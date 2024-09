„Ten hambáč za šest stovek je pozlacený?“ Ne, z Krumlova. Žena vyhnala manžela z hospody

Sezóna i díky krásnému počasí ještě nekončí a při naší návštěvě Českého Krumlova jsme viděli ulice poměrně dost plné turistů. Místní podnikatelé ale příliš radostní nejsou.

Lidi neutrácejí… Spojují oběd s večeří…

„Řešíme to teď, podnikatelé, co jsme tady v okolí. A musíme konstatovat, že sezóna je slabší. Začala o hodně později než v minulém roce, a i když se zdá, že je tady těch lidí víc, tak ale neutrácejí,“ vysvětlil Michal Sklenička, který nabízí zboží ve velmi příjemném obchůdku v centru, a pokračoval: „Je vidět, že lidi spojují oběd s večeří, co se týká gastronomie. Kde ušetříte peníze? Samozřejmě na jídle. Oni sem musejí přijet, zaplatí benzín, zaplatí ubytování, to se musí, no a na tom jídle se to samozřejmě potom utáhne. Nicméně co se týká obchodu, tak jsou to vlny. Není každý den stejný, jsou to velké výkyvy. Ty tržby hodně lítají,“ popsal.

Odpověděl i na otázku, jaké je letošní „složení“ turistů v Krumlově. „Často jsou to Poláci. Jsou tady i Chorvati, Maďaři, kteří dřív tak moc nejezdili. Složení turistů je od covidu, dá se říci, každý rok jiné, možná i každý měsíc. Češi letos oproti minulému roku moc nebyli. Po covidu nás tady ale opravdu podpořili, byli skvělí. Letos si myslím, že Češi vzali útokem destinace, jako je Egypt, Tunis… Každý prostě počítáme. A mám pocit, že tady jsem je slyšel až tak posledních čtrnáct dní,“ uvedl. Místní se shodují, že turisté z asijských zemí, kteří v minulých letech jezdili opravdu ve velkém, se do Krumlova v dřívějším počtu zatím stále ještě nevrátili.

„Hambáč“ za 599. Ale s výhledem na řeku a zámek

Jako obvykle jsme se zašli podívat i do místních restauračních zařízení. Na stejném místě, kde jsme minulé léto objevili například knedlíky plněné uzeným se zelím za 429 korun nebo litr kohoutkové vody za 150 korun, se na nás tentokrát z jídelního lístku „usmíval“ smažený sýr s hranolky a tatarkou za 429 korun. „Vepřový řízek z krkovice/kuřecí řízek, hranolky, tatarka“? Cena 499 korun.

Nedaleko restaurace jsme oslovili pár, který z romantického zákoutí u řeky zrovna odcházel.

„Krásný místo, to jo. Ale hambáč za šest stovek? Asi pozlacený, co?“ Narážel na hovězí hamburger s hranolky a tatarkou za 599 korun turista a pokračoval: „Manželka má narozeniny, tak bych to snad i dal. Ale ona sama mě zvedla, že tohle tedy opravdu ne,“ vysvětloval. Prozradil, že do Krumlova si vyjeli na výlet z Českých Budějovic. „Tohle fakt podporovat nebudeme,“ vysvětlila rázně oslavenkyně.

Zeptali jsme se, co na tyto ceny říká právě Michal Sklenička, jehož obchod je jen kousek odtud.

„Jasně, tohle je extrém. Ale co se týče ostatních restaurací, ceny jsou za mě v pořádku. S rodinou hodně cestujeme a můžeme srovnat třeba Bratislavu, Rakousko, Německo… A můžu vám říct, že ty ceny jsou všude stejné. Jeďte na Hlubokou a dáte tam stejné peníze za kafe nebo za jídlo pomalu jako v Krumlově,“ vysvětloval.

Svíčková z meníčka za 310, „smažák“ bez „výhledu“ za 210 korun

Nakoukli jsme i do další restaurace s výhledem na řeku a zámek a objevili jsme zde smažený vepřový řízek za 390 korun nebo z denní nabídky svíčkovou na smetaně s knedlíkem za 310 korun.

Příznivější ceny jsme pak zaznamenali v hospůdce v uličce hned pod náměstím, kde nabízejí například smažený sýr nebo smažené žampiony či květák s bramborami, tatarskou omáčkou a oblohou za 241 korun. „Knedlo vepřo zelo“ je zde ještě o dvě koruny levnější. Nemáte k tomu ale samozřejmě zmíněný „výhled na řeku a zámek“.

Nalákala Karta Krumlováka místní zpátky do centra?

Už několik let zaznívá, že centrum Českého Krumlova už de facto není pro místní. Ti si stěžují jak na hodně turistů, tak především na ceny. Město před prázdninami spustilo nový projekt s názvem Karta Krumlováka. Ten má místním zvýhodnit využívání služeb ve městě. Slevy se týkají například některých kulturních akcí. Zapojily se i některé restaurace a kavárny a další.

„Karta Krumlováka je navržena s cílem posílit vztahy mezi místními obyvateli, městem a podnikateli. Chceme být městem, které aktivně dbá na potřeby svých občanů a vytváří pro ně příjemné prostředí. Do karty se zapojují podnikatelé, kteří jsou ochotni poskytnout slevy ve svých podnicích, což věřím, že bude i motivací pro občany k pravidelné návštěvě centra města,“ uvedl v souvislosti s jejím „spuštěním“ starosta Alexandr Nogrády.

Na webových stránkách města je informace, že k 2. 9. bylo vydáno 2 247 Karet Krumlováka, které nabízejí 24 výhod.

„Nemám pocit, že by místní, třeba ze sídliště, chodili díky tomu víc do centra. Ty, co sem nechodili, tak je to stejně nepřitáhne. Je tady hodně turistů a lidi, kteří v Krumlově žijí léta, už to sem asi tolik neláká,“ vysvětluje spolumajitel místního bistra Michal Kozák. Připomíná, že na některých místech zde už stejně delší dobu funguje ohledně obědů pro místní lidi určitá forma „závodního stravování,“ kdy je jídlo za příznivější cenu. „Je to pro stálé místní hosty. Někde ani nemusíte mít lístky, lidi se tady mezi sebou prostě znají,“ usmívá se Michal Kozák.