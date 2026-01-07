Trump se inspiroval Marxem. Keller překvapivě k akci Venezuela

Přední odborníci na otázky míru a demokracie si lámou hlavu nad tím, co vede současného amerického prezidenta Donalda Trumpa k tomu, aby se choval tak, jak se chová. Po únosu prezidenta suverénní země vyhrožuje hned několika státům ve svém sousedství a docela bez skrupulí si brousí zuby na uchvácení Grónska, autonomního území svého blízkého, avšak titěrného spojence.
Nikoho ještě nenapadlo, že americký prezident se nechal inspirovat Karlem Marxem, jehož dílo ovšem přečetl, jak už to bývá u zaneprázdněných obchodníků s nemovitostmi, jen velmi zběžně a povrchně. Evidentně ho zaujal slogan, který měl vystihovat poměry v komunistické společnosti: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb.“
Pro velmoc amerického formátu je v tomto hesle obsaženo přesně to, co je třeba. Každý se má prostě chovat podle svých vojenských schopností a s jejich pomocí si lehce obstarávat úplně všechno, co potřebuje. Vzhledem ke své velkolepé vojenské převaze a zdaleka již ne tak velkolepé hospodářské bilanci se Spojené státy ani jinak chovat neumí.
Jak dobře vědí zejména neoliberální ekonomové, v globalizované ekonomice je nezbytné, aby se každá země specializovala na to, co jí jde nejlépe. Spojené státy toto pravidlo svědomitě dodržují – specializují se na spotřebu.
Donald Trump si tvůrčím způsobem pozměnil slavný Marxův slogan. Protože je přímočarý byznysmen, dal mu politicky srozumitelnější podobu, která lahodí jeho voličům: „Každý podle své drzosti, každému podle jeho choutek.“ Momentálně Spojené státy jako garant míru a demokracie nutně potřebují Grónsko a mají schopnost si ho tak či onak vzít. To by mělo být srozumitelné i pro lídry typu francouzského prezidenta Macrona, britského premiéra Starmera či německého kancléře Merze. Von der Layenové se to dovysvětlí někdy v přestávce golfového turnaje.
Jediný, u koho může Donald Trump tvrdě narazit, tak zůstává Česko pod vedením momentálního antikomunisty Petra Pavla. Jednak je o nás známo, že ani o píď neuhneme z hodnotové politiky Václava Havla, jednak je u nás cokoliv, co má komunistickou inspiraci, od prvého ledna tohoto roku postižitelné sazbou od jednoho do pěti let. Propagátor komunismu pro Američany by se proto měl mít na pozoru. Naše soudy, jak se o nich dobře ví, neznají dvojí metr.
P. S. Poznámka pro politiky napříč spektrem, kteří nemají problém s primitivním imperialismem, pokud je provozován našimi spojenci: Tento text je také o vás.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.