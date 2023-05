„Vyřešili jsme energetickou krizi, vyřešili jsme špatnou situaci lidí.“ Pekarová předtím, než vláda „vyřeší“ důchody

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) potvrdila, že lidé konsolidační balíček pocítí. „Když zvyšujete daně, tak to lidé pocítí. To jinak není možné,“ řekla Pekarová. Na konsolidaci by se měli podílet všichni. Pokud by Česká republika zkrachovala, odnesli by to ti nejslabší – to je podle Pekarové „černým scénářem“. Kritiky opozice si nevšímá, ANO mnoha „nesystémovými kroky“ státu uškodilo, nynější vláda to musí napravovat. Pokud chce ANO levnější potraviny, Babiš by mohl přinést řešení.

v rozhovoru pro Novinky.cz. Potvrdila také, že vláda chystaný úsporný balíček a penzijní reformu představí do poloviny května.

Všechny koaliční strany podle slov Pekarové přispívají do diskuse ohledně konsolidačního balíčku konstruktivními návrhy, řeší se aktuálně více než 70 opatření. „Vůle po shodě a kompromisu je veliká,“ uvedla Pekarová s tím, že každá strana má samozřejmě své představy. Všech pět koaličních stran nicméně vnímá zodpovědnost a nutnost všech kroků.

Předsedkyně Sněmovny dále odmítla, že právě vysoký počet koaličních stran by mohl být důvodem, proč chystané změny trvají již osmnáct měsíců. „Netrvá to osmnáct měsíců. My sotva vládneme takovou dobu. A nelze čekat, že ve chvíli, kdy řešíme energetickou krizi, uprchlickou vlnu z Ukrajiny, pomoc Ukrajině, tak souběžně s tím budeme za osmnáct měsíců mít hotovo úplně všechno. Nemáme skluz, naopak – na to, jak intenzivní ta jednání jsou a jak zásadní je výsledek – jsme v dobrém časovém komfortu,“ řekla s tím, že úspory se začaly řešit ihned, co bylo možné se tomu naplno věnovat. „Nelze vyřešit všechno naráz, je potřeba kroky dělat postupně. Vyřešili jsme doposud deštníkem proti drahotě tíživou situaci lidí, vyřešili jsme energetickou krizi…,“ vyčetla Pekarová dosavadní úspěchy vlády.

Pekarová potvrdila, že hnutí TOP 09 si stále stojí za výší konsolidačního balíčku minimálně 140 miliard. „Za TOP 09 jednoznačně říkáme, že je možné nalézt nejen úspory, ale i příjmy, protože tady se bavíme o celkové částce, kterou musíme strukturální deficit řešit a snižovat tak, že se budeme bavit o vyšší hranici, než je 120 miliard,“ prohlásila o částce, o které hovořil Marian Jurečka (KDU-ČSL). „150 miliard by byla úplně ideální varianta, ale jsme schopni přistoupit i na 140. Tam myslím, že je pomyslná hranice, kde bychom zvedali varovný prst, že jsme nebyli dost ambiciózní,“ řekla Pekarová.

Výši konsolidaci označuje za prioritní cíl TOP 09 společně s uplatněním dvou podmínek. První z podmínek je, že více by měl sám na sobě šetřit stát a druhou podmínkou je „solidarita ve společnosti“. Na konsolidaci by se podle Pekarové měli podílet všichni, nejen jedna či dvě skupiny obyvatel. „Je nutné, aby se na tom podíleli férově všichni, protože i ta situace se může neblaze podepsat na nás všech,“ prohlásila.

V rámci šetření státu by se měl snižovat i počet státních zaměstnanců. Pekarová za příklad uvádí ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který ve svém resortu za uplynulý rok snížil počet zaměstnanců o deset procent. TOP 09 se spolu s Válkem tak snaží jít koaličním stranám příkladem. Propuštění lidé se podle slov Pekarové nemusejí obávat, že by nemuseli najít zaměstnání. „Máme stále velmi nízkou nezaměstnanost – pod čtyři procenta, takže není potřeba se obávat toho, že by se ti lidé neuplatnili na pracovním trhu,“ řekla.

V konsolidačním balíčku se řeší jak výdajová, tak i příjmová část – daně. „Když zvyšujete daně, tak to lidé pocítí. To jinak není možné. Snažíme se ale jít i cestou, aby byl daňový systém přehlednější, aby nebyl složitý i z hlediska administrativy,“ vysvětlila Pekarová. Cílem je tedy celkové zpřehlednění daňového systému. Pekarová zmínila, že daň z přidané hodnoty je jednou z diskutovaných oblastí balíčku.

„Lidé by se museli zásadně uskromnit, pokud by stát zkrachoval,“ zdůraznila Pekarová s tím, že nejvíce by to postihlo ty nejslabší, co například nemají úspory. To považuje předsedkyně za černý scénář toho, kdyby Česká republika své zadlužení nezvládla. „Odnesli by to ti nejslabší a tomu se musí zabránit,“ prohlásila. Tomu se dá zabránit jedině tím, že se zátěž mezi lidi rovnoměrně rozloží.

„Opozice bude vždycky kritizovat,“ reagovala Pekarová na prohlášení moderátorky, že podle průzkumů je nynější vláda tou nejhorší od dob Nečasovy vlády. Na průzkumy by Pekarová tolik nedala a o kritice prohlašuje, že k opozici zkrátka patří. Zejména strana ANO se podle předsedkyně kritikou snaží odvracet pozornost od svých vlastních selhání. „Z hlediska udržitelnosti penzí neudělali vůbec nic. Naopak. Tomu systému ještě mnoha nesystémovými kroky, které jsme teď nuceni napravovat, uškodili,“ připomněla Pekarová.

„My máme svědomí čisté. Na rozdíl od nich (opozice) nestrkáme hlavu do písku,“ řekla Pekarová a dodala, že hnutí ANO šlo hlavně o zájmy „jednoho velkého holdingu, který teď na vysoké inflaci těží“. Guvernér České národní banky Aleš Michl, který byl ekonomickým poradcem Andreje Babiše v období, kdy byl premiérem, se podle Pekarové tváří jako alibista, když říká, že s inflací nemůže nic dělat. „Přitom to je tím hlavní úkolem. Měl by si asi přečíst ústavu,“ doporučila guvernérovi Pekarová a dodala, že řešit inflaci je v kompetenci ČNB.

Diskutováno bylo i téma vysokých cen potravin. Pekarová razantně odmítla, že zastropování jejich cen by České republice pomohlo. Hnutí ANO by však podle ní mohlo pomoci. „Když chce hnutí ANO, abychom řešili ceny potravin, tak můžou začít u svého vlastního šéfa a majitele. Ten má tak velký podíl na trhu s potravinami, že kdyby jenom trochu chtěl a snížil si dobrovolně své marže, tak věřím tomu, že by to vliv na ceny mělo,“ uvedla Pekarová. „Babiš finance nikdy neřešil, jen zadlužoval a promrhal dobré časy,“ řekla s tím, že právě v dobrých časech se reformy provádějí nejlépe. Vládní strana si však teď musí vystačit s tím, co po Babišově vládě zdědila.

Zda do voleb do Evropského parlamentu půjde koalice SPOLU dohromady, je podle slov Pekarové předčasné předjímat. Pro TOP 09 je přijatelná jak varianta SPOLU, tak i samostatné kandidatury.

