Podvody, peníze, Seznam.cz. Tajemný muž oslovuje Česko

V sobotu 16. května vyšel článek Václava Janouše na iDnes.cz ohledně možných dotačních podvodů se solárními elektrárnami, které spočívají v tom, že pro účely získání dotací jsou velké solární parky vedeny jako separátní firmy. Tématu se ovšem dle příspěvků na sociálních médiích věnoval blogger vystupující pod jménem Thomas Paukner již mnohem dříve. A dle svých slov se kvůli tomu setkal s cenzurou ze strany editorů na platformě Seznam Médium. Prý ne poprvé. Když vyvracel slova europoslankyně Danuše Nerudové ohledně vyjednání změny v systému povolenek ETS2, tak jeho článek nebyl na platformě umístěn na viditelné pozice.
Pátého května pak publikoval první ze série článků o účelově rozdělených solárních elektrárnách. „Stojí na stejném pozemku, byly postaveny najednou, žádaly o dotace v rámci jedné výzvy a dotace jim byly přiznány ve stejný den. V neposlední řadě je stavěla jedna a tatáž firma skrze tři dceřiné společnosti. Takovýchto ‚malých‘ elektráren jsou v České republice desítky,“ upozornil.
Článek se týká éry působení lidoveckého ministra Petra Hladíka a podezření ze střetu zájmů jeho poradců, kteří dle Pauknera seděli na dvou židlích, totiž jednak na pozicích poradců ministra a také v lobbistických organizacích prosazujících a propagujících obnovitelnou energetiku. Obsahuje obsáhlé důkazy o rozdělení projektů, aby firma dostala výhodnější dotace pro malé fotovoltaické elektrárny.
V dalším příspěvku pak Paukner popisuje, s jakou cenzurou se ze strany médií pod hlavičkou Seznamu setkal. A tuto cenzuru dává do přímé souvislosti s komunikační kampaní, kterou si objednalo ministerstvo životního prostředí v říjnu 2025. Ve smlouvě byl popsán vhodný obsah, vhodní experti i vhodní novináři z médií. Této smlouvě se věnoval i server Borovan, dle kterého byla zrušena, ovšem k jejímu plnění mělo dojít už v listopadu 2025, zatímco současné vedení ministerstva kampaň dle vyjádření agentury Konektor Digital kampaň ukončilo 29. ledna 2026.
Dodává, že články skutečně vyšly a jako experti v nich byli citováni poradci Petra Hladíka. A také že autoři byli ze seznamu „vhodných“ redaktorů. „Pokud někteří přemýšleli nad tím, kde se vzala ona zdrcující mediální masáž o proruských dezinformátorech a větrných elektrárnách, zde je odpověď. Takto vypadá cenzura, tedy ideově politická kontrola a omezování šíření informací,“ poukázal Paukner.
A podotkl, že si editoři blogerské platformy Seznam Médium lámou hlavy s jeho textem o Hladíkovi. „Text stále nebyl vypublikován a je neveřejný. Nikdo si jej bez odkazu nemůže dohledat. Článek popisuje praktiky, které by mohly být při potvrzení odpovědnými orgány největším dotačním podvodem v uplynulých deseti letech. Zapojeni jsou opět členové Svazu moderní energetiky,“ zmínil s tím, že editoři hledají způsob, jak text právně napadnout, aby bylo možné ho odstranit.
„Tentokrát bych ale Seznam zažaloval já a záležitost medializoval, což si nemohou dovolit a vědí to,“ dodal s tím, že na textu spolupracoval s „nejmenovanou a velmi vlivnou mediální redakcí“. Tou je zřejmě iDNES.cz, vzhledem ke zveřejnění článku.
Tématu Petra Hladíka a nevšímavosti médií se Paukner věnoval ještě v několika příspěvcích. Po vydání článku na iDNES.cz se ozval znovu. Komentoval, že článek iDNESu je vzhledem k miliardovým zdrojům velice opatrný, ale to podstatné v něm je. „Jestli se v České republice vyšetřuje Čapí hnízdo, tento případ je minimálně desetinásobně škodlivější. Čapí hnízdo navíc neporušilo psané podmínky dotační výzvy, podvod spočíval podle vyšetřovatelů v ohnutí systému a technickém splnění podmínek i přesto, že byla realita odlišná,“ podotkl a táže se předsedů opozičních stran Rakušana a Hřiba a bývalého předsedy lidovců Jurečky, zda také budou žádat zevrubné prošetření, jako tomu bylo u Čapího hnízda.
