„Vládu hned zítra...“ Babiš vyhlásil plán

reklama

Úvodní dotaz moderátorky Divišové směřoval k tomu, zda Babiš chodí do své poslanecké kanceláře. „Do Roudnice nad Labem, do své poslanecké kanceláře, jsem chodil často. Bylo to populární, lidé za mnou chodili, ale teď je pravda, že jsem tam nebyl, protože jsem začal intenzivně chodit do Sněmovny. Ale chodím mezi lidi, to je hlavní poslání poslanců, aby chodili mezi lidi. Byl jsem na Benátské, na Oktagonu, byl jsem na TikTok táboru,“ podotkl Babiš.

Ten často kritizuje vládní poslance za jejich práci, našel by i něco, za co by je pochválil? „Nevím. Je to skutečně nejhorší vláda, co jsme tady měli. Vláda národní tragédie. Je to nejprolhanější vláda v historii, dělají politiku lží, a my vlastně nevíme, jaký mají program. Něco slibovali před volbami, udělali programové prohlášení vlády, to nikdy nevyhodnotili, potom ho trošku opravili, a to už vlastně neplatí, protože ten daňový balíček a to, co dělají proti důchodcům, že jim snižují příjmy a berou peníze. Tak vlastně proto já jsem navrhoval ve Sněmovně, aby znovu napsali, co vlastně dělají, protože za ty dva roky neudělali nic, téměř. A co vlastně budou dělat, a aby znovu předstoupili před Sněmovnu a požádali o důvěru, protože my ani nevíme, jestli v rámci pětikoalice, to, co předložili, jestli tam je soulad. Už dnes někteří navrhují některé jiné zdanění, takže je v tom chaos a uvidí se to všechno v září,“ dodal Babiš.

Důchodová reforma podle něj není reformou. „Pan Jurečka je první ministr, který místo toho, aby bojoval za důchodce, tak vlastně jde proti nim. A navrhuje... Bere jim peníze a chce prodlužovat věk odchodu do důchodu, takže žádná reforma to není. I ta důchodová komise, která byla za nás, byla jenom proto, aby ta kandidátka na prezidenta byla v médiích a něco tam vykládala, ty nesmysly, i s paní Maláčovou. My jsme jasně řekli, že naši důchodci si zaslouží důstojný život, vybudovali naši zemi, a proto na ně vždycky peníze budou,“ podotkl.

„Úplně směšné je, že když ta vláda nastoupila, hned vzala jim slevu na jízdné. Směšných 1,8 miliardy, že vlastně si to nezaslouží. Mluví o důchodcích, jako že je to hospodářská škoda, to je úplně skandální. Pan prezident, když sliboval, že bude prezidentem všech, tak jednoznačně je prezidentem provládním, nedal to veto. Mohl pomoci důchodcům. Takže je to vláda komiků, amatérů, nekompetentních lidí, kteří za ten čas nic neudělali. A buď se chlubí naší prací, nebo se vymlouvají. Můžeme se bavit o inflaci, Putin, Babiš, ČNB a teď pan Fiala. Ten ji má třetí nejhorší, tu inflaci. A oni ji způsobili, tu inflaci. Tak to prodává jako úspěch, je to úsměvné, ale samozřejmě média jim pomáhají, tak jak pomáhají před volbami, a proto někteří mají pocit, že je to dobrá volba. Předsednictví, úplná katastrofa, migrační zrada, absolutně obrovská šance pro naši zemi něco prosadit, nic neudělal pan premiér,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řeč byla i o migračním paktu. „Česká vláda měla předsednictví v EU. Od 1. 7. minulého roku do konce roku. Mohla vyjednat peníze pro Českou republiku, i pro další státy, Polsko, které přijímá nejvíc ukrajinských uprchlíků. A oni jsou součástí pozvání ilegálních migrantů a tu migraci organizují pašeráci, kteří na tom vydělávají miliardy eur. A Evropa má obrovský problém. Je to obrovské nebezpečí, vidíme, co se děje. Vidíme v Berlíně. Vidíme ve Francii. V Německu jsou Syřané pobouřeni, že Němky lízají zmrzlinu. No skandál.

Ta Evropa nedopadne dobře. A je to kvóta, zradili, vymlouvají se na nás. My jsme jasně řekli: Ty lodě nesmí vyplout. My jsme jako V4 dali 32 milionů eur na nákup čtyř lodí pro libyjskou pobřežní stráž, aby bojovaly proti těm migrantům. Ty kvóty, je to lež, není pravda, my jsme zamezili kvóty 29. 6. 2018, ale oni se nevzdali a přicházeli s tímhle návrhem, a teď jsme se dozvěděli, v České televizi, kde byla komisařka Johanson, že dokonce Česká republika připravovala tuhle šílenost, tuhle pozvánku, je tam 30 tisíc, možná přijde milion. My se nemáme co přizpůsobovat. A samozřejmě, že tahle vláda je hlavně pod vlivem promigrantských Pirátů, oni jsou ti, kteří tady chtějí destruovat tu Evropu,“ dodal Babiš. A hovořil následně mimo jiné o tom, že je tady nová totalita.

Dále hovořil také o tom, že ANO je jediná opoziční síla, která je schopná převzít vládu zítra. „My jsme v té vládě byli, měli jsme jasné výsledky, všechno je jasné, jsou na to čísla, jsou na to výsledky. A můžeme se bavit o dopravní infrastruktuře. Ten Kupka stříhá pásky díky nám,“ poznamenal Babiš.

Současnou vládu podle něj nikdo neřídí. „ODS je řízena Piráty. Pan premiér jde na sněm těch šílenců, ti fanatici zelení promigrantští, fanatici. Tam nějaký náměstek, tam se ožerou, hasič roku, kolik to stálo peněz. Pak tam nabízejí nějakou švédskou trojku, tam si bere kámoše, samá koryta,“ řekl Babiš. A odmítl koaliční potenciál s pětikoalicí. „Protože já nekradu. Já pracuju, já jsem byl tvrdý premiér, vyžadoval jsem práci. Žádné hodování, jenom voda, kafe. Ten jejich milion poradců, vždyť oni krmí jen svoje spolustraníky, jezdí na výlety, do zahraničí. Co tam dosáhli? Ve Vietnamu?“ poznamenal, že je to pekelná parta. „Organizovaný zločin STAN,“ dodal Babiš.

ANO si své voliče rozhodně najde. „Brutálně nás omezují, naše hnutí ani moc velký prostor nemá. Je to složitá pozice, pro nás. Ale dělají to naši dobře, máme dobré stínové ministry. Takže já jsem přesvědčen, že lidé, pokud budou objektivní, tak pochopí ten rozdíl mezi tím, když jsme vládli my, a když vládnou oni. Nikdo neví, jaký mají program, já ho neznám. Vy ho asi taky neznáte, protože to, co říkali lidem, už dávno neplatí,“ zakončil Babiš s tím, že bude líp, až se hnutí ANO vrátí do vlády.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE