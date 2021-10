„Za ty plné nemocnice může opozice!“ Lidovec dostal „facku“ v živém vysílání

reklama

V České republice je proti nemoci covid-19 naočkováno téměř 6,1 milionu lidí, asi 57 procent populace. Přesto epidemie koronaviru znovu nabírá na síle. Za sobotu přibylo přes pět tisíc nově pozitivních a v nemocnicích s covidem leží přes 1 400 lidí.

Martina Koziar Vašáková hned v úvodu otevřeně prohlásila, že Ministerstvo zdravotnictví vyvíjí tlak na neočkované, aby se očkovat nechali.

„Svým způsobem je to opravdu tlak na neočkované, protože my už v létě jsme říkali docela důrazně, že na podzim znovu přijde další vlna covidu a že jediná šance, jak ji projít se ctí, je mít naočkovanou co největší část populace. Protože to bude jediný zásadní určující parametr, který pak řekne, kolik lidí těžce onemocní, kolik lidí bude ve vážném stavu, kolik se dostane do nemocnic a kolik lidí zemře,“ popsala situaci.

„Zcela jasné je, že Česko si zvolilo tu cestu mezi západními zeměmi, kde je větší víra v medicínu založenou na důkazech, více lidé věří tomu, co jim říkají odborníci, méně věří těm dezinformacím, které se šíří z různých jiných kanálů, a mezi východem, kde se věří různým dezinformacím, hoaxům a zcela iracionálním věcem. My jsme někde na pomezí, a tudíž jsme nabrali ten rizikovější scénář,“ pokračovala náměstkyně ministra zdravotnictví.

„Ten tlak v podstatě je i ten, že přestává být hrazeno preventivní testování u jedinců nad 18 let. To považujeme za velmi racionální. My už jsme to chtěli udělat od 1. 9. Je to podle mého soudu velmi motivační pro ty, kteří neslyší na odborný názor, ale slyší více na ekonomický tlak. Zavedly to v podstatě veškeré ostatní země, aby ukázaly, že to očkování je preferované. Navíc to testování odčerpává miliardy, které bychom mohli použít na léčbu nádorových onemocnění kardiovaskulárních chorob a dalších onemocnění,“ uvedla Martina Koziar Vašáková.

Poslanec Marek Výborný sdělil, že různé dezinformace je třeba vyvracet, a to adresně především v nejrizikovější skupině, např. formou dopisů. A současně je především seniorům třeba říci, aby přišli na třetí posilující dávku, protože efekt prvních dvou dávek pomalu vyprchává.

Martina Koziar Vašáková na Výborného obratem udeřila.

„Bohužel jedním ze zásadních záseků, proč se zastavila ta vůle lidí se očkovat, byl ohromná předvolební kampaň na propagaci protilátek a tzv. přirozené imunity. To udělalo ohromnou škodu ve vakcinaci a byla to totální dezinformace a propagace věcí, které nemají žádný odborný podklad, což finálně uznal i Nejvyšší správní soud, který řekl, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví bylo založeno na důkazech. Pět až šest procent jste tím uvedli v omyl, oni se nedali očkovat a teď to jsou oni, kdo leží v těch nemocnicích a leží na těch arech a jipkách,“ vypálila na Výborného.

Výborný se okamžitě bránil, že nejdůležitější bylo naočkovat 400 tisíc nejstarších občanů, kteří jsou nemocí covid-19 nejvíc ohrožení, a to se nezdařilo. „Když máte praktické lékaře, kteří lidem říkají, vy máte vysokou hladinu protilátek, na očkování nechoďte, tak se můžeme rozkrájet, ale nepomůže nám to,“ řekl lidovecký poslanec.

Když se ke slovu dostal Šín, konstatoval, že podle dat z plzeňské nemocnice, kde pracuje, se jasně ukazuje, že současná vlna covidu je epidemií neočkovaných. „A pokud nezačneme v primární péči a praktičtí lékaři nebudou vysvětlovat lidem, že bolest hlavy je normální účinek, a tady já říkám, nechte se očkovat v pátek, počítejte s tím, že vás dva dny bude bolet hlava a budou vás bolet svaly, ale po víkendu můžete zase normálně fungovat,“ uvedl Šín.

