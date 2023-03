„Za jeden den by byl Zdechovský pryč.“ Rajchl se namíchnul. Lynčování Bulíře už je moc

reklama

Na stejném místě najdeme i vyjádření jeho postojů k současné ukrajinské krizi.

„Na předválečnou Ukrajinu mám svůj názor. Jsem proti přijetí Ukrajiny do EU, stejně jako jsem proti snahám naší vlády zde natrvalo umístit několik set tisíc Ukrajinců. Jsem totiž Čech a nikoliv Ukrajinec, a proto hájím především české zájmy,“ uvedl na úvod a přidal i několik informací přímo o aktuálním konfliktu, ve kterých se zcela jasně staví na stranu Ukrajiny.

„V daném konfliktu jsem však jednoznačně na straně Ukrajiny a Rusko považuji za agresora, kterého je třeba porazit. Byl to ruský voják, který vkročil na Ukrajinu a nikoliv voják NATO či Ukrajiny, který vstoupil na území Ruska, čímž je situace jasně daná.“

Matouš Bulíř odjel na Ukrajinu jako dobrovolník a upozorňoval na to, že západní technika a peníze, které měly doputovat na Ukrajinu, nejsou nikde vidět.

„Ano, nějaká západní technika tu je – vzadu. Ale nic, co by se promítlo do přímého boje, to vám garantuji. Tady se furt jezdí ve staré sovětské technice, a tam, kde se bojuje, vůbec nic tu není. Proto jsem proti bezmezné pomoci Ukrajině, stát vyhazuje peníze oknem. Nejsem přítomen na celé frontě, jsem tu podruhé,“ tvrdil Bulíř podle CNN Prima NEWS.

Současně oslovil europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) s tím, aby i on přijel na Ukrajinu.

„Má fetiš fotit se v uniformě a poukazovat na to, že je součástí aktivních záloh a jak je třeba dát Ukrajině úplně všechno. On sám neudělal vůbec nic. Můžete mi ukázat na frontě, kde jsou ty stamiliardy peněz? Kde jsou ty zbraně, cokoliv? Neviděl jsem je. Vůbec nic se nezměnilo, lidé tu fasují stejné zbraně, AK-47. Kde jsou ty miliardy?“ dotazoval se podle CNN Prima NEWS Bulíř.

Že není situace jen černobílá a Bulířovy informace mohou být neobjektivní, naznačuje ale záznam, který pořídil jiný dobrovolník bojující na Ukrajině. Ten z Bulíře pod nátlakem a za použití vulgárních pobídek a zřejmě i násilí dostal informace, které naznačují, že Bulíř se bojů účastnil jen okrajově a velký přehled o nasazení techniky mít nemusí.

Tak na Šaška Bulíře došlo ještě dřív, než jsem to stihl já :( Přeju ti nehezký návrat do ČR, s brekem, jak malý proruský nic :) Btw: Přijeď ještě jednou, chci ti to vysvětlit ještě já, co jsi to za šaška. @TomasZdechovsky @EvaTrmx86qc7r @MercuryBarbora @MatyasZrno @MisaPopelky pic.twitter.com/QBGlpZR5SS — Honza (@HonzaUA) March 15, 2023

„Kolikrát sis tam vystřelil,“ ptá se na záznamu muž Bulíře.

„Jednou, AKčkem. Proč to vůbec řešíme?“

„Protože jsi kunda! Co se krčíš, ty zmrde? Sedni si, bavím se s tebou. Co si honíš ego na videích? Říkal jsi tam, ať přijedou a vysvětlí tvoje názory. Tak se tě ptám a konfrontuju se s tím.“

„Říkám, že jsem viděl západní techniku na západě Ukrajiny. Nikde nepíšu o tom, že jsem velký bojovník,“ hájí svá slova Bulíř.

„Viděls nějakou západní techniku? Kde bys ji asi viděl, když jsi nikde nebyl a nic jsi nedělal? Kritizuješ to, o čem víš úplné hovno! Jednou jsi vyjel na BTR a hned si dáváš video. Ti lidi, co zůstali v Česku, udělali stejný hovno jako ty,“ má jasno jeho protivník i o lidech, kteří nenastoupili na frontu z České republiky.

Na twitter se zřejmě také v této souvislosti dostala fotografie, která dokumentuje zbitého Bulíře a na něm klečícího muže v maskáčích. Zda to byl stejný muž, který ho zpovídal, se můžeme jen dohadovat. Fotografie byla každopádně doplněna textem. „Fsem zmrdum, bulirum, fisrum se na vedomi dava, ze u nas pro lzi, pomluvy a zrady mista není. Tenhle kokot, co si sem prijel udelat video, je uz na ceste do CR. Wallis.“

Fsem zmrdum, bulirum,fisrum se na vedomi dava,

Ze u nas pro lzi, pomluvy a zrady mista neni?????

Tenhle kokot, co si sem prijel udelat video je uz na ceste do Cr??

Wallis pic.twitter.com/fgDZKeQmZh — tommy l wallis (@charlie_legion) March 15, 2023

Na tyto informace neváhal zareagovat europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Tak to dlouho netrvalo a pravda o panu Bulířovi je venku,“ napsal k tomu a doplnil text smějícím se smajlíkem.

Tak to dlouho netrvalo a pravda o panu Bulířovi je venku :-)



Vystřelil si jednou. A machruje, jak bojuje na východě Ukrajiny. https://t.co/Vrsktk8Z4E — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 15, 2023

„Vystřelil si jednou. A machruje, jak bojuje na východě Ukrajiny,“ dodal ještě Zdechovský.

Později ještě doplnil další informace.

„Pan Bulíř na Ukrajině tvrdil, že má 13 let zkušeností v bezpečnostních složkách. Tak ho vzali naši kluci na střelnici a on ani nedokázal správně chytnout zbraň. A to už nemluvím o dalších lžích, které šířil o západní technice, kterou prý neviděl… nikde totiž nebyl,“ je si jistý europoslanec.

Pan Buliř na Ukrajině tvrdil, že má 13 let zkušeností v bezpečnostních složkách. Tak ho vzali naši kluci na střelnici a on ani nedokázal správně chytnout zbraň ???? A to už nemluvím o dalších lžích, které šířil o západní technice, kterou prý neviděl… nikde totiž nebyl ?? https://t.co/vzqHFVA8oe — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 15, 2023

Zdechovský ale v souvislosti s popsaným incidentem čelí i dalším obviněním. Jistá paní se do něj na facebooku pustila a dala ho do souvislosti právě se zbitím Matouše Bulíře.

„ČESKÝ EUROPOSLANEC SI OBJEDNAL VRAŽDU ČECHA NA UKRAJINĚ?????? Tomáš Zdechovský slaví. Týdny tvrdí, že Matouš Bulíř, který bojuje za Ukrajinu jako dobrovolník, ve skutečnosti vůbec na Ukrajině nebyl. Tak dlouho to tvrdil, až využil svého vlivu a nechal ho na Ukrajině zmlátit. Hlavně, dostal i video toho bití! Důvod? Matouš Bulíř dlouhodobě upozorňuje na korupci a extremisty v ukrajinské armádě. Zdechovskýho vyzval, ať také jde bojovat, místo toho Zdechovský nechal na dálku Bulíře zlynčovat tak brutálně, že místo videa raději zveřejnili jen obrázek! A teď přijde to nejhorší. Nejen, že se Zdechovský raduje z násilí mezi Čechy na Ukrajině, nejen, že se raduje, že Ukrajina přišla o dobrovolníka, podle posledních informací byl předán Ukrajincům. Je to válka. Za velkou veřejnou kritiku vás čeká obvinění ze zrady a trest smrti. Lidovecká ulhaná srabácká zdechlina si objednala v krajním případě zabití českého dobrovolníka, bojujícího na Ukrajině,“ měla jasno kritička europoslancova chování.

