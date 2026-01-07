Trump se inspiroval Marxem. Keller překvapivě k akci Venezuela

NEKOREKTNĚ S KELLEREM Komunismus v Trumpově provedení. Tak se jmenuje nový komentář levicového sociologa a filozofa Jana Kellera pro ParlamentníListy.cz. Podle něj by však mohla Trumpova představa míru narazit na Česko pod vedením momentálního antikomunisty Petra Pavla.

Trump se inspiroval Marxem. Keller překvapivě k akci Venezuela
Přední odborníci na otázky míru a demokracie si lámou hlavu nad tím, co vede současného amerického prezidenta Donalda Trumpa k tomu, aby se choval tak, jak se chová. Po únosu prezidenta suverénní země vyhrožuje hned několika státům ve svém sousedství a docela bez skrupulí si brousí zuby na uchvácení Grónska, autonomního území svého blízkého, avšak titěrného spojence.

Nikoho ještě nenapadlo, že americký prezident se nechal inspirovat Karlem Marxem, jehož dílo ovšem přečetl, jak už to bývá u zaneprázdněných obchodníků s nemovitostmi, jen velmi zběžně a povrchně. Evidentně ho zaujal slogan, který měl vystihovat poměry v komunistické společnosti: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb.“

Pro velmoc amerického formátu je v tomto hesle obsaženo přesně to, co je třeba. Každý se má prostě chovat podle svých vojenských schopností a s jejich pomocí si lehce obstarávat úplně všechno, co potřebuje. Vzhledem ke své velkolepé vojenské převaze a zdaleka již ne tak velkolepé hospodářské bilanci se Spojené státy ani jinak chovat neumí.

Jak dobře vědí zejména neoliberální ekonomové, v globalizované ekonomice je nezbytné, aby se každá země specializovala na to, co jí jde nejlépe. Spojené státy toto pravidlo svědomitě dodržují – specializují se na spotřebu.

Tento trend stále sílí. Po druhé světové válce představoval americký průmysl polovinu světové průmyslové výroby. Ještě počátkem osmdesátých let 20. století Američané konzumovali zhruba tolik, co sami vyprodukovali. Delokalizace pracovních míst do zemí s lacinou pracovní silou připravila sice mnoho Američanů o práci, umožňuje jim však kupovat zboží laciněji, než kolik by stálo, kdyby je produkovali sami. Obchodní bilance Spojených států je v důsledku toho dlouhodobě deficitní. Téměř ze všech zemí světa dovážejí více zboží, než kolik ho vyvážejí. Tuto negativní bilanci nedorovnává ani vývoz služeb, ba ani export zbraní, ve kterém jsou Spojené státy bezkonkurenčně světová jednička. Pro spojence druhé kategorie je nákup těchto zbraní součástí jejich vazalských povinností.
 
Ekonomické schopnosti USA zaostávají za jejich konzumním apetitem. Spojené státy nemohou opět rozjet průmyslovou výrobu, která by kompenzovala stále stoupající dovoz. Vyráběly by dráž, než za kolik mohou hotové výrobky dovézt. Tento stav je alespoň částečně stabilizován tím, že produkují světovou měnu. Pokud má tento byznys fungovat, potřebují Spojené státy vojensky kontrolovat dění ve světě. Seznam zemí bohatých na ropu, které chtěly opustit obchodování v petrodolarech, se proto prodlužuje: Irák, Libye, Venezuela…

Donald Trump si tvůrčím způsobem pozměnil slavný Marxův slogan. Protože je přímočarý byznysmen, dal mu politicky srozumitelnější podobu, která lahodí jeho voličům: „Každý podle své drzosti, každému podle jeho choutek.“ Momentálně Spojené státy jako garant míru a demokracie nutně potřebují Grónsko a mají schopnost si ho tak či onak vzít. To by mělo být srozumitelné i pro lídry typu francouzského prezidenta Macrona, britského premiéra Starmera či německého kancléře Merze. Von der Layenové se to dovysvětlí někdy v přestávce golfového turnaje.

Jediný, u koho může Donald Trump tvrdě narazit, tak zůstává Česko pod vedením momentálního antikomunisty Petra Pavla. Jednak je o nás známo, že ani o píď neuhneme z hodnotové politiky Václava Havla, jednak je u nás cokoliv, co má komunistickou inspiraci, od prvého ledna tohoto roku postižitelné sazbou od jednoho do pěti let. Propagátor komunismu pro Američany by se proto měl mít na pozoru. Naše soudy, jak se o nich dobře ví, neznají dvojí metr.

P. S. Poznámka pro politiky napříč spektrem, kteří nemají problém s primitivním imperialismem, pokud je provozován našimi spojenci: Tento text je také o vás.

každopádně potvrdil nejen Marxovu teorii o třídním boji. A trochu tu teorii o tom, že se kapitalisté nepřiměřeného majetku dobrovolně nevzdají vylepšil o to, že si kapitalisté nepořizují majetek ekonomickým tlakem peněz, ale klidně si ho vezmou násilím.

