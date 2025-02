„Volal jsem si s Putinem.“ Trump si pochvaluje výsledky

Prezidenti USA a Ruské federace si podle Trumpa zavzpomínali na období druhé světové války, kdy oba státy úspěšně bojovaly na téže straně. A shodli se, že chtějí zastavit umírání, ke kterému dochází ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Trump také Putinovi poděkoval za propuštění Marka Fogela.

Hovořili jsme o silných stránkách našich národů

Hlava USA o telefonátu informovala: „Právě jsem měl dlouhý a velmi produktivní telefonát s prezidentem Vladimirem Putinem z Ruska. Diskutovali jsme o Ukrajině, Středním východě, energetice, umělé inteligenci, síle dolaru a různých dalších tématech. Oba jsme se zamysleli nad velkou historií našich národů a faktem, že jsme tak úspěšně bojovali společně během druhé světové války, připomněli jsme si, že Rusko ztratilo desítky milionů lidí a my jsme také ztratili mnoho! Hovořili jsme o silných stránkách našich národů a velkém přínosu, který jednou budeme mít ze vzájemné spolupráce. Ale nejdříve, jak jsme se oba shodli, chceme zastavit miliony úmrtí, ke kterým dochází ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Prezident Putin dokonce použil mé velmi silné volební heslo ‚ZDRAVÝ ROZUM‘. Oba v něj velmi silně věříme. Dohodli jsme se na velmi úzké spolupráci včetně vzájemných návštěv našich zemí. Také jsme se dohodli, že naše týmy okamžitě zahájí jednání, a začneme tím, že zavoláme prezidentu Zelenskému z Ukrajiny, abychom ho informovali o této konverzaci, což udělám právě teď. Požádal jsem ministra zahraničí Marka Rubia, ředitele CIA Johna Ratcliffa, poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze a velvyslance a zvláštního vyslance Steva Witkoffa, aby vedli jednání, která, jak pevně věřím, budou úspěšná. V této válce, která by se nestala, kdybych byl prezidentem, zemřely miliony lidí, ale stalo se to, takže to musí skončit. Žádné další životy by neměly být ztraceny! Chci poděkovat prezidentu Putinovi za jeho čas a úsilí věnované tomuto hovoru a za včerejší propuštění Marka Fogela, skvělého muže, kterého jsem osobně přivítal včera večer v Bílém domě. Věřím, že toto úsilí povede k úspěšnému závěru, snad brzy!“

Ukrajina chce mír nejvíce ze všech

Také prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o telefonátu s Trumpem: „Právě jsem mluvil s Donaldem Trumpem. Dlouhý rozhovor. O možnostech dosažení míru. O naší připravenosti spolupracovat na úrovni týmů. O našich technologických možnostech, zejména dronech a další moderní výrobě. Jsem vděčný prezidentu Trumpovi za zájem o to, co můžeme udělat společně. Projednali jsme náš rozhovor se Scottem Bessentem a přípravu naší nové dohody o bezpečnosti a ekonomické a surovinové spolupráci. Prezident Trump mě informoval o detailech svého rozhovoru s Putinem. Ukrajina chce mír nejvíce ze všech. Určujeme naše společné kroky s Amerikou k zastavení ruské agrese a zajištění spolehlivého, trvalého míru. Jak řekl prezident Trump, ‚let’s get it done‘. Dohodli jsme se na dalších kontaktech a setkáních.“