SFŽP: Březnová Priorita je o mokřadech a povedených projektech

Mokřadům se věnujeme na dvojstránce, pak také v úspěšném projektu. Vedle tohoto tématu se také zaměřujeme na energetické úspory. Mnohé úspěšné projekty ukazují, že šetřené energií má velký smysl, obzvlášť když se energetické úspory pojmou komplexně. Tak třeba vás některý z projektů inspiruje.
Lehce také zabrousíme do školství, spíše technické reality školních budov. I díky dotačním penězům vznikají nové školy, krásné architektonické počiny. A povedená rekonstrukce dokáže následně uspořit peníze, které může zřizovatel použít na vylepšení výuky. Nově se otevírá příležitost pro základní umělecké školy.
V reportáži se podíváme do záchranné stanice zvířat v Klášterci, nahlédneme, jak recyklují Japonci a jak se dají využít drony v zemědělství. To vše a mnoho dalšího vás čeká v nové Prioritě.
