vidíte tu katastrofu. A já vám řeknu kacířskou myšlenku. Takováhle katastrofa tu nebyla ani po příchodu vojsk Varšavský smlouvy v roce 1968, protože tehdy elektrárny zůstávaly naše, pivovary zůstaly naše a Škodovka byla naše!“ hřímal Vyskočil.

„Hanba, hanba, hanba, hanba!“ odpověděli demonstranti skandováním.

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 25194 lidí

„Uvědomujete si vůbec, co se děje? Že oni prodávají nám pod rukama to, co vyrobili a vytvořili naši tátové i naše mámy. Ty elektrárny, ty přehrady. A já se scházím se zemědělcema a oni už prodávají vlastní půdu pod nohama,“ pravil Vyskočil.

Konstatoval také, že kdyby fungovala česká justice, tak Petr Fiala už by nebyl premiérem.

„Kdyby fungovala justice, tak pan Fiala už sedí. Vždyť on svým prohlášením, že jsme ve válce, je hlavní dezinformátor! A ministr vnitra Vít Rakušan nedělá svoji práci, protože on sem z Ukrajiny pouští kdekoho, aniž by si je prověřil. A tahle naše zadlužená země si ještě půjčí 10 miliard pro Ukrajinu!“ volal Vyskočil.

„Hanba, hanba, hanba!“ odpověděl znovu dav.

Psali jsme: Tohle už nezastaví, zaznělo plným Václavákem. „Rakušan vás nazval šmejdy!“ dostal lidi do varu Paroubek „Už to začíná. Vláda se drolí. Nepřestávejte!“ Okamura rozbouřil náměstí v Brně „Sprostá vláda. Statisíce lidí označí za ruské trolly, šmejdy...“ Majerová v ráži. Dav zuřil Ukrajince zpět domů. Pryč z EU, NATO... A ředitele ČT ať volí lidé! Požadavky z Václaváku

Vystrčil se také rozčiloval, že na českém Národním muzeu visí ukrajinská vlajka.

Rubrika PL: NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM

A hned pokračoval dál.

„Předseda Senátu je Tchajwanec a ve Strakovce sedí ta nejlepší vláda s nejlepším premiérem, jakýho kdy ta Ukrajina měla!“ hřímal Vyskočil.

Upozorňoval také, že po roce 1989 to byli právě komunisté, kteří žádali, aby se nerozprodávala zásadní česká infrastruktura.

Nakonec vysvětlil, proč si i on přeje mír. „Já mám sedm vnoučat. Pamatujte lidi, kdo chce mír, neposílá zbraně,“ zdůraznil.

A na rozloučenou Vyskočil zvolal: „Tahle vláda s panem Fialou, běžte už do řiti!“

„Děkujeme, děkujeme, děkujeme,“ odpověděli Vyskočilovi demonstranti.

Psali jsme: A chvilkařů se někdo ptal na prachy? Ivan Vyskočil to spolku spočítal. Důkladně Fiala svetr nenosí, tak si přes sebe vezme dvě saka... Šlápnou do ho*na a ještě se v něm vyválí, popsal Vyskočil „komunikaci“ vlády Zničte Babiše! Zastrašování, fyzické útoky. Třicátá léta, vzestup Hitlera, varuje Ivan Vyskočil „Netlačí ho ani Američani, ani z Bruselu. Volte ho!“ Josef Skála získal vzácnou podporu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama