„Vy jste poslankyně STAN? Že vás neznám.“ Trajdání kolem obchoďáku se zle vrací

Na fakt, že poslanci hnutí STAN nedělají, co mají, upozornil jejich kolega Jakub Michálek (Piráti): „Často se zapomíná, že poslanec by měl především prosazovat program. Tedy být ve sněmovně, když se projednává jeho téma. STAN nám ve sněmovně hrozně chybí. Třeba když se projednávaly oběti sexuálního zneužití, na které dopadne zpovědní tajemství ve smlouvě s Vatikánem. Nebo když ODSANO prosadilo odložení zákona o dostupném bydlení o 4 měsíce. Poslanci by hlavně měli chodit do práce, za kterou jsou placení. Ne trajdat kolem obchoďáku na Andělu a sbírat e-maily v reklamní akci.“

„Nemůžou pracovat, marketing je přednější,“ vysvětlil mu jeden z komentátorů na síti X.

Poslankyně za STAN Pavla Pivoňka Vaňková však Michálkovi odpověděla: „Nebolí vás z toho okopávaní už nohy? Šetřete síly na jiné.“

Sběratelé podpisů

Jak to vlastně s kampaní, která tak trochu připomíná reality show v komerční televizi, myslí, vysvětlilo hnutí STAN na svých webových stránkách: „Starostové zahajují proces nominace na čelní pozice na kandidátních listinách pro podzimní sněmovní volby. O pořadí na prvních šesti místech spolurozhodnou sami voliči. Každý z uchazečů o přední příčky na kandidátce bude totiž muset nejprve získat důvěru občanů stvrzenou fyzickým podpisem. Finální podobu kandidátní listiny pak potvrdí během jara jednotlivé krajské sněmy v primárních volbách.“

Starostové dokonce vytvořili portál podpisovka.cz, kde uvádějí: „My, Starostové, se nebojíme kritiky a máme odvahu vás přímo požádat o podporu. Proto jsme si sami stanovili pravidlo: Kdo chce kandidovat na předních místech naší kandidátky, musí získat nejméně 600 fyzických podpisů. Nene, žádné teplíčko kanceláře, kde si kandidáti rozdají místa, ale větrná ulice, kde vás kandidáti musejí přesvědčit, že to jsou právě oni, kteří mají kandidovat. Přijďte si s nimi promluvit a podpořit je.“

V některých krajích musejí zájemci o první tři místa na kandidátkách posbírat alespoň osm stovek podpisů.

Vy jste poslankyně? Slyším o vás poprvé

A poslanci se už předhánějí, aby voliče zaujali. Sylvia Doušová o sobě dala vědět na síti X: „Práce poslankyně mi dává smysl pouze tehdy, když jsem v kontaktu s vámi a naslouchám vašim potřebám. Každý váš podpis tak je důkazem, že věříte v naši společnou vizi a změny, které chceme prosazovat. Společně můžeme budovat lepší budoucnost a zajistit, že vaše hlasy budou slyšet.“

A lidé reagují: „Hustý, vy jste poslankyně? Dnes vás/o vás vidím/slyším poprvé.“

Doušová si však pochvaluje: „První dojmy z dnešního rozjezdu kampaně? Parádní.“

Zato surfaři na síti X se diví: „Co to má být? Tj náhrada za TikTok?“

„Originál. Ale na TikToku jsem taky,“ odpovídá mu Doušová.

A babičky posílají pohlednice s koťátky

Místopředseda vlády a předseda STAN Vít Rakušan se rozplýval: „Podpisovka přináší neuvěřitelné náhody. Poslední podpis mám dnes z Hostivice a má zajímavou autorku! Paní Tereza má manžela, ten má babičku a ta je údajně mou velkou obdivovatelkou. A že to musím vědět, protože už jsem ji potkal. Jistě že ano! Na debatu do Dolní Poustevny dorazila paní ve velmi úctyhodném věku, která si mě přála poslechnout naživo. Je to jedna z hezkých vzpomínek, které si odvážím ze Šluknovska, protože zájem o dění v regionu tam očividně kvete v každém věku. Do voleb je ještě čas, tak snad se mi po vzdálených koutech republiky podaří doplnit i zbytek rodiny. Díky za podpis a zdravím celé příbuzenstvo!“

„Vážně tohle ještě platí na lidi, pane Rakušane?“ diví se lidé. „Tohle dělá i Andrej. A také vypráví o tom, že mu babičky píšou koresponďáky. Přitlačil bych. A řekl bych, že Vám babičky posílají pohlednice s koťátky.“

Vážně tohle ještě platí na lidi, pane Rakušane?

Tohle dělá i Andrej.



