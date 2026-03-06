SFŽP: Březnová Priorita je o mokřadech a povedených projektech

08.03.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hlavním tématem aktuálního vydání Priority jsou mokřady, chcete-li bažiny, močály, rašeliniště, prameniště, nivy. Ještě před sto lety byly mokřady považovány za něco, čemu se lépe vyhnout. Až časem lidé zjistili, jak jsou mokřady užitečné a že se nám zkrátka vyplatí je nevysušovat. Mluví o tom profesor Jan Vymazal v rozhovoru.

SFŽP: Březnová Priorita je o mokřadech a povedených projektech
Foto: Státní fond životního prostředí
Popisek: Státní fond životního prostředí

Mokřadům se věnujeme na dvojstránce, pak také v úspěšném projektu.  Vedle tohoto tématu se také zaměřujeme na energetické úspory. Mnohé úspěšné projekty ukazují, že šetřené energií má velký smysl, obzvlášť když se energetické úspory pojmou komplexně. Tak třeba vás některý z projektů inspiruje.

Lehce také zabrousíme do školství, spíše technické reality školních budov. I díky dotačním penězům vznikají nové školy, krásné architektonické počiny. A povedená rekonstrukce dokáže následně uspořit peníze, které může zřizovatel použít na vylepšení výuky. Nově se otevírá příležitost pro základní umělecké školy.

V reportáži se podíváme do záchranné stanice zvířat v Klášterci, nahlédneme, jak recyklují Japonci a jak se dají využít drony v zemědělství. To vše a mnoho dalšího vás čeká v nové Prioritě.

Psali jsme:

Babiš i Okamura si mohou vydechnout. Za kulisami se však odehrává hra justice o „poslušné“ soudce
Trans aktivistka míří za Piráty do Senátu. Chce Istanbulskou úmluvu
„Podvratné neziskovky.“ Co v projevu Pavla zapadlo
Hřib seřval Válkovou, ale víc nic. Babiš a Okamura nebyli vydáni

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

SFŽP , TZ

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Sankce

Byl byste pro plošné zrušení sankcí proti Rusku nebo problém vidíte jen v tom, že jsou podle vás mnohdy uvalovány neoprávněně a celkově je tedy považujete za správné (jestli účinné je jiná věc). A jak by tedy třeba EU měla reagovat na to, že Rusko rozpoutalo válku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

SFŽP: Březnová Priorita je o mokřadech a povedených projektech

7:16 SFŽP: Březnová Priorita je o mokřadech a povedených projektech

Hlavním tématem aktuálního vydání Priority jsou mokřady, chcete-li bažiny, močály, rašeliniště, pram…