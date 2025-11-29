Vždyť na to upozorňovali. Celé čtyři roky. Díra v rozpočtu vysvětlena

Hostem pořadu Podtrženo, sečteno XTV byl politický komentátor Petr Kolář. Rozhovor moderovala Alex Mynářová.
V úvodu Kolář komentoval novinový titulek, že ani rošáda nepomohla a prezident nechce Filipa Turka (Motoristé) ve vládě. „Vypadá to, že je to kdo s koho,“ nadhodila moderátorka.
„Kdo s koho je možná silný výraz. Pan prezident avizoval, že pana Filipa Turka ve vládě chtít nebude, na druhé straně pak s ním seděl šéf Motoristů pan Petr Macinka. A údajně se spolu měli bavit o tom, že Turka především nechce na ministerstvu zahraničí. Mohlo by to být nechutné vzhledem k postům, které se objevily. Opěvoval tam Třetí říši,“ řekl Kolář.
Pak mluvil o tom, že mohlo dojít ke kompromisu. „Že Macinka přepustí Turkovi ministerstvo životního prostředí a sám zamíří do čela diplomacie. S tím se údajně rozešli, načež prezidentovi poradci rozesílali maily, že schůzka byla špatně interpretována, že prezident Turka ve vládě nechce vůbec, což se koaliční lídři dozvěděli krátce předtím, než šel na Hrad Andrej Babiš (ANO). Uvidíme, jak se to celé vyvine. Může to trvat ještě dlouho,“ konstatoval komentátor.
Moderátorka chtěla vědět, kdo na Hradě vládne, zda je to prezident. „Nelze vyloučit, že Macinka nepochopil, co mu prezident říká, nebo prezident nepochopil, co mu říká Macinka,“ uvažoval Kolář.
„Co je na tom k nepochopení?“ divila se Mynářová. Podle Koláře se to stát mohlo. „Teď to bude kdo s koho. Potáhne se to týdny, měsíce,“ míní komentátor. Připomněl případ z minulosti, kdy prezident Miloš Zeman nechtěl jmenovat ministra navrženého sociální demokracií. A nejmenoval ho ani po třech měsících, museli ustoupit. „Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale něco mi říká, že Turek ve vládě nakonec bude,“ sdělil komentátor.
Neočekává, že by Andrej Babiš podal kompetenční žalobu na hlavu státu. „V minulosti to dvakrát neudělal,“ připomněl Kolář a zmínil, že nejblíže kompetenční žalobě jsme byli před čtyřmi lety, kdy ji chtěl podat Petr Fiala (ODS) na Miloše Zemana kvůli Janu Lipavskému (Piráti, nyní bezp.), a to prezident pouze pohrozil, že ho nejmenuje ministrem. Pak byl uzavřen nějaký obchod, který premiér později nesplnil. „Dohoda šla do koše, ale Lipavský už byl ve vládě,“ uvedl Kolář.
Chtěl Fiala hodit na Babiše chybějících sto miliard?
Další diskuse se vedla kolem titulku, podle něhož měla pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová (ANO) říct, že reálný rozpočet se musí navrhnout i za cenu zvýšení schodku.
„Navýšení schodku se pravděpodobně nevyhneme. Ale kolem toho rozpočtu je to ohromná zábava. Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to k popukání. Měli jsme tu vládu Petra Fialy s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), který to všechno dělal tak skvěle, že ho vykroužkovali voliči v Moravskoslezském kraji a není ve Sněmovně. A ta vláda po volbách řekne: ‚My vám rozpočet nepošleme.‘ A prostě ho nepošle,“ připomněl Kolář.
Došlo podle něj k nepochopitelné tahanici, kterou nechápali ani někteří lidé z ODS. „Fiala neustále vykládal: ‚Vy jste říkali, že máte vlastní rozpočet. A kde ho máte?‘ Byl čtyři roky premiér. Ví, že pokud nesedíte na ministerstvu financí, nemáte všechna potřebná data, tak to reálně sestavit nejde. Kdyby to šlo, mohl by to dělat kdekdo. Už v té době se začalo ukazovat, že spousta peněz v rozpočtu chybí,“ řekl komentátor a zmínil chybějící miliardy na dopravní stavby.
Celkem mělo chybět 95 až sto miliard korun. „Člověk se může ptát, jestli to nechtěli poslat, aby do toho nikdo neviděl. A pak se to dalo hodit na tu druhou stranu,“ zamyslel se komentátor.
S problémy v oblasti financí se podle něj Fialova vláda potýkala celé čtyři roky. „Národní rozpočtová rada několikrát upozorňovala na to, že mají nadsazené příjmy a podstřelené výdaje, že to sedět nebude. Na konci to vždycky pan Stanjura nějak upytlíkoval, byť za cenu toho, že nějaké miliardy vyvedl z rozpočtu jinam. Nebo je převedl účetními triky. Sto miliard chybí. Odpovědnost bude zřejmá, ale fanoušci Petra Fialy stejně budou říkat, že Babiš to prožral. Příznivci Andreje Babiše naopak budou říkat, že jsou to neumětelové. Zatím neměli čas to prožrat, takže pravda bude na té druhé straně,“ soudí komentátor.
Připustil, že mohlo jít o úmysl ze strany vlády v demisi. Ačkoliv už v září věděli, že miliardy chybí, říct to se nehodilo do kampaně. „Fiala říkal, že volby vyhrají,“ připomněl Kolář.
Než by se Kuba ucházel o post předsedy ODS, raději ze strany odešel
Další diskuse se vedla kolem faktu, že hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí. „Je to konec všem nadějím ODS na návrat ke kořenům?“ chtěla vědět moderátorka.
„Já samozřejmě nevím, jestli Martin Kuba byl naděje pro ODS, jestli by ji vrátil ke kořenům. Včera večer jsem s ním dělal rozhovor po jeho oznámení. Říkal nám, že by se asi ani ke kořenům úplně vracet nechtěl, protože dělat v roce 2025 politiku z devadesátých let dost dobře nejde. Politika se změnila,“ upozornil Kolář.
Kuba si podle něj po volbách vyhodnocoval, jestli se má ucházet o post předsedy ODS, k čemuž ho mnozí vyzývali. A vyhodnotil, že ne.