Upozorňoval také, že v Česku potřebujeme odborný orgán, jako je Institut Roberta Kocha v Německu. „To je dluh všech vlád od roku 1990,“ pravil Šín.

Pokud jde o testování zdarma, to podle Šína mělo skončit nejpozději před létem, aby se zvýšil zájem o očkování.

„Pokud budou soukromé laboratoře inzerovat, přijďte si k nám udělat test na protilátky, a když jich máte dost, tak se nemusíte nechat očkovat, tak budeme furt tam, kde jsme,“ zaznělo také od pana doktora Šína.

Jasně také řekl, že izolovat ohrožené občany fakticky není možné. „Jedinou cestou ochrany těch rizikových skupin je to, že my je prostě naočkujeme. O ničem jiném to není,“ uvedl Šín.

Výborný zdůrazňoval, že pozitivní jsou i lidé očkovaní, ale očkovaní lidé neskončí na jipkách a neumírají. A tady se shodl s náměstkyní ministra zdravotnictví, podle které je třeba sledovat především to, kolik lidí skončí v nemocnicích, kolik z nich onemocní těžce a kolik z nich zemře.

Kovářová zdůrazňovala, že by se politické strany měly shodnout na tom, že epidemii covidu je třeba řešit manažersky. A náměstkyně ihned ujišťovala, že ze strany ministerstva k politickému boji nedocházelo. Tam pracují odborníci, kteří vydávali doporučení, ale tato doporučení pak vláda neodhlasovala, ale to už není věcí odborníků na ministerstvu, ale na politickém rozhodnutí.

Neléčitelná nemoc a tři ze sta mohou zemřít

Kovářová poté poukázala na ještě jeden problém. „Celé situaci by pomohlo, kdyby si člověk mohl zvolit typ vakcíny. Já musím říct, že když jsem si v očkovacím centru chtěla vybrat, tak mi bylo řečeno, že mají jenom Modernu, a bylo mi to řečeno opakovaně. A teprve když jsem naléhala, tak přiznali, že mají i jinou vakcínu,“ konstatovala Kovářová.

Když se ke slovu znovu dostala náměstkyně ministra zdravotnictví, konstatovala, že další lockdown je z jejího pohledu zcela nepřijatelný. Podle jejího názoru je lockdown oním východním řešením v zemích, kde se nedařilo očkovat.

„Musím zmínit ten portugalský slogan, který se mi líbil. Když se lidé v Lisabonu bouřili proti očkování, tak jim bylo řečeno, vy nebojujete s vládou, vy bojujete s virem, my všichni bojujeme s virem. Je to v současné době neléčitelná nemoc a tři ze sta mohou zemřít. Chtěli byste se promořit černými neštovicemi? Ne? Tak proč byste to chtěli s tímto virem,“ upozorňovala Koziar Vašáková.

Zdůraznila, že nemocnice byly instruovány, jak jednat v případě dále se zhoršující covidové situace, a stejně tak je v plné polní i armáda, která pomáhá s trasováním.

Výborný na všechny občany apeloval, aby nosili respirátory všude tam, kde se nosit mají, protože když respirátory nenosí, mohou ohrozit své blízké.

Nakonec došlo i na školy. Výborný zdůrazňoval, že školy musejí zůstat otevřené a výuka dětí musí pokračovat. „Jsou dneska regiony, kde ty školy jsou de facto zavřené a negativně se to promítá do vzdělání, socializace, kontaktů s kamarády a podobně,“ zlobil se Výborný.

Pokud se ve třídě objeví pozitivní žák, měl by do karantény jít tento pozitivní žák, a ne celá třída, protože jinak se školy fakticky zavírají. Tak to vidí Marek Výborný.

