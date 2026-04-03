„Vzpurní vypadnou z okna.“ Foltýn vyprávěl, co četl o Rusku.

Pracovník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn připomněl v podcastu Petra Horkého Hausbot Putinův projev na Mnichovské konferenci v roce 2007, v němž vládce Kremlu otevřeně mluvil o návratu zón vlivu.
„On to neříkal proto, aby nás varoval. Velmi dobře věděl, že to nevezmeme vážně,“ vysvětlil Foltýn s tím, že Západ naivně věřil v kultivaci ruského režimu skrze obchod. To, že evropští lídři nebrali Putina vážně, byla podle Foltýna chyba.
Ruská mentalita je podle Foltýna postavena na tom, že se okolní svět Rusů musí bát. Jako ilustraci způsobu myšlení, pro který je pocit velmoci a strach okolí důležitější než vlastní životní úroveň, cituje příběh o „smradlavém kuřeti“. Rusům prý nevadil nedostatek jídla, hlavně když z nich šel strach.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Anketa
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Dočetl se o tom v knize Doba z druhé ruky: Konec rudého člověka od běloruské nositelky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexijevičové. „Má mimo jiné příběh, kdy její teta říkala, že ještě v 50. letech byly v Rusku fronty na jídlo a taky se mohlo stát, že došla až na konec fronty a v krámě bylo jenom smradlavé modré kuře. ‚Ale všichni se nás báli!‘,“ dodávala zmíněná tetička.
Foltýn tento citát vzápětí analyzuje slovy: „V tomhle jednoduchém příběhu je bohužel ruská mentalita. Oni si nedokážou představit, že se jich okolní svět nebojí.“
Později v rozhovoru se k tomuto motivu vrací, když popisuje, jak ruský stát funguje: „Nedáme vám najíst, nedáme vám možná tekoucí vodu, dáme vám pocit velikosti.“
Na rozdíl od Evropy, která rozlišuje mezi stavem míru a války, mezi nimiž je „červená čára“, Rusko podle Foltýna mír jako takový neuznává. „Rusové mají doktrínu permanentního konfliktu. Oni nic jako mír neznají. Mír je prostě jenom situace, kdy nemohou násilím či hybridně rozšiřovat svoji moc,“ popsal analytik moskevské pojetí. Ruská doktrína podle něj předpokládá, že mezinárodní vztahy fungují tak, že pokud má někdo jiný prospěch, je to automaticky na úkor Ruska a naopak.
Tato mentalita vede k neustálé potřebě vytvářet nárazníková pásma, která se Rusko snaží posouvat tak daleko, dokud nenarazí na skutečný odpor. „Ruský živel si není vědom svých hranic a tak se vždycky rozleje až tam, kde se bude nucen zastavit,“ parafrázoval Foltýn myšlenku Václava Havla.
V Rusku panuje gravitace, vzpurní vypadnou z okna
Předpoklad Západu z 90. let, že obchod a zvyšování životní úrovně povede k demokratizaci a „vnitřnímu zkulturnění“ Ruska, se nenaplnil. Místo toho z postsovětského marasmu povstal „mafiánský stát“.
Současný ruský režim analytik přirovnal k fungování mafiánských struktur. „Pokud se chcete podívat, jak funguje současný Putinův režim, tak si pusťte film Kmotr,“ doporučil divákům.
Vztahy mezi silovými složkami, politiky a oligarchy nejsou založeny na právu, ale na korupci a strachu. Zatímco evropská civilizace stojí na nedotknutelnosti práva žít a vlastnit, v Rusku tyto hodnoty neplatí.
„V Rusku, kdykoliv když odmítnete odevzdat část své společnosti nucené správě, tak zafunguje gravitační zákon a spadnete z okna,“ glosoval analytik tamní realitu.
Rusko se totiž podle Foltýna už ve 13. století kulturně odklonilo od Evropy přijetím mongolské mentality, která se vyznačuje „brachiální násilností“ a neschopností vytěsnit násilí z běžné státní správy.
Skutečným vítězem války na Ukrajině je Čína
Kritika směřovala i k absenci strategického leadershipu na Západě. Foltýn postrádá státníky typu Margaret Thatcherové nebo Ronalda Reagana, kteří chápali, že Rusko respektuje pouze sílu. Přestože má Evropská unie nesrovnatelně silnější ekonomiku než Rusko, které analytik označil za „velkou benzínku“, chybí jí politická vůle.
„To chudé, na dvoře močící Rusko vyrábí více granátů na svém území než celá Evropská unie dohromady,“ upozornil na alarmující nepoměr v průmyslové výrobě munice.
V globálním kontextu pak Foltýn označil za skutečného vítěze konfliktu na Ukrajině Čínu. Rusko se válkou natolik oslabuje, že postupně ztrácí kontrolu nad svými periferiemi.
„Válku na Ukrajině vyhrála Čína bez ohledu na to, jak dopadne. Rusko bude natolik slabé, že nebude schopno Sibiř udržet,“ předpovídá analytik.
Ruský vypjatý nacionalismus a mýtus o neporazitelnosti tak v konečném důsledku slouží pouze k udržení moci úzké skupiny lidí v Kremlu, zatímco zájmy běžných občanů jsou obětovány iluzi velikosti.
„Ruský muž svému carovi promine krádeže, lhaní, korupci, dokonce vraždění, ale nepromine mu slabost,“ domnívá se Foltýn.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