Věnuje se také serveru Seznam Zprávy. Tomu dle svých slov téma nabízel. „Editoři investigativní obsah s očividným veřejným zájmem odmítli,“ dodal bloger a tvrzení dokládá i dokumentací komunikace. A na Seznam Médiu mu pak byl stažen i článek o dalším průšvihu Petra Hladíka, který se týkal zálohování PET lahví a plechovek.
Paukner se s tím ovšem nehodlal smířit. „Tak jsem si dal tu práci a po měsíci zevrubné investigativy, shánění vyjádření a právních posudků za tisíce korun došlo k publikaci onoho článku o podezřelých dotacích. Seznam jej odmítl umístit na viditelné pozice a ponechal jej takzvaně v šuplíku. I navazující článek o střetu zájmů jako Brno zůstal v šuplíku a nikdo mne nekontaktoval ani v jednom případě. Že by takto závažné téma převzala investigativní redakce Seznam Zpráv? Ne, absolutní ignorace,“ obvinil redakci Seznam Zpráv.
A pokračuje: „Bastlová pak moderovala i talk show Pro moderní Česko - setkání plná energie. Tato setkání organizoval Svaz moderní energetiky, tedy Hladíkovi poradci, a financoval je stát, konkrétně Státní fond životního prostředí pod Ministerstvem životního prostředí. Na akcích vystupovali pouze politici KDU-ČSL. Není to jediná akce Svazu moderní energetiky, kde se známá moderátorka a novinářka po boku lobbistů objevila.“ Řečnicky se pak táže, zda by se moderátorka chovala stejně, kdyby dostala nabídku moderovat akci holdingu Agrofert nebo firem Pavla Tykače.
„Nyní možná mnohé překvapím, ale nevěřím, že by šlo ze strany Seznamu a podřízených redakcí o úmysl. Ve chvíli, kdy si novináři navlékli flanelové košile a tleskali Petru Pavlovi po vítězství ve volbách, zemřela mediální nezávislost. Pak to jen gradovalo a propagace jedné strany spektra na úkor té druhé postupně metastázovala do něčeho, co je dnes v mnoha redakcích nepsaným ‚normálem‘. Výsledkem je nedůvěra, úbytek čtenářů a neschopnost sebereflexe, protože uznat chybu je často těžké,“ dochází k závěru Paukner, který také konstatuje, že vzhledem k tomu, že se tématu začal věnovat Václav Janouš z iDNES.cz, tak jeho práce ohledně kauzy skončila.
ParlamentníListy.cz oslovily s žádostí o komentář energetického experta Ivana Noveského. „To je přesně to, za co pětikoalice tepala Babiše. Že něco rozdělil. To samé udělali oni. Je to unfair. Je to jasně ložený podvod,“ řekl Noveský o účelovém dělení solárních elektráren.
V době, kdy Babišova firma žádala o dotaci pro Čapí hnízdo, šlo podle energetického odborníka o zažitou praxi. Chování solárních baronů označil za účelové. „Je to jasně na trestní stíhání. Je to vysloveně podvod a škoda je obrovská, protože rozdíl ve výši dotací pro elektrárny pod 1 MWp a přes 1 MWp byl velký. Vláda by s tím něco udělat mohla a měla,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Ivan Noveský.
„Neznám ho. Píše ale velmi dobře a info má přesné,“ řekl pak ParlamentnímListům.cz ekonomický insider blízký jedné z vládních stran.
Dotaz na články Thomase Pauknera a kampaň Ministerstva životního prostředí redakce ParlamentníchListů.cz zaslala i firmě Seznam.cz, ta ale sdělila, že se k nim nehodlá vyjadřovat. „Děkujeme za zajímavé otázky, nicméně nevyužijeme vámi nabízený prostor pro vyjádření,“ uvedla mluvčí Seznam.cz Aneta Kapuciánová.
Dotazy byly směřovány také na bývalého ministra Hladíka, ten ale do vydání článku neodpověděl.
