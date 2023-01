„Volejte dědovi, ať nevolí Babiše. Pondělí v 17.“ Pavel jim děkoval

reklama

Před sněmovními volbami 2010 přišla dvojice mladých umělců Jiří Mádl a Martha Issová s akcí „Přemluv bábu“. Ta měla apelovat na babičky a dědečky, ať nevolí komunisty. Agitační video mladých umělců vstoupilo do dějin celkem brutální demagogií a rovněž Mádlovým nápadem, jak potrestat prarodiče, kteří se k ovlivnění svého voličského rozhodnutí přemluvit nenechají.

„Když nezafunguje zdravej rozum, použijte nátlak. Pro prarodiče jsou jejich vnoučata to nejdůležitější na světě. Takže když budou volit pravici, dostanou od vás letos jednu návštěvu zdarma. A když ne, tak doufejme, že budou ještě naživu, až příště přijedete,“ zaznělo v klipu.

Od té doby se přemlouvání babiček a dědečků, ale i maminek a tatínků, stalo mezi voliči pravicových stran a jim blízkých prezidentských kandidátů velmi oblíbenou politickou strategií.

Výzvy k přemlouvání se od té doby objevují pravidelně před každými volbami. A pokud hlasování nedopadne podle představ, šíří se čím dál více trend vinit z toho právě rodiče a prarodiče, zejména pokud žijí na venkově či maloměstě v nějakém zapadlém příhraničním regionu.

Základní postulát těchto úvah vyjádřil po prvních přímých prezidentských volbách v roce 2013 režisér Jan Hřebejk slovy, že „rudá a hnědá prasata táhnou Zemana na Hrad“.

Spojení venkovského voličstva a prezidenta Zemana pak dalo vzniknout mnoha roztomilým slovním spojením, třeba „Miloš jitrnice“.

Letos roli „komunistů“ z Mádlovy výzvy převzal po Miloši Zemanovi Andrej Babiš. I jedna z kandidátek, Danuše Nerudová, to svým mladým voličům vysvětlila po lopatě: „Babiš je velké zlo“.

Když se z výsledků zjistilo, že toto „velké zlo“ podporuje 35 procent voličů, v podstatě stejně jako Petra Pavla, kterého pro změnu Nerudová pojmenovala jako „demokratického vítěze“, okamžitě se objevily výzvy k letošnímu přemlouvání báby.

Už během prvního kola se na internetu objevila nepěkná svědectví o telefonickém nátlaku na úrovni „jestli budete volit Babiše, tak už k vám nikdy nepřijedeme“, pro druhé kolo ale přemlouvání dostává podobu koordinované akce.

Spojuje se to s útoky na venkov a odlehlé regiony, kde Andrej Babiš jako tradičně bodoval nadstandardně, zatímco v Praze by Petr Pavel byl zvolen už v prvním kole. I toto regionální dělení se v posledních letech bohužel stalo koloritem českých voleb.

Letos vše ovládl někdejší redaktor TV Nova Jan Tuna, který vymyslel bonmot, že „Praha a láska zvítězí nad vsí a nenávistí“ a tradiční výzvy k oplocení Prahy a vyhlášení samostatnosti na zaostalém českém venkově byly letos na sociálních sítích doplněny i poměrně nechutnými výzvami k vypálení venkova a podobně.

Psali jsme: „Po volbách si to s venkovem vyřídím!“ Z Prahy teče, co raději nečíst

Dost výrazně to kontrastuje s ujišťováním Petra Pavla, že chce být prezidentem všech, města i venkova, a bere vážně všechny názory i problémy.

A i mezi fanoušky Petra Pavla zaznívají výzvy, že se lidé nemají venkovu smát a útočit na něj.

I některé velmi známé tváře tábora „Prahy a lásky“ prosily internetovou veřejnost, ať se s podobnými akcemi krotí. Dokonce i Pavel Novotný, který voliče SPD standardně prohlašuje za „dementy“ nebo za „prasata, čůrající do vody“, tentokrát prosí, aby jeho fanoušci do druhého kola byli zticha.

Nyní nabádal: „Nenadávat dva týdny naivnímu venkovu, prosím“. V něm samotném se to prý mele, a velmi se těší, až si to s těmi „tupými a bezohlednými“ po zvolení generála vyřídí, ale do druhého kola je podle něj třeba „pro stát“ se držet zpátky.

Sám Novotný to vydržel asi dva dny, pak začal tweetovat: „Nebudu se bát národů debilů, co tu zrodu poslal do finále“. A chvíli na to: „Já se nebudu omezovat kvůli kreténům, co naskakují na rozpoutávače války“.

Martine Babiš nemůže vyhrát volby, nedávejte mi rozumy. Je to špatně ode mě, ale mohu si to dovolit. Nebudu se bát národů debilů, co tu zrodu poslal do finále — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) January 17, 2023

Vrcholem ale prozatím je facebooková akce, která má překročit rodinné vazby a začít seniory s přemlouváním obvolávat systematicky.

„Hromadně voláme babi s dědou, aby nevolili Babiše,“ zní název facebookové akce, účast již přislíbilo asi 500 uživatelů. Prezentují se jako „Gen Z pro Gen P“, což je patrně zkratka Generace Z (sociologické označení generace mileniálů).

Asertivní či agresivní telefonát mohou čeští senioři očekávat příští pondělí 23. ledna v 17 hodin.

V diskusi ve skupině pak zazněl i názor, že voličské právo by mělo být věkově omezeno, třeba do 65 let.

„Prostě jim přestřihněte občanku,“ radil uživatel jménem Pepek Nedorost.

Skupina Gen Z pro Gen P není žádným bezvýznamným spolkem. Gen P v jejím názvu totiž neznamená a Generace P, tedy generace rodičů a prarodičů, ale generál Pavel. Na podporu jeho prezidentské kandidatury organizovala už několik akcí a vrcholem byla akce v restauraci Dejvická nádražka. Ta byla médii prezentována jako víceméně náhodné setkání generála Pavla se studenty, ve skutečnosti se jednalo o plánovaný mítink, organizovaný právě touto organizací.

Petr Pavel pak na svém facebooku generaci Z děkoval: „Bylo mi velkým potěšením se s vámi na dnešní akci Gen Z pro Gen P potkat!“. Na svých profilech ukazoval fotografie, kterak se zástupci mileniální generace dává „páku“ a zápolí ve stolním fotbale.

Spolupracují i nadále, například na čtvrteční večer organizuje pitku s generálem v Ostravě.

Generál se aktivně účastnil i na dalších akcích, které pro něj spolek organizoval.