Co je moc, to je moc. Tohle nemohu nechat bez odezvy. Někteří lidé/uživatelé sociálních sítí si myslí, že svoboda slova nemá hranice. To se plete. Říkat takové prasárny je absolutně za hranou! https://t.co/ey3dtFrUgL — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 16, 2023

„Co je moc, to je moc. Tohle nemohu nechat bez odezvy. Někteří lidé/uživatelé sociálních sítí si myslí, že svoboda slova nemá hranice. To se plete. Říkat takové prasárny je absolutně za hranou,“ došla trpělivost také Zdechovskému a podle všeho podal na dotyčnou osobu trestní oznámení i přesto, že svůj příspěvek následně smazala.

„Že to paní Sojková smazala je sice fajn, ale neměla takovou odpornost nikdy veřejně vypouštět. Trestní oznámení na ni podám. Lidé musí vědět, že existují hranice,“ napsal europoslanec následně na svůj twitter.

Že to paní Sojková smazala je sice fajn, ale neměla takovou odpornost nikdy veřejně vypouštět. Trestní oznámení na ni podám. Lidé musí vědět, že existují hranice. https://t.co/s75QSSmPVN — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 16, 2023

Ke kauze se ale vyjádřil i další politik, a tím je předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Ten napřed upozornil na to, že se s Bulířem v mnoha věcech neshodl a na rozdíl od něj nevěřil ve vojenskou pomoc Ukrajině.

„Nicméně nikdy bych mu nepřál jakoukoliv újmu na zdraví, či dokonce fyzický lynč, tak jako ‚morální velikán‘ Tomáš Zdechovský,“ opřel se do člena křesťanské strany.

„Co konkrétně mu Matouš Bulíř provedl, že se tento hrdina z Bruselu, který se umí v maskáčích leda fotit, tak raduje nad jeho zbitím?“ ptá se dál Rajchl a odpovídá si.

„Inu, jel na Ukrajinu a vyzval Zdechovského a Cempera, aby udělali to samé. A také řekl pravdu – tedy to, že tam žádná západní technika nedorazila a že ani žádné miliardy poskytnuté z EU (a tedy i z našich kapes) jaksi nejsou na frontě vidět. To si dovolil na pana europoslance dost, že?“

Předseda PRO pak pokračuje kritikou sdílení fotografie zbitého Bulíře.

„Patrně proto radostně sdílel obrázek zbitého Matouše a evidentně se u toho dobře bavil. Dosáhl tak zcela nové úrovně morálního dna,“ je si jistý Rajchl tím, že Zdechovského chování je nemorální a spojuje ho obecně s chováním členů stran vládní koalice.

„Pan Zdechovský nám naprosto jasně dokázal, že pokud někdo schvaluje páchání násilí vůči svému názorovému oponentovi, respektive se z něj nepokrytě raduje, tak jsou to reprezentanti současné vládní koalice, nikoliv my.“

Závěrem Rajchl dodává, že alespoň už víme, kdo zde podněcuje násilí a agresivitu.

„Ve standardní demokracii, ke které se pan Zdechovský tak rád hlásí, by jej média za tento přešlap během 24 hodin donutila k odstoupení. U nás bude mainstream samozřejmě alibisticky mlčet,“ poukazuje na podle něj nedostatečnou informovanost veřejnosti o tomto incidentu.

„Proto potřebujeme změnu, čím dřív, tím líp,“ uzavírá předseda PRO svůj facebookový komentář.

Psali jsme: Svět odsoudí rašisty, řekl Zelenskyj. Zapomínat nehodlá Otřesný příběh. Čtyři roky v ČR. Válku odsoudil. Pořád málo, nesmí na závody Trump šel ještě dál. Hrozba pro Západ? Samotné USA. Ne Rusko Polská rozvědka prý rozbila ruskou špionážní skupinu. Měla sledovat dodávky Ukrajině

