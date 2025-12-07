„Za všechno může Babiš. A Putin.“ Nohavica bourá internet novou písní

07.12.2025 8:25 | Monitoring

„Za všechno může Babiš... Za všechno může Putin.“ Legendární folkový zpěvák a autor Jaromír Nohavica opět uhodil hřebíček na hlavičku. Za všechno můžou oni. A taky sám Nohavica, jenž nazpíval novou píseň a baví internet.

„Za všechno může Babiš. A Putin." Nohavica bourá internet novou písní
Foto: MHF Leoše Janáčka
Popisek: Jaromír Nohavica

Český folkový bard Jaromír Nohavica, který letos oslavil 72 let, překvapil své fanoušky vydáním nové skladby „Za všechno můžou oni“. Nahrávka, zveřejněná v sobotu na YouTube kanále KTV Live, rychle získává na popularitě díky své typické nohavicovské směsi ironie, humoru a sociální kritiky.

V nové písni Nohavica zpívá: „Za všechno může Babiš, že baby marně vábíš, že se sám válíš v lůžku a marně brousíš tužku, budíš se o půl třetí a strašně blbě je ti. Deprese se nezbavíš. Za všechno může Babiš. Za všechno můžou oni, oni nahoře paloni, loni. Kdyby jich tu nebylo, bylo, to by se krásně žilo, žilo. Za všechno může Putin. I za stav ústních dutin. Za to, že Baník rupl a komplet zhlupl, že brambory jsou dražší, že připálil jsem kaši, takže je teď bez chuti. Za všechno může Putin. Za všechno může Nohavica, že Slováci majú Fica. A Poláci zase Tuska. A hrůza letí z Ruska. A v moři, že je voda slaná a Ostrava je rozkopaná. A tři sta korun stojí pizza. Za všechno může Nohavica.“

Ostrava je rozkopaná a tři sta korun stojí pizza

Necelé tři minuty dlouhá satirická skladba se okamžitě po svém zveřejnění začala šířit po sociálních sítí. Refrén „Za všechno můžou oni“ pranýřuje absurdní hledání univerzálního viníka. Jedním z nejvýraznějších rysů díla je přenos viny za ryze osobní neúspěchy. Mocní „oni“ mohou za osamění, neúspěch v navazování vztahů, neschopnost tvořit, depresi, a dokonce i za spálenou kaši. Tímto cynickým způsobem text ventiluje frustraci z vlastní bezmocnosti a neschopnosti ovlivnit své štěstí, neboť je snazší vinu za neúspěch přisoudit vnějším a mocným silám. Touha po snadném životě bez problémů je promítána do absurdního seznamu vin.

Text humorně využívá významné politické osobnosti, jako jsou Babiš a Putin, aby je obvinil jak ze závažných společenských problémů, tak z naprosto banálních každodenních nezdarů. Nohavica se zjevnou nadsázkou obviňuje i sám sebe a blíže nespecifikovatelné osoby. Záběr na Pražský hrad může naznačovat, koho tím myslí. Text se dotýká globálních témat i banálních starostí jako zdražení brambor, vysoká cena pizzy nebo rozkopaná Ostrava. Satira zachází tak daleko, že i samotný Nohavica je jmenován jako viník politické situace na Slovensku a v Polsku. Sebeironie v závěru podtrhuje Nohavicovu schopnost smát se i svým stínům, což je pro jeho tvorbu typické již od osmdesátých let.

Nahrávka byla zveřejněna bez velké kampaně, což kontrastuje s pompézními premiérami jiných umělců. Kanál KTV Live, specializující se na živé koncerty, ji označil hashtagy #jaromírnohavica a #hudba, což pomohlo šíření mezi fanoušky. Na platformě X (dříve Twitter) se píseň rychle prosadila – už v prvních hodinách po vydání ji sdílely desítky uživatelů.

 

 

Tohle Andrej nečekal

Skladba pobavila také senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou. Na svém facebookovém účtu napsala: „Není co dodat… Jarek více než aktuálně…. Už toho asi má taky DOST… A lidi se smějí… Nejlepší to odpověď… Pamatuji si, kdy zpíval proti úplně jiné garnituře, a byl za to bit… Ano, před rokem 1989… Jak by ne… Protože ‚za všechno mohl Nohavica…‘ Nepochybuji, že teď bude bit taky… Ale také nepochybuji, že je mu to – stejně jako tehdy – z duše jedno…“

A připojila PS: „Andrej Babiš patrně ani ve snu nečekal, že o něm bude zpívat Jarek Nohavica.“

autor: Naďa Borská

