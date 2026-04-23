„Děláte politiku.“ Moláček z ČT pocítil hněv senátora

23.04.2026 18:52 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Odbory České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby a návrhu poslanců na omezení poplatků. Podle senátora Zdeňka Hraby ale stávkující novináři narušují princip nestrannosti tím, že se takto zapojují do politické debaty a ztrácejí tak status veřejnoprávních novinářů.

Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Hraba v XTV

Odbory ČT a ČRo vyhlásily stávku krátce před polednem. Vládní návrh na změnu zákona o ČT a ČRo a zejména poslanecký návrh na odpuštění koncesionářských poplatků vybraným skupinám naplánovaný už na tento rok podle odborů povede k rozkolísání rozpočtu obou institucí a hromadnému propouštění zaměstnanců a v budoucnu prý dokonce povede k zániku obou médií.

Senátor Zdeněk Hraba má za to, že stávkující novináři se tímto vzdalují svému poslání nestranných novinářů. „Každý má právo stávkovat. Ovšem tímto krokem se dotčení zaměstnanci České televize vědomě zapojili do politické debaty a narušili tím princip nestrannosti. Není tedy možné je nadále vnímat jako veřejnoprávní novináře,“ tvrdí Hraba na síti X.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

Pod příspěvkem se následně strhla debata s novinářem České televize Janem Moláčkem, podle kterého mají novináři povinnost bránit nezávislost médií, která je prý aktuálně ohrožována. „Nezávislost médií je klíčový demokratický princip. Pokud na ni někdo útočí, jsou to na prvním místě právě novináři, kdo má nikoliv právo, ale přímo povinnost ji bránit. S nestranností to není v rozporu - bráníme nezávislost úplně stejně před Klempířem z vlády i vámi z opozice,“ tvrdí Moláček, že novináři brání principy a nestaví se do žádného politického tábora.

 

 

Opakované řeči o ohrožování nezávislosti jsou ale podle Hraby výmyslem. Hraba navíc trvá na tom, že někteří novináři ČT zasahují do politické debaty v zemi, což jim nepřísluší. „Ne, vy jste si vyfabuloval nějaké ohrožení nezávislosti a proti němu bojujete. Vaším úkolem je být nestranný a nestranně informovat. Mějte si názory jaké chcete, vydávejte si jakékoliv politické deklarace. Je to vaše plné právo. Ale ne z pozice veřejnoprávního novináře, který má být nestranný,“ vzkazuje Hraba.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

  • BPP
  • primátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Neděláte novinařinu, děláte politiku. Což bylo v pohodě, když jste byl v Deníku N, kde jsem si od vás i něco rád přečetl, protože mě zajímal váš názor, i když jsem třeba nesouhlasil. Ale úkolem veřejnoprávních médií a jejich novinářů není vydávat politické deklarace,“ dodal.

Moláček ale trval na svém, že nezávislost je opravdu ohrožena. „Ohrožení nezávislosti je reálné, nikoliv vyfabulované, dokládá to mnoho faktů, myslím, že už jsem je shrnoval i pro vás, nejsem si úplně jistý. Pokud ho budeme ignorovat, Česko o svá skvělá veřejnoprávní média přijde. Není to nic hypotetického, nebyli bychom zdaleka první,“ reagoval opětovně Moláček z pořadu Reportéři ČT.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hraba se proto znovu pokoušel vysvětlit, že změna financování neohrozí nezávislost, přičemž menší obnos peněz pro ČT by podle něj neměl ovlivnit kvalitu zpravodajství nebo pořadů o vědě a kultuře. „Tak abychom to udrželi v nějakém pokusu o konsenzuální rovinu, tak já si prostě nemyslím, že změna financování (nota bene na model, který je v EU zcela běžný) musí nutně znamenat jakékoliv ohrožení kvality. Koneckonců v novém zákoně je výslovný zákaz politického vměšování. Myslím, že v celé té kauze jde spíš o ty seškrtané peníze na zábavné pořady. Finance na zpravodajství, ani kulturu nebo vědu nikdo škrtat nebude. Doufám,“ odpověděl Hraba, že primárně bude muset ČT šetřit na zábavných pořadech.

Moláček následně argumentoval, že neustálé útoky vládních poslanců na veřejnoprávní média ukazují, že vláda to opravdu nemyslí s nezávislostí ČT dobře. Podle Hraby je ale takový výklad nesmyslný, protože mediální zákon bude platit i do budoucna, kdy budou jiné vlády. „Tak předně, kritika není útok. A za další: takže když se tvořil zákon o ČT za vlády Petra Pitharta, tak platil jen za vlády Petra Pitharta? Protože argumentace jednotlivými politiky dané doby nedává smysl. Ten zákon - pokud bude schválen a já určitě budu hlasovat pro - bude platit i za dalších vlád. Včetně zákazu politického vměšování,“ vysvětloval trpělivě senátor.

K tomu Moláček dodal, že problematický bude zákon právě i při budoucích vládách, na což stávkující novináři upozorňují. „Moc nechápu, v čem je lepší, že ten zákon umožní politický tlak i jiným stranám, pokud vyhrají volby. My potřebujeme zákon, který to všem znemožní, ne všem umožní. A ten máme. Mohl by být lepší, např. volba rad, ale to je jiná věc,“ říká Moláček, že stávající legislativa je dostačující.

Článek obsahuje štítky

ČT , poplatky , veřejnoprávní média , Hraba

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Jste pro zrušení koncesionářských poplatků?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Bitcoinová kauza

Upřímně nevím, zda vaše trestní oznámení v celé záležitosti něco změní a někdo bude potrestán. Vy myslíte, že ano? Zaujalo mě ale zejména vaše prohlášení, že i kdyby to byla doopravdy jenom neschopnost, svým rozměrem je TRESTU-HODNÁ. Jaký trest máte na mysli? Jaký trest hrozí za neschopnost?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

