Írán má nového nejvyššího vůdce

O jeho jmenování rozhodlo íránské Shromáždění znalců, osmaosmdesátičlenný orgán duchovních, který podle ústavy vybírá nejvyšší autoritu státu. Informaci přinesla íránská státní média, na něž se odvolávají světové agentury, například Reuters.
Alí Chámeneí zemřel 28. února, v první den americko-izraelských úderů na Írán. Následně se Shromáždění znalců sešlo, aby určilo jeho nástupce.
Modžtaba Chámeneí, duchovní střední hodnosti, byl už delší dobu zmiňován mezi nejpravděpodobnějšími kandidáty. Podle analytiků jeho nástup naznačuje, že moc v Teheránu zůstává i v době pokračujícího konfliktu s USA a Izraelem pevně v rukou konzervativního křídla režimu.
