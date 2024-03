„Vojáky na Ukrajinu. Teď!“ Senátor Láska bubnuje do boje. Lidé se bojí i nadávají

Někteří představitelé členských zemí Severoatlantické aliance otevřeně hovoří o možnosti vyslání svých vojsk na Ukrajinu, ve společnosti tyto úvahy vyvolaly nemalé obavy lidí, kteří takové zapojení do válečného konfliktu s Ruskem nechtějí. Tyto názory kritizuje senátor Václava Láska. Jak uvádí na sociální síti, tento krok bude dříve čí později stejně nevyhnutelný. Za to se dočkal velmi ostrých reakcí. Na výzvu, ať sám vyrazí do zákopu na Ukrajině, odpověděl, že bude mít i tak dost práce s kolaboranty v ČR a že válčení nechá na profesionálech.

Člen horní komorní parlamentu nerozumí tomu, že se o vyslání aliančních vojsk na Ukrajinu vůbec diskutuje, jde podle jeho slov pouze o otázku času a čím dříve se tak stane, tím lépe. „Já prostě moc nevím, o čem ještě diskutujeme. Nepošle-li Evropa své profesionální vojáky na pomoc Ukrajině teď, budou za pět či deset let na obranu východní a střední Evropy rukovat naše děti,“ napsala na sociální síti X.

Já prostě moc nevím, o čem ještě diskutujeme. Nepošle-li Evropa své profesionální vojáky na pomoc Ukrajině teď, budou za pět či deset let na obranu východní a střední Evropy rukovat naše děti. — Václav Láska (@VaclavLaska) March 9, 2024

Právník Ondřej Dostal mu v následné diskusi naznačil, že by měl vyrazit bojovat na Ukrajinu sám, když má tak silná slova. „Tak šup do zákopu někam za Bachmut, Lásko. Můžete vzít i heroje Poleščuka. Jiné byste do cizí války posílali, protože víte, že sami nepůjdete!“ napsal.

Senátor se poté začal vytáčet, že přece není žádný profesionál, aby válčil, a na oplátku Dostála označil za kolaboranta. „Já bych tam byl houby platnej. Tam pomůžou jen profíci. Ale na druhou stranu i tady bude dost práce (třeba i pro mě) se zrádci a kolaboranty jako jste vy…,“ odepsal Láska právníkovu Dostálovi.

Já bych tam byl houby platnej. Tam pomůžou jen profíci. Ale na druhou stranu i tady bude dost práce (třeba i pro mě) se zrádci a kolaboranty jako jste vy… — Václav Láska (@VaclavLaska) March 10, 2024

Proti Láskovi vystoupili i další uživatelé, kteří vstup vojsk NATO na Ukrajinu neschvalují.

„Píšete to ze zákopu, nebo z tepla pražské kanceláře?“ pustil se do Lásky přispěvatel do diskuse.

„V momentě, kdy by oficiálně vstoupilo NATO na Ukrajinu, tak by oficiálně začalo Rusko preventivně bombardovat EU. Do konce týdne by bylo po všem. Mimojiné v Evropě není munice pro Ukrajinu a ty chceš jít bojovat s Ruskem? Ty máš teda průvan v hlavě,“ hrozil jeden s diskutéru na slovy politika.

„Ti Vaši ,profesionální' vojáci z NATO umí bojovat pouze s neozbrojenými a nevycvičenými muži, umí zabíjet ženy a děti. Proti vycvičeným a dobře vyzbrojeným mužům nemají šanci. Navíc, když se k Rusům připojí pár milionů nasraných a všehoschopných,“ zazněl další názor.

Jiné Láska rozčílil, že si neuvědomuje nedozírné důsledky, které by podobná akce Severoatlantické aliance měla, včetně hrozící jaderné války. Jiní se s dlouhým komentářem nepárali a na adresu senátora poznamenali, že je to „strašný idiot“ či „magor“.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 38965 lidí

Že se podobná věc zvažuje, později potvrdil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Své vyjádření ale pak mírnil slovy, že by Paříž vyslala pouze muže, kteří by se místo válčení věnovali nebojovým asistenčním činnostem.

Český premiér Petr Fiala (ODS) i ministryně obrany Jana Černochová (ODS) rovněž uvedli, že s vysláním vojsk na Ukrajinu nesouhlasí a nic podobného Česko nechystá.

Podle nejnovějších informací se nyní zdá, že vyslání vojáků na Ukrajinu má podporu z Polska. „Přítomnost sil NATO na Ukrajině není nemyslitelná. Oceňuji iniciativu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, protože jde o to, aby se ruský prezident Vladimir Putin bál, ne o to, že bychom se Putina báli my," napsal v pátek polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski na síti X.

