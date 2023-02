„Vy budete cvičit ty ukrajinské vojáky?“ Železný chtěl grilovat Černochovou za přeřek. Je z toho mela

reklama

Ministryně v pořadu poznamenala, že u dodávek nové techniky, jako jsou západní tanky, je třeba řešit logistiku i alespoň základní výcvik vojáků. „To také nějakou dobu trvá. Když Česká republika posílala nějakou těžkou techniku, tak od naložení po vyložení to byly tři týdny až měsíc, než se to na Ukrajinu podařilo dopravit,“ přiblížila Černochová, že zbraňová pomoc pro napadenou zemi není něco, co jde řešit ze dne na den.



Právě prodleva v dodávkách vojenského materiálu Ukrajině však u mnoha lidí vyvolává negativní emoce, jelikož část veřejnosti kritizuje, že mnohé kroky v rámci posílání zbraní na obranu Ukrajiny jsou uskutečňovány značně liknavé. „Ty emoce to vyvolává zcela oprávněně, protože tam oni (Ukrajinci) opravdu bojují o život,“ připouští tuto kritiku česká ministryně obrany.



Na otázku moderátora pořadu Jakuba Železného, zda má Česko v současné době ještě Ukrajině „co nabídnout“ a zda vůbec ze svých zásob aktuálně ještě něco můžeme poslat, pak Černochová reagovala souhlasným „ano“. „Můžeme a nabízíme. Stejně tak nabízíme výcvik, který tady už vlastně probíhá v druhém turnusu,“ podotkla, čímž mířila k výcviku ukrajinských vojáků ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku, kde již v prosinci ukončila výcvik základních vojenských dovedností včetně střelby z útočných pušek, řízení bojových vozidel pěchoty i velitelských schopností první rotace vojáků z Ukrajiny. V jednotce o velikosti praporu se mísili nováčci i zkušení bojovníci z fronty, kteří naopak předávali zkušenosti z vedení reálného boje i svým českým kolegům.

Černochová k výcviku ukrajinských vojáků následně podotkla, že se na místo chce vypravit s poslancem Pavlem Růžičkou (ANO), jenž je českým válečným veteránem. „Shodou okolností se zítra s panem poslancem Růžičkou jedeme podívat na Libavou. S ostatními kolegy poslanci a senátory budeme cvičit až 4 tisíce ukrajinských vojáků,“ pronášela, v čemž ji Železný přerušil s otázkou, zdali je skutečně chce cvičit Černochová spolu s poslanci a senátory.



„Jako Česká republika,“ upřesnila na to Černochová. „Aha. Já jsem myslel, že vy s poslanci budete cvičit…“ pronesl s úsměvem Železný.



České ministryni to příliš vtipné nepřišlo. „Vtípek?“ tázala se s velmi bodavým pohledem moderátora. „Né… Tak… Pokus o vtípek. Omluva. Omluva,“ snažil se po tvrdém pohledu Černochové Železný raději pokračovat.



„Dobře,“ přijala to ministryně obrany a následně ještě upřesnila, že kromě výcviku ukrajinských vojáků se vyjednává o zapojení Česka a Nizozemska v rámci odhalování a dokumentace válečných zločinů na Ukrajině a monitoringu situace, jaký byl dříve i během konfliktu na území bývalé Jugoslávie. K technice pak pravila, že stále „máme co posílat“ Ukrajincům, „a posíláme“, avšak bližší informace jsou zatím důvěrné.

Návštěva vojenského újezdu Libavá, o níž se ve čtvrtek Černochová zmínila, pak v pátek proběhla a zúčastnili se jí vedle ní a Pavla Růžičky také náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka či senátor Pavel Fischer a další senátoři a poslanci.

Ve vojenské újezdu Libavá cvičí instruktoři @ArmadaCR další stovky ukrajinských vojáků????. Dnes je navštívila ministryně obrany @jana_cernochova společně s generálem Karlem Řehkou, @PavelFischer, @ruzickapavel70 a dašlími senátory a poslanci.#StandWithUkraine pic.twitter.com/9cJcVRDDfh — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 10, 2023

K momentu přeřeknutí Černochové se po vlně reakcí navrátil i sám Železný. „Poslouchat, analyzovat, hned reagovat. Můj styl práce. Jistě ne dokonalý. ‚S ostatními kolegy poslanci a senátory vlastně budeme cvičit až 4 tisíce ukrajinských vojáků.‘ Přesně to řekla ministryně obrany Jana Černochová. Má reakce? Ne vtípek, logická reakce na nelogickou větnou konstrukci. Ach jo,“ komentoval moderátor ČT, proč si reagoval tak, jak reagoval.

Poslouchat, analyzovat, hned reagovat. Můj styl práce. Jistě ne dokonalý. “S ostatními kolegy poslanci a senátory vlastně budeme cvičit až 4000 ukrajinských vojáků.” Přesně to řekla @jana_cernochova. Má reakce? Ne vtípek, logická reakce na nelogickou větnou konstrukci. Ach jo. J. pic.twitter.com/HKZksjCifi — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) February 10, 2023

