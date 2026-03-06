Bartoš (Piráti): Skutečnou cestou je vzdělávání, mediální gramotnost a podpora rodičů i škol

Zákazy sociálních sítí dětem možná zní jednoduše. Jenže realita internetu takhle nefunguje. Stačí pár minut a většina dětí takový zákaz stejně obejde.
Skutečnou cestou je vzdělávání, mediální gramotnost a podpora rodičů i škol.
A taky jasná pravidla pro digitální platformy. Právě proto prosazujeme zákon o digitální ekonomice, který nastavuje srozumitelný rámec pro fungování online služeb podle evropských pravidel a dává státu nástroje, jak vymáhat odpovědnost velkých platforem.
