„Vyštvali ho. Po 21 letech.“ Moravcův odchod z ČT nabudil Mináře

Milion chvilek pro demokracii znovu svolává občany. A připomíná svou demonstraci chystanou na 21. března na Letnou.
„Vyštvali ho. Po 21 letech. … Před pár dny Macinka oznámil, že stopne zahraniční vysílání Českého rozhlasu, které běží od roku 1936. Destrukce veřejnoprávních médií v plném proudu. Prosím, nevymlčme to. Pokud teď budeme mlčet, skončíme jako Maďarsko a Slovensko. Vidíme se v sobotu 21. března v 15.00 na Letné. Musíme jasně ukázat, že nás je hodně a že Českou republiku nedáme,“ volá Milion chvilek pro demokracii občany České republiky do akce.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
A to stále není vše.
„Do Rady Českého rozhlasu dnes také poslanci vyslali bývalého šéfa mediální sekce hnutí ANO Daniela Váňu. Ten v letech 2015 až 2021 působil v Radě ČT. Také on v listopadu 2020 podpořil soudem později zrušené odvolání členů dozorčí komise, jimž televize musela následně vyplatit odškodné. Současná vládní garnitura tak do mediálních rad vrací ‚svoje lidi?‘ nehledě na to, že způsobili několikamilionovou škodu, kterou zaplatí veřejnost. Jednoduše ruka ruku myje… I to je důvod, proč 21. března vyrazit na Letnou a dát najevo, že podobné praktiky jsou nepřípustné,“ napsali aktivisté.
Skutečnou poslední kapkou, která Milion chvilek pro demokracii rozzlobila, bylo nevydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
V diskusi pod Minářovou poslední kapkou ale někteří lidé organizátorům vyčinili, že jim může jít spíš o osobní blaho.
Jedna z uživatelek naznačila, že jde spíše o osobní či finanční zájmy. „Dokud budou stáda oveček tleskat a poslušně v šiku následovat spasitele Mináře s horlivými projevy, a to za jediným účelem naplnění kapes kohosi, kdo zjistil, že by to zrovna šlo, protože ‚stojíme za prezidentem‘ zřejmě nesplnilo účel, těch korunek je málo,“ napsala v reakci na výzvu k demonstraci.
Stejné poznatky pro ParlamentníListy.cz zmínil i sociolog Petr Hampl. Podle jeho názoru aktivisté z Milionu chvilek svolávají demonstrace, protože je to zdroj jejich obživy. „Nezapomínejme, že pro ně je to práce jako každá jiná. Že člověk čeká na jakoukoliv záminku prodat svůj produkt, to je normální. O nic jiného tam nejde,“ uvedl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
